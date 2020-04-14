Пенсии в Санкт-Петербурге в апреле 2020: как получить через Почту России

В Санкт-Петербурге в апреле 2020 из-за ситуации с коронавирусом изменили график выдачи пенсий. Так, пожилым людям, чтобы получить выплату, не нужно идти в отделения «Почты России» – пенсию им принесут на дом. «Доставку» начали делать с 3 апреля. И уже к 14 апреля в городе выдали около 90 процентов пенсий и выплат. Об этом рассказал директор макрорегиона Северо-Запад АО «Почта России» Дмитрий Серебренников.

– На сегодняшний день мы выдали больше 90 процентов всех пенсий и социальных пособий по ускоренному графику. В текущей обстановке это критично важно, потому что мы по сути впервые в своей практике обеспечивали стопроцентную выдачу пенсий на дом, – отметил Дмитрий Серебренников.

Как известно, люди старше 65 лет сегодня должны соблюдать самоизоляцию. Именно для того, чтобы им не пришлось стоять в больших очередях, организована доставка пенсий на дом. При этом никуда звонить и оставлять заявки пожилым людям не нужно – почтальон принесет выплату на адрес автоматически. Если же по каким-то причинам он не застал пенсионера дома или тот не открыл дверь, с выплатой к нему придут повторно. К слову, пенсии по графику будут разносить в Санкт-Петербурге до 21 апреля 2020 года. Но если и к этому времени почтальон не достучится кому-то в дверь, он продолжит приходить.

– Выплаты в апреле уже успешно делаются в досрочном формате. Но мы сделаем повторную доставку вне зависимости от текущего графика, – добавил Дмитрий Серебренников.

Если пенсию все-таки не принесли, можно обратиться на телефон «горячей линии»: 8-800-1-000-000. Правда, чтобы туда дозвониться, придется подождать. Ведь большинство пенсионеров не пользуются Интернетом, поэтому «атакуют» телефон.

– Действительно нагрузка на этот номер сейчас очень высокая, – отметил Дмитрий Серебренников. – В настоящий момент мы прорабатываем все возможные механизмы исключения этого.

На «горячую линию» пенсионеры обращаются в том числе и с вопросом о подписке на газеты или журналы. Для этого тоже не надо будет идти в отделение. Подписаться на издания можно онлайн на сайте. Но если пенсионер не может этого сделать, у почтальона, который принесет выплату, есть и специальные бланки.

– Почтальон – это сегодня основной «канал», через который клиент может получить все базовые услуги «Почты России». Это и оплата коммунальных платежей, штрафов ГИБДД, госпошлины, заказ на дом товаров первой необходимости, – добавляет Дмитрий Серебренников.

На сайте «Почты России», а также в мобильном приложении есть целый список услуг, которые можно получить не выходя из дома – отправка писем, доставка посылок, денежные переводы. У тех, кто не пользуется Интернетом, есть несколько вариантов: попросить помощи у родственников или знакомых или позвонить за услугой на «горячую линию» или в свое отделение почты.