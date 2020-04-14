«Кашель не проходит, никто не лечит»: Пенсионерка рассказала о жизни в доме престарелых под Смоленском, где у 86 человек заподозрили коронавирус

В городе Вязьма Смоленской области коронавирус проник в дом-интернат для престарелых, где находятся около 250 пенсионеров. Два дня назад опасное заболевание здесь подтвердили у одного из работников. После этого всех постояльцев и сотрудников протестировали на новый вид пневмонии. Первые пробы дали 86 положительных результатов. Дом престарелых сразу же изолировали вместе с частью работников. «Комсомолка» узнала, что сейчас происходит в зараженном интернате.

«Я КАШЛЯЮ И ЖИВУ В КОМНАТЕ СО ЗДОРОВЫМИ»

78-летняя пенсионерка Светлана Файзулловна живет в интернате вот уже год. Полторы недели назад она почувствовала, что заболела: начался сильный кашель, поднялась температура. Но тогда она и предположить не могла, что ситуация станет такой фатальной.

- Я до сих плохо себя чувствую, - рассказала «КП» Светлана Файзулловна. – Остается кашель, временами поднимается температура. У меня камни в желчном пузыре и диабет. Поэтому я боюсь. Никакого лечения у нас нет. Медсестра придет, инсулин поставит – а толку? Я думаю, что у меня коронавирус. Но официально мне его никто пока не подтвердил. Завтра должны озвучить очередные результаты анализов.

Пенсионерка задыхается от кашля Фото: предоставлено родственниками

Пенсионерка живет в комнате с двумя бабушками. У соседок Светланы Файзулловны нет никаких симптомов. Но их никто не изолирует.

- Мы живем в комнатах по два-четыре человека. Но туалет у нас общий. Зараженные есть и на первом, и на втором этаже здания. Медсестры ходят в масках, стараются с нами не контактировать, - продолжает женщина. - Но мы уже на самом деле ничего не боимся. Возраст не тот. Поэтому паники нет.

Пенсионеры считают, что заражение пошло от их штатного врача-терапевта. Якобы, у него жена работала в поликлинике, и там контактировала с больным. Сейчас медики сами находятся в больнице.

- Персонала в доме престарелых не хватает, врачей нет, многие постояльцы остаются без ухода. Их кинули там всех умирать, - считает внучка Светланы Файзулловны Карина.

«СИЛЫ НА ИСХОДЕ»

Чтобы ухаживать за пенсионерами в доме престарелых, в Вязьме уже начали набирать волонтеров. Но многие признаются, что идти в пансионат страшно – никто не хочет заразиться.

«Комсомолке» удалось поговорить с волонтером, которая работала в интернате еще до вспышки коронавируса. Сейчас она находится дома, на карантине, но поддерживает связь с медиками, которые остались в изоляции.

В интернате 250 пенсионеров Фото: "Вяземский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

- У всех, кто был в интернате в последнее время, взяли анализы. Свой я еще не получила, - говорит Ирина (имя изменено по желанию героини, - прим. ред.). - Связь с теми, кто остался с постояльцами, есть, но очень редкая. Днем они не отвечают на звонки, потому что работают в защитных костюмах. Вчера там было всего пять медсестер и три-четыре врача. И это на 250 пенсионеров! Как там люди должны работать? Силы у всех на исходе.

Добровольцев, которые отправятся в дом престарелых, ищут и через соцсети и через благотворительный фонд «Старость в радость». По словам директора Елизаветы Олескиной, уже откликнулись тридцать добровольцев. Им предстоит провести в пансионате две недели. Возвращаться домой по вечерам они не смогут.

- Сегодня в дом должны завести профессиональные средства защиты. Надеюсь, они помогут тем, кто там будет трудиться, - говорит Олескина. - Сейчас из персонала там всего 21 сотрудник. Медсестры и нянечки героически держат оборону.

ОФИЦИАЛЬНО

«Персонал усилен врачами и волонтерами»

Оперативный штаб Смоленской области по коронавирусу:

- В «Вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов» организовано раздельное размещение инфицированных и неинфицированных граждан. Питание готовят за пределами интерната и доставляют в одноразовой посуде прямо в палату. Также проведена дезинфекция всего учреждения. С 13 апреля медперсонал учреждения усилен двумя врачами, а также еще тремя волонтерами. За исполнением всех необходимых мер профилактики строго следят прибывшие на Смоленщину представители Минздрава. Официальных данных о погибших среди персонала и проживающих в доме-интернате граждан также нет.

Из 86 анализов, которые были отправлены на повторный анализ, коронавирус подтвержден в 34 случаях. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Смоленской области, передает ТАСС.