Эксперты: К июню 2020 года коронавирусом в Санкт-Петербурге могут заболеть до 120 тысяч человек

Пандемия коронавируса, предположительно, будет свирепствовать в Санкт-Петербурге вплоть до июня 2020 года. Ожидается, что на пике распространения инфекции количество заболевших будет варьироваться от 45 до 120 тысяч человек, что составит 0,8-2,2% от общего числа жителей Северной столицы.. Такую информацию предоставил губернатору Александру Беглову вице-губернатор Владимир Княгинин.

В своем отчете он также отметил, что при подобном раскладе количество тех, у кого не выявили коронавирус из-за отсутствия симптомов, может быть в десять раз больше. По его словам, такой вывод можно сделать на основании прогнозов вирусологов и экспертов из НИИ гриппа им. Смородинцева, НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, Санкт-Петербургского политехнического университета, Фонда центра стратегических разработок «Северо-Запад» и новосибирского НПО «Вектор».

По данным Росстата, в Петербурге в группе риска находятся граждане в возрасте старше 60 лет. Также вирус наиболее опасен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, хроническими респираторными заболеваниями, гипертонией, рядом онкологических заболеваний.

По мнению специалистов, в Петербурге необходимо увеличить количество тестирований и подключить к этой процедуре частные клиники и лаборатории.