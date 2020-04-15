Где купить семена и рассаду в Санкт-Петербургу к дачному сезону 2020: В магазинах дефицита нет

Из-за пандемии коронавируса и теплой зимы дачный сезон 2020 в Санкт-Петербурге начался раньше обычного. Для любителей огорода это прекрасная возможность не только самоизолироваться у себя на участке, но и хорошенько позаботиться о будущем урожае.

Активные дачники начали подготовку к началу сезона еще зимой, но многие садоводы все же принялись за дело только сейчас. Где купить рассаду в Санкт-Петербурге и есть ли ажиотаж на рынке? Корреспондент "КП" решила проверить это на личном опыте и рассказать об ассортименте и ценах к дачному сезону 2020.

На Правобережном рынке павильон с товарами для дачи работает с 11 до 19 без обеда и выходных. Еще не переступив его порог, замечаю объявление на двери: в продаже луковицы гладиолусов, бегоний, лилий. Цена: 25 рублей за штуку.

Гладиолусы - три штуки от 80 рублей.Фото: Полина ШАНДРАК

Полно здесь саженцев цветов (в тубах): несколько видов роз, сирени, азалий, пионов, гортензий, барбариса, крыжовника. Стоимость – от 250 до 500 рублей. Изобилие различных семян: на любой вкус, цвет и размер. От 15 рублей редис, от 16 рублей - свекла и редька. Огурцы, кабачки, тыква - от 18 рублей и выше.

Продают лук-севок сорта Кармен, Стардаст по 150 рублей за пол кило. Удобрения для растений, овощей по 90 рублей за 900 грамм, гранулированный навоз – 190 рублей 2 кг, а заодно перчатки, лейки, тяпки, грунт и многое другое.

Огурцы, кабачки, тыква - от 18 рублей и выше.Фото: Полина ШАНДРАК

- Огуречную и помидорную рассаду никогда не продаем, а вот яблоневая у нас бывает. Скоро привезут, - рассказала сотрудница магазина. - Ничего не подорожало, все осталась по той же цене, как и до карантина. Народ как приходил, так и приходит. Особого наплыва не заметили. Оно то и понятно. Правительством России утвержден перечень непродовольственных товаров первой необходимости. В списке – садово-огородные предметы и инвентарь. Поэтому этих товаров должно хватать.

Еще одну точку с семенами нашла внутри рынка. Хоть она и небольшая, но есть тут практически все: разные виды цветов, овощи, ягоды, зелень, кукуруза, фасоль, даже свежая петрушка и укроп.

Лук-севка - цена 130 рублей.Фото: Полина ШАНДРАК

- В мае начну рассаду продавать: помидоры, огурцы, перцы, цветы и многое другое. Пока еще рано, - пояснила продавец Татьяна Васильевна. Она отметила, что, несмотря на карантин, пандемию, семян в городе хватает. Особенно полно их в тех самых продуктовых, которые сейчас как раз-таки и работают.

Решила прислушаться к совету знатоков дачной жизни. И тут же успех. В «Пятерочке» саженцы нескольких сортов розы (219 рублей), голубики и калины (259 рублей), малины, смородины, крыжовника (169 рублей). Луковицы гладиолуса (3 штуки от 80 рублей). Даже есть снежноягодника и спиреи японской (180 рублей). Большой ассортимент овощных семян от 7 рублей и цветов. Виднеются на полках связки лук-севка за 130 рублей, мешки с удобрением и даже грунт.

Можно начинать заниматься рассадой.Фото: Полина ШАНДРАК

Небольшой стеллаж с семенами нашла в «Магните». Стоимость от 8 рублей 90 копеек. Практический такой же стоял и в «РеалЪ». Только ценник чуть выше – от 12 рублей 90 копеек. Выбор в «Fix Price» особо не отличался ничем от того, что увидела в предыдущих магазинах. Только более низкой стоимостью. Ну и вдобавок прихватите все, что может понадобиться на даче.

В продуктовых магазинах можно найти даже саженцы.Фото: Полина ШАНДРАК

КОМПЕТЕНТНО

- Особой проблемы с покупкой семян и рассады в Санкт-Петербурге быть не должно. Помимо магазинов можно и в интернете заказать с доставкой на дом. У знакомых или других дачников, - пояснил корреспонденту «КП» представитель Объединения садоводов России Александр Ханенко. – А вот с содержанием садоводств, которые существуют на взносы дачников, есть проблемы. Многие лишились работы и не могут их сейчас оплачивать. И естественно не можем пока говорить ни о каком строительстве дорог, водопроводов в садоводствах. Хотим писать обращение в Правительство России за помощью. Возможно, чтобы уменьшили тарифы на оплату взносов. Нужно предпринимать какие-то меры. Потому что из-за карантина и всей этой ситуации с пандемией мы не понимаем, как нам сейчас выживать.