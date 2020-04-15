Туктамышева проводит он-лайн тренировки, хоккеисты СКА закупили планшеты для школьников

От новостей про коронавирус не спрячешься ни в соцсетях, ни в светской беседе, ни на семейном ужине. Известные спортсмены тоже вступили в активную борьбу с безжалостной заразой: клубы, футболисты, хоккеисты, тренеры – никто не остается в стороне.

Футболист меняет работу

Кто бы мог представить пару месяцев назад знаменитого футболиста, любимца питерских болельщиков - Андрея Аршавина, стучащего в дверь простого человека? Но во время эпидемии возможно все!

На прошлой неделе Шава стал волонтером и обошел несколько квартир с доставкой продуктов. Кстати, допуск на новую работу Аршавин получал в строгом соответствии с медицинскими правилами. Перед сменой ему измерили температуру, выдали маску, перчатки и средства дезинфекции. Все как положено!

Спешим разочаровать приверженцев теории заговора: это вовсе не разовая акция. С 3 апреля спортивный клуб организует бесплатную еженедельную доставку продуктов ветеранам команды старше 65 лет. Среди них футбольные кумиры Петербурга: Алексей Стрепетов, Владимир Савин, Вадим Храповицкий, Василий Данилов, Михаил Лохов и другие.

А еще клуб запустил еженедельную доставку продуктов для болельщиков старше 65 лет и маломобильных групп населения в рамках социального проекта «Вместе победим!».

zenit_spb Аршавин стал доставщиком еды

Плюс игроки, тренерский штаб и руководство «Зенита» выделили деньги на покупку медицинского оборудования и ключевых материалов для Городской больницы Святого Великомученика Георгия. Это учреждение экстренно перепрофилировали под лечение пневмонии и коронавируса.

– Каждый из нас способен помочь городу и стране в борьбе с вирусом, – отметил главный тренер «Зенита» Сергей Семак. – Даже оставаясь дома, мы можем повлиять на темп распространения болезни, а значит, облегчить работу врачей, круглосуточно борющихся за наши жизни и здоровье. Главное, что мы должны объединиться перед общей угрозой и в наших силах как можно скорее оставить ее в прошлом, обезопасив здоровье жителей.

Колумбиец Барриос снабжает родину

Впрочем, общие акции не исключают и персональную помощь. Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поддержал несколько сотен семей в родном городе Картахена. Футболист купил 500 продуктовых наборов (яйца, сахар, соль, мука, крупы, консервы, фасоль, чечевица, растительное масло).

– В Картахене многие с трудом переживают ситуацию с карантином из-за пандемии коронавируса, и мне хотелось сделать для них хоть что-нибудь, немного помочь. Планирую продолжать эти акции, – сказал Барриос.

Кот вместо гантели, а ламинат вместо льда

liza_tuktik Тренировка от Туктамышевой

Впрочем, знаменитые спортсмены Петербурга заботятся не только о попавших в тяжелую финансовую ситуацию. Столь же большое внимание уделяется моральному и физическому состоянию жителей Северной столицы, оказавшихся на самоизоляции.

Бодриться и заниматься спортом призвала своих подписчиков в Инстаграме чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Тухтамышева. Она убеждена: поддерживать хорошую форму можно даже на крошечном пятачке своей квартиры. – Безусловно, я скучаю по льду и спорту, но даже дома в четырех стенах я продолжаю свои занятия и призываю вас не лежать на диване, а каждый день делать зарядку! – решила взбодрить поклонников фигуристка.

Лиза показала часть своей ежедневной домашней тренировки: разминку для шеи, «восьмерки» корпусом, планку, выпады.

В деле и волейболисты петербургского «Зенита». Мастера устроили марафон домашних тренировок. Их занятия экономные. Можно использовать все, что есть под рукой – без покупки спортинвентаря. Например, блокирующий петербуржцев Иван Яковлев показал упражнения со своим котом, которого использовал как утяжелитель – вместо гантели или блина. А связующему Дмитрию Ковалеву помогали тренироваться его родные.

Зенит - у нас все дома с семьей Ковалевых.Домашний фитнес от семьи Ковалевых! #ЗенитДома #ДмитрийКовалев

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Хоккеисты учат уроки со школьниками

Хоккейный клуб СКА выделил деньги для закупки медицинского оборудования и расходных материалов для Детской городской больницы № 1, чтобы врачи обладали запасом всего необходимого.

Также хоккеисты СКА присоединились к всероссийской акции #МыВместе. Игроки приобретают продукты и медикаменты для пожилых петербуржцев, чтобы они оставались дома и как можно меньше контактировали с другими людьми. В благотворительном мероприятии уже приняли участие Антон Белов с супругой Еленой, Сергей Плотников, Александр Самонов, Василий Подколзин, Дмитрий Кагарлицкий.

И это еще не все. 6 апреля началось дистанционно обучение петербургских школьников. При этом почти 17 тысяч городских семей не имеют дома компьютера или планшета. Администрация Петербурга объявила акцию #неканикулы, чтобы снабдить школьников техникой. СКА приобрел и передал в городской Комитет по образованию 120 планшетов, которые будут распределены между учебными учреждениями города.