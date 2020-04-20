Стать врачом: Университет РЕАВИЗ в Санкт-Петербурге приглашает абитуриентов

Врач – одна из самых благородных, уважаемых и востребованных профессий. В 1993 году в Самаре был основан Медицинский университет «Реавиз», который уже более 25 лет готовит специалистов для здравоохранения. За годы существования учебного заведения им выпущено свыше пяти тысяч врачей, еще восемь тысяч ежегодно повышают здесь свою квалификацию. Филиалы университета успешно работают в Саратове и Москве. С прошлого года группа действующих медицинских вузов пополнилась новым самостоятельным Университетом «Реавиз» в Санкт-Петербурге. Первый набор студентов по специальностям «лечебное дело» и «стоматология» готовится перейти на второй курс обучения, и университет в городе на Неве ждет новых первокурсников.

- В прошлом году мы набрали 22 студента – по 11 на каждую специальность, - рассказал ректор Университета «Реавиз», доктор медицинских наук, профессор Радик Хайруллин. – В этом году планируем принять не менее 50 человек на каждую специальность.

Ректор университета РЕАВИЗ, профессор Радик Хайруллин. Фото: Университет РЕАВИЗ

База и кадры – вне конкуренции

Клинические базы университета дают все возможности за время обучения стать квалифицированным специалистом. Университет в плане практической подготовки студентов работает с такими ведущими лечебно-профилактическими учреждениями Санкт-Петербурга как Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта, Дорожная клиническая больница ОАО «Российские железные дороги», Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина, Санкт-Петербургская многопрофильная клиника им. Н.И. Пирогова и другими широко известными клиниками. Все преподаватели университета имеют ученые степени – это ведущие специалисты авторитетных медицинских учреждений Санкт-Петербурга.

- В настоящее время у нас преподают доктора и кандидаты наук – как основные сотрудники Университета – заведующие кафедрами и профессора, так и совместители - педагоги ведущих медицинских вузов Санкт-Петербурга, прежде всего, Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова и Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова, - говорит Радик Магзинурович. – Профессорско-преподавательский состав нашего вуза имеет очень высокую квалификацию.

Для занятий у студентов университета РЕАВИЗ есть собственный анатомический музей. Фото: Университет РЕАВИЗ

Учеба – на первом месте

Несмотря на то, что Университет «Реавиз» существует только второй год, студенческую жизнь скучной не назовешь.

- Правда, первокурсникам находить время на что-то, кроме учебы, пока сложно, - признает ректор. – Специфика высшего медицинского образования такова, что в течение первого года обучения студентам приходится адаптироваться к условиям чрезвычайно высокой интеллектуальной нагрузки. Тем не менее, наши первокурсники активно включились в студенческую жизнь. Бывшие школьники, равно как и студенты, которые уже имеет диплом о среднем медицинском образовании, активно принимают участие в студенческих конкурсах по соответствующим дисциплинам, а одна из студенток даже успела прошлой осенью стать лауреатом V Международного конкурса анатомического рисунка, который проходил в Сеченовском университете в Москве.

Возможно, этому достижению поспособствовало наличие в университете анатомического музея. Его экспозиция содержит внушительную коллекцию анатомических препаратов, в том числе, и уникальных.

- В нашем музее есть экспонаты препарированного тела человека, отдельных органов, муляжи и модели на которых студенты постигают анатомию, - говорит Радик Магзинурович. – Музей с удовольствием посещают с экскурсиями школьники – возможно, наши будущие студенты.

Будущие врачи имеют возможность практиковаться в ведущих клиниках Санкт-Петербурга. Фото: Университет РЕАВИЗ

Как поступить в университет «Реавиз»?

Университет «Реавиз» является негосударственным высшим учебным заведением. Тем не менее, талантливым абитуриентам предоставляется возможность участия в конкурсе на получение собственных грантов университета, и обучаться полностью за счет средств вуза. Для этого нужно предъявить в приемную комиссию высокие результаты ЕГЭ по химии, биологии и русскому языку. Остальные абитуриенты, чтобы поступить в университет, должны набрать по каждому из предметов не менее 36 баллов. При поступлении в университет «Реавиз» действуют все льготы, утвержденные Правительством РФ – для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей и т.д. Поступившие в университет также имеют возможность получить скидки на обучение до 20%, представив соответствующие документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию семьи.

ДОСЬЕ «КП»

Радик Хайруллин - доктор медицинских наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, действительный член Российской академии естественных наук, имеет более чем 35-летний опыт работы в системе высшего профессионального медицинского образования, им подготовлены доктора и кандидаты наук, являющиеся высокопрофессиональными клиницистами. Работал в Башкирском государственном медицинском университете, на медицинском факультете Филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Ульяновске и Ульяновского государственного университета. Он известный ученый, анатом-антрополог, вице-президент Научного медицинского общества анатомов, гистологов и эмбриологов России. С сентября 2019 года – ректор Университета РЕАВИЗ в г. Санкт-Петербурге.

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