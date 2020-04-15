В Санкт-Петербурге руфер сделал зарядку на проводах между домов

Каждый переживает режим самоизоляции как может. Но некоторым людям по своей природе необходимо движение. Так, петербургский руфер, чтобы ни с кем не контактировать, сделал зарядку на проводах, натянутых между двумя домами.

- Во время карантина особо не повеселишься, поэтому решил сделать разминку на свежем воздухе, не контактируя с людьми, - написал сам Станислав в «Инстаграме» spb_hardcore.

При этом молодой экстремал предупредил, что повторять подобное опасно не только для здоровья, но и для жизни. Также парень заверил переживавших за него пользователей соцсетей, что все трюки выполнялись с поясной страховкой.

В этот момент под ногами молодого трюкача свободно ходили люди и ездили машины. До асфальта, если бы он сорвался, лететь пришлось бы не меньше нескольких этажей. Но все обошлось и закончилось хорошо.

Тем не менее «Комсомольская правда» присоединяется к просьбам ни в коем случае не повторять увиденное. Это может быть смертельно опасно. А заниматься физкультурой во время режима самоизоляции можно и не выходя из квартиры.