2020-04-15T10:11:48+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге руфер сделал зарядку на проводах между домов

Экстремал посоветовал за ним не повторять и заверил, что был со страховкой [видео]
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments4
В Петербурге экстремал сделал зарядку на проводах. Фото: кадр с видео: instagram.com/spb_hardcoreВ Петербурге экстремал сделал зарядку на проводах. Фото: кадр с видео: instagram.com/spb_hardcore
Изменить размер текста:

Каждый переживает режим самоизоляции как может. Но некоторым людям по своей природе необходимо движение. Так, петербургский руфер, чтобы ни с кем не контактировать, сделал зарядку на проводах, натянутых между двумя домами.

- Во время карантина особо не повеселишься, поэтому решил сделать разминку на свежем воздухе, не контактируя с людьми, - написал сам Станислав в «Инстаграме» spb_hardcore.

При этом молодой экстремал предупредил, что повторять подобное опасно не только для здоровья, но и для жизни. Также парень заверил переживавших за него пользователей соцсетей, что все трюки выполнялись с поясной страховкой.

В этот момент под ногами молодого трюкача свободно ходили люди и ездили машины. До асфальта, если бы он сорвался, лететь пришлось бы не меньше нескольких этажей. Но все обошлось и закончилось хорошо.

Тем не менее «Комсомольская правда» присоединяется к просьбам ни в коем случае не повторять увиденное. Это может быть смертельно опасно. А заниматься физкультурой во время режима самоизоляции можно и не выходя из квартиры.

spb_hardcorespb_hardcore
В Петербурге руфер сделал зарядку на проводах, висящих между домов
135 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Петербуржцам рекомендовали ограничить использование гаджетов на самоизоляции
Стало известно, где именно в Ленобласти выявлены новые случаи коронавируса
Голодный мужчина украл пакет колбасы и дрель в Санкт-Петербурге
Склад наркотиков обнаружили в квартире на Васильевском острове
10-летний школьник избил молотком и ограбил женщину во Всеволожске
Издатели Санкт-Петербурга запустили флешмоб в поддержку печатной прессы
РЖД отменили «Ласточки» между Санкт-Петербургом и Петрозаводском
У хостела с зараженными мигрантами в Новосергиевке установили надувной госпиталь
Самолет из Нью-Йорка с 60 пассажирами прилетел в Санкт-Петербург
Школьницу изнасиловали за отказ присылать обнаженные фотографии неизвестному мужчине
Стали известны подробности пятой смерти от коронавируса в Санкт-Петербурге
Медики получат выплаты за борьбу с коронавирусом в Карелии
Мужчина выжил, попав под поезд в Шушарах
Еще 7 человек выздоровели от коронавируса в Санкт-Петербурге 15 апреля 2020 года
Кассир из «Дикси» ограбил продавца медицинских масок
Еще 1 пациент с коронавирусом умер в Санкт-Петербурге 15 апреля 2020 года