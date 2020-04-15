Лечение алкоголизма в Петербурге: зачем нужен психиатр и почему так опасно снимать стресс спиртным

ЗДОРОВЫЙ РАЗГОВОР с психиатром-наркологом Евгением Рысиным 00:00 00:00

В Питере – не пить!

Несмотря на мрачный климат и специфический культурный образ, Петербург не вошел в рейтинг самых алкоголизированных городов, составленный Минздравом. И петербургские наркологи это подтверждают.

– Действительно, наш город не лидирует по употреблению алкоголя, и в определенном смысле это достижение. Если посмотреть статистику, то можно сделать вывод, что мощное алкоголизированное поколение в силу разных причин «сходит со сцены» – люди погибают от заболеваний и осложнений, вызванных алкоголизмом. А молодежь в последние годы употреблять алкоголь все-таки стала меньше, – рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) психиатр-нарколог, заместитель главного врача клиники «Лазарет» Евгений Рысин. – Но и благополучной ситуацию с алкоголизмом в нашем городе назвать все-таки нельзя.

Психиатр-нарколог, заместитель главного врача клиники «Лазарет» Евгений Рысин.Фото: Олег ЗОЛОТО

Кстати, меньше пить петербуржцы стали в том числе и благодаря пропаганде здорового образа жизни. Выпивать с некоторых пор стало немодно, а вот следить за питанием и заниматься спортом, наоборот. Хотя соблазнов у молодого поколения сегодня гораздо больше.

– Наркодилеры не дремлют и сегодня появляются новые виды наркотиков. Мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда, казалось бы, безобидные (как о них изначально думают) вещества становятся причинами серьезных проблем. Это так называемый веселящий газ, синтетические, или дизайнерские, наркотики. На эти новинки молодежь быстро «подсаживается», а последствия бывают очень и очень грустные, – говорит Евгений Рысин.

Путь от веселья к пропасти

Алкоголизм – не вредная привычка, а опасное заболевание, которое развивается постепенно. Есть несколько стадий недуга: на первой человек считает, что никаких проблем у него нет, и он пьет ровно так же, как окружающие, а значит все в порядке. Кто-то таким образом расслабляется, кто-то, наоборот, пытается сконцентрироваться с помощью спиртного. Но и то и другое чревато неприятностями.

– Если употребление алкоголя несет скрытый смысл, помогая человеку решить какие-то внутренние проблемы, то это прямой путь к алкоголизации, – предупреждает Евгений Рысин. – Да, поначалу спиртное работает, а затем происходит «сдвиг мотива на цель», то есть уже сама выпивка, желание употребить алкоголь мотивирует человека тянуться к бутылке.

Вторая стадия приносит с собой клинические проявления усиливающейся зависимости – похмельное состояние, увеличение частоты и количества выпитого, теряются социальные связи. Но в то же время это самая перспективная для лечения стадия заболевания. А вот следующий, третий, этап развития болезни сулит человеку куда более печальные перспективы. Тут уже речь идет не об улучшении качества жизни, а об ее продлении.

Как правильно лечиться?

Помощь больному алкоголизмом может понадобиться в любое время. Человек может осознать, что пора обратиться к наркологу и в самом начале заболевания, а может отрицать проблему, даже находясь в запое. Основное направление работы клиники «Лазарет» – оказание помощи зависимым людям на любом этапе. Именно помощи, а не услуг, подчеркивает Евгений Рысин.

– Термин «медицинские услуги» сегодня очень распространен, но мы говорим о помощи. Мы действительно помогаем людям, – говорит доктор.

В клинике есть выездная служба, которая в нетяжелых случаях оказывает помощь на дому, кроме того, пациенты могут прийти на прием и начать лечиться амбулаторно. А если врач видит, что человеку необходима более серьезная помощь, он предлагает госпитализацию в стационар клиники. Кстати, в период пандемии коронавируса и закрытия многих медицинских учреждений, «Лазарет» продолжает работать в обычном режиме. Ведь его пациентам и их близким особенно важно не остаться без помощи в период стрессов и потрясений.

В период пандемии «Лазарет» работает в обычном режиме и старается поддерживать своих пациентов.

А еще в «Лазарете» создана очень мощная психотерапевтическая служба. Акцент делается на методе когнитивно-поведенческой психотерапии, основная задача которого обучить пациента контролировать свое мышление, поведение и эмоции в отношении алкоголя. Причем, работа с пациентами ведется строго индивидуально.

– Это как раз то, чем должна заниматься современная наркология, потому что в течение двух десятилетий вектор лечебной деятельности сместился именно в эту сторону – психотерапевтическое лечение в связке с фармакотерапией препаратами нового поколения. Это уже совсем новый уровень оказания наркологической помощи, – говорит Евгений Рысин. – Мы прекрасно понимаем, что болезнь никуда не денется, но человек сможет жить трезво, в стойкой ремиссии, и самое главное – жить с удовольствием, а это очень важный момент. Но все-таки без мотивации и желания начать трезвую жизнь самого пациента ничего не получится.

Одна из задач когнитивно-поведенческой психотерапии - обучить пациента контролировать свои эмоции в отношении алкоголя.Фото: Олег ЗОЛОТО

КСТАТИ

Профилактика алкоголизма - в руках наркологов

Казалось бы, какое отношение могут иметь врачи, которые занимаются уже состоявшимися пациентами, к профилактике этого опасного социального заболевания? Оказывается, самое прямое.

– Есть первичная, вторичная и третичная профилактика алкоголизма. Первичная – это санпросвет, пропаганда здорового образа жизни. А вот вторичная – это как раз то, чем мы занимаемся: лечение алкоголизма, разрушение неправильных представлений о болезни (а они есть всегда), обучение навыкам поддержания трезвой жизни. Третий этап профилактики уже в меньшей степени медицинский – это ресоциализация. Человек, которого зависимость выбила из социума, должен в него вернуться, – говорит Евгений Рысин.

Хотите знать больше? Смотрите и слушайте полную версию программы «Здоровый разговор» с Евгением Рысиным.