«Страшно было первые 18 километров»: Две пенсионерки из-за закрытых границ шесть дней добирались на перекладных из Белоруссии в Петербург

Поездка на похороны тети в Беларусь превратилась для двух ленинградских бабушек — 67 и 77 лет - в настоящее приключение, полное тревог и опасностей. Из-за закрытых на карантин границ пенсионеркам пришлось возвращаться домой на перекладных — через девять городов и поселков на такси, автостопом, поездом, электричкой и, наконец, просто пешком, несмотря на усталость и больные суставы.

«БРОСИЛИ В ЛЕСУ»

Началось все в середине марта. Две сестры, Мария и Валентина (имена изменены, - прим. ред.) отправились из Ленобласти в Гродно, чтобы организовать похороны тети. Планировали быстро вернуться, но из-за бюрократических проволочек пришлось задержаться. А тем временем из-за коронавируса между странами отменили все автобусы и поезда.

В дороге путешественницам часто помогали неравнодушные люди - можно сказать, благодаря им путь домой завершился благополучно. Фото: Нина Федорова-Аверьянова

Делать нечего — бабушки засобирались в дорогу. Дочь Марии Нина через интернет нашла водителя, который ехал в нужную сторону и готов был подбросить пенсионерок до Петербурга. Правда, не из Гродно, а из города Молодечно. Более двухсот километров сестры преодолели на поезде и электричке. Но настоящие приключения ждали их впереди.

- На границе тетю Валю отказались пропускать, потому что она – гражданка Украины, - рассказала «КП» Нина. – Сказали, что нужно ехать в другую сторону — на КПП «Три сестры», где сходятся границы России, Белоруссии и Украины. Военные звонили начальству, чтобы оно как-то организовало пропуск, но те сказали, что ничего не могут сделать и фактически бросили двух пожилых женщин одних в лесу!

НАВСТРЕЧУ «ТРЕМ СЕСТРАМ»

Валентине и Марии не осталось ничего другого, кроме как взвалить на плечи набитые провизией сумки и бодро зашагать навстречу «Трем сестрам» - а это еще 500 километров. Спустя пару часов пенсионерок «подобрал» водитель, который помог им преодолеть часть пути. На ночь удалось забронировать гостиницу.

Возвращение на Родину заняло у бабушек шесть дней. Фото: Нина Федорова-Аверьянова

- Мама позвонила мне из отеля, - вспоминает Нина. - Я, сидя в квартире, уже второй день очень переживала, а она меня еще и успокаивала! Сказала, что они еще со студенческих времен хотели пойти в турпоход по Белоруссии. Вот и представился случай.

На следующее утро сестры вновь отправили в дорогу. До границы пришлось ехать на двух автобусах, поезде и попутке! К счастью, на этот раз пенсионерок на КПП пропустили. Правда, потом, также на «перекладных» пришлось ехать и до Петербурга…В итоге, до дома старушки добрались шесть дней и за это время преодолели две с половиной тысячи километров. Зато сейчас отдыхают на карантине.

Из-за закрытых границ бабушкам пришлось пройти через девять городов и поселков. Фото: Нина Федорова-Аверьянова

- Они бодры и веселы, - уверяет Нина. - Говорят, страшно было только первые 18 километров – пока не дошли до первой деревни. Потом уже с юмором шли по лесам и городам. Они и не догадывались, что они такие молодые и сильные. У мамы вот, например, проблемы с суставами. Но она настроила себя на долгую дорогу и прошла ее!

Теперь бабушки сами называют себя хоббитами. Правда, новых путешествий пока не планируют — и от этого впечатлений хватило надолго.