2020-04-15T21:25:14+03:00
Коронавирус Covid-19

«Мы все тут сходим с ума»: Жители деревни, где коронавирусом заразились 123 мигранта, год жаловались на нелегальное общежитие

По словам местных, на них писали и заявления за грабежи, и за мародерство, но хостел продолжал существовать [видео]
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Обработка общежития, где жили мигранты Фото: Всеволожская госветстанцияОбработка общежития, где жили мигранты Фото: Всеволожская госветстанция
Изменить размер текста:

Жители Новосергиевки Ленинградской области который день пребывают в панике. Им и до этого не было покоя от мигрантов из соседнего общежития, а теперь, из-за ситуации с коронавирусом, обстановка стала совсем невыносимой. После проверки полиции и Роспотребнадзора стало понятно, что многие из трудовых мигрантов общаги заражены Covid-19. Из 500 постояльцев у 123 тест дал положительный результат на коронавирус!

Из-за массовой вспышки инфекции Новосергиевка грозит стать маленьким Уханем. Вывозить такое количество заболевших некуда, поэтому власти Ленинградской области приняли решение развернуть мобильный госпиталь прямо на месте. Здесь заболевших будут лечить под пристальным присмотром силовиков. Но местным жителям от этого не легче.

В общежитии заразились почти полторы сотни мигрантов Фото: Всеволожская госветстанция

В общежитии заразились почти полторы сотни мигрантов Фото: Всеволожская госветстанция

- Вы говорите, у вас там мигранты были. Почему «были»? – возмущается местный жители Алексей (имя изменено – прим.ред.). – Это ведь не единственное такое общежитие у нас. Из других всех повыгоняли. Я знаю еще про одно точно. Люди боятся. Куда они разбрелись? И что делать будут без работы и крыши над головой? Ну, и риск заразиться тоже никто не отменял.

На общежитие мигрантов, как оказалось, местные жители жаловались и раньше. Но найти управу на гостей Ленобласти никто не смог.

- Они соседи наши как раз, - рассказывает продавец магазина рядом с общежитием. - Заявления давно на них пишут. И грабежи были, и мародерство. Нам у себя пришлось охрану усилить. Но все закрывали глаза на них. А тут ведь жилой массив. Вся Новосергиевка с ума сейчас сходит из-за них.

Для мигрантов развернули госпиталь Фото: администрация Ленобласти

Для мигрантов развернули госпиталь Фото: администрация Ленобласти

В небольшой Новосергиевки есть и свой староста. Сейчас он вспоминает, как мигрантов каждый день увозили отсюда в сторону Санкт-Петербурга, а потом привозили обратно.

- Никому не нравится, что такое количество не местных рядом живет, - говорит Александр. – Это общежитие около года тут, а мигранты вахтовым методом работают. Их привозили и увозили на автобусе. Они выходили только до ларька. Но риск заражения всегда есть. Все же ходят в эти же магазины! Я знаю, что в этом общежитии управляющим был мужчина в годах. Он, наверное, сейчас в ужасе от произошедшего.

Как нам удалось узнать, владельцем здания, где было общежитие, является местный бизнесмен Артем Б. Его подчиненные комментировать ЧП отказались.

По факту массового заражения коронавирусом в общежитии возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи выясняют, где именно работали мигранты. Есть версия, что они строили магазин.

У хостела с зараженными мигрантами в Ленобласти развернули надувной госпиталь.Видео: Пресс-служба правительства Ленобласти

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 15 апреля 2020 года: установлен новый рекорд, заболели еще 130 человек
В Санкт-Петербурге поменялась статистика по новым случаям коронавируса, общее число пациентов с подтвержденным диагнозом составило 929 человек
Новости 24
Очевидцы спасли маленькую девочку, балансировавшую в открытом окне многоэтажки на Южном шоссе
Комитет по здравоохранению опроверг отсутствие мест в Боткинской больнице для пациентов с COVID-19
50 протоколов за посещение детских площадок, парков и скверов составили на петербуржцев за сутки
Ученые СПбПУ и НИИ гриппа подсчитали, когда завершится вспышка коронавируса в Санкт-Петербурге
Карантин по коронавирусу сняли с трех больниц Санкт-Петербурга
Еще 40 автобусов выйдут на улицы Петербурга с 16 апреля
Компания Apple официально представила новый бюджетный iPhone SE
Минивэн протаранил трамвайную остановку и снес мужчину на Московском проспекте
Петербуржцы взломали закрытую спортивную площадку, заскучав на самоизоляции
Малый и средний бизнес освободили платы за аренду городской недвижимости в Санкт-Петербурге на время самоизоляции
Петербуржцы устроили концерт на балконе для жителей Петроградки на самоизоляции
Жители коммуналки в центре Петербурга попросили их расселить из-за коронавируса
Парикмахерскую в Купчино наказали за то, что сын подстригал отцу волосы во время самоизоляции
В Петербурге выявили 533 предприятия-нарушителя режима работы при карантине
В Петербурге отметили годовщину пуска блокадного трамвая
В Петербурге назвали системообразующие предприятия города
В Архангельске мужчина убил бабушку и мать 12-летней школьницы, а также свою родственницу-пенсионерку
15 тысяч особей атлантического лосося выпустили в воды Санкт-Петербурга
В Петербурге на время карантина закрыли почти все общественные туалеты
Вниманию пассажиров: Метро не будет работать в ночь на Пасху
Более 350 деревьев и 11,5 тысяч кустарников высадили в Санкт-Петербурге
Врач рассказала о массовой вспышке коронавируса в хостеле Новосергиевки под Санкт-Петербургом
Петербуржцев предупреждают о мошенничестве с «пропусками» для проезда по городу