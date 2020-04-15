«Мы все тут сходим с ума»: Жители деревни, где коронавирусом заразились 123 мигранта, год жаловались на нелегальное общежитие

Жители Новосергиевки Ленинградской области который день пребывают в панике. Им и до этого не было покоя от мигрантов из соседнего общежития, а теперь, из-за ситуации с коронавирусом, обстановка стала совсем невыносимой. После проверки полиции и Роспотребнадзора стало понятно, что многие из трудовых мигрантов общаги заражены Covid-19. Из 500 постояльцев у 123 тест дал положительный результат на коронавирус!

Из-за массовой вспышки инфекции Новосергиевка грозит стать маленьким Уханем. Вывозить такое количество заболевших некуда, поэтому власти Ленинградской области приняли решение развернуть мобильный госпиталь прямо на месте. Здесь заболевших будут лечить под пристальным присмотром силовиков. Но местным жителям от этого не легче.

В общежитии заразились почти полторы сотни мигрантов Фото: Всеволожская госветстанция

- Вы говорите, у вас там мигранты были. Почему «были»? – возмущается местный жители Алексей (имя изменено – прим.ред.). – Это ведь не единственное такое общежитие у нас. Из других всех повыгоняли. Я знаю еще про одно точно. Люди боятся. Куда они разбрелись? И что делать будут без работы и крыши над головой? Ну, и риск заразиться тоже никто не отменял.

На общежитие мигрантов, как оказалось, местные жители жаловались и раньше. Но найти управу на гостей Ленобласти никто не смог.

- Они соседи наши как раз, - рассказывает продавец магазина рядом с общежитием. - Заявления давно на них пишут. И грабежи были, и мародерство. Нам у себя пришлось охрану усилить. Но все закрывали глаза на них. А тут ведь жилой массив. Вся Новосергиевка с ума сейчас сходит из-за них.

Для мигрантов развернули госпиталь Фото: администрация Ленобласти

В небольшой Новосергиевки есть и свой староста. Сейчас он вспоминает, как мигрантов каждый день увозили отсюда в сторону Санкт-Петербурга, а потом привозили обратно.

- Никому не нравится, что такое количество не местных рядом живет, - говорит Александр. – Это общежитие около года тут, а мигранты вахтовым методом работают. Их привозили и увозили на автобусе. Они выходили только до ларька. Но риск заражения всегда есть. Все же ходят в эти же магазины! Я знаю, что в этом общежитии управляющим был мужчина в годах. Он, наверное, сейчас в ужасе от произошедшего.

Как нам удалось узнать, владельцем здания, где было общежитие, является местный бизнесмен Артем Б. Его подчиненные комментировать ЧП отказались.

По факту массового заражения коронавирусом в общежитии возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи выясняют, где именно работали мигранты. Есть версия, что они строили магазин.