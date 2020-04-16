2020-04-16T12:28:17+03:00
Общество

Петербургские ученые выяснили, кто более уязвим для коронавируса - россияне или европейцы

По словам экспертов, часть людей имеет природную «защиту» от новой инфекции
Сергей ВОЛЧКОВ
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Распознать у себя полезную мутацию самостоятельно не получится - для этого нужны специальные лабораторные исследования.Распознать у себя полезную мутацию самостоятельно не получится - для этого нужны специальные лабораторные исследования.Фото: Олег ЗОЛОТО
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По предварительным данным, лишь около двух процентов россиян имеют «защиту» от нового коронавируса COVID-19 на генетическом уровне. К таким выводам пришли петербургские ученые из городской больницы № 40, НИИ имени Отта и СПбГУ, изучившие и сравнившие более 1 000 геномов россиян и европейцев из стран, где сейчас вовсю идет эпидемия.

- Как вирус проникает в тело человека? При помощи специальных «шипов» - это, кстати, как раз и есть та самая «корона», которая дала название всему семейству коронавирусов — он ищет на поверхности здоровых клеток специальный белок, цепляется за него и проникает сквозь клеточную мембрану, - рассказал «Комсомолке» начальник сектора клинико-генетических исследований городской больницы № 40 Олег Глотов. - За выработку этого белка отвечает определенный ген.

Шанс заразить коронавирусом и у россиян и европейцев примерно одинаков. Фото: Олег ЗОЛОТО

Шанс заразить коронавирусом и у россиян и европейцев примерно одинаков.Фото: Олег ЗОЛОТО

Но иногда, продолжает эксперт, случается так, что нужный ген в организме человека оказывается «сломан» в результате случайной мутации. Из-за этого белок тоже получается «сломанным», и вирус сцепляется с ним хуже.

- Такая мутация, по нашим данным, встречается лишь у двух процентов россиян, - отмечает Глотов. - И, опять же, она не дает стопроцентной защиты от заражения — лишь делает так, что течение болезни становится более мягким и менее опасным.

Кто более предрасположен к возникновению таких мутаций — мужчины или женщины, дети или старики — пока не известно, в этом вопросе ученым еще только предстоит разобраться. Но совершенно ясно другое: понять, есть у вас «природная защита» или нет, можно только на лабораторном уровне. Ни внешне, ни какими-либо особенностями организма «благоприятные» мутации не проявляются. И даже стопроцентный иммунитет от гриппа и ОРВИ не дает вам права бравировать и разгуливать по городу во время эпидемии — у этих инфекций совершенно другие механизмы проникновения.

Точно такие же данные ученые получили, проанализировав кодирующие части геномов итальянцев и испанцев. А значит, миф о «русском здоровье» в данном случае, скорее всего, не действует, и вероятность заразиться коронавирусом у россиян точно такая же, как и у них — особенно если не соблюдать самоизоляцию.

Самый надежный способ не заболеть - соблюдать самоизоляцию. Фото: Артем КИЛЬКИН

Самый надежный способ не заболеть - соблюдать самоизоляцию.Фото: Артем КИЛЬКИН

- На следующем этапе мы хотим изучить генетику людей, которые переболели коронавирусом в различных формах - легких и тяжелых, — продолжает Глотов. — Кроме того, важно подробнее исследовать варианты коронавирусов из разных стран. Все это нужно, чтобы увидеть, как между собой связаны тяжесть заболевания, геном вируса и геном хозяина - конкретного человека. Именно такие масштабные геномные исследования в будущем помогут нам быстро определять группы риска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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