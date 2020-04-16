2020-04-16T13:28:58+03:00
Общество

Около 40 000 больных: Эксперт назвал худший сценарий развития ситуации с коронаврусом в Санкт-Петербурге

По словам академика РАН Евгения Шляхто, сейчас в городе картина далека от идеальной - количество зараженных удваивается практически раз в пять дней
Сергей ВОЛЧКОВ
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Если все пойдет так же, как сейчас, количество заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге увеличится до 40 000 человек.Если все пойдет так же, как сейчас, количество заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге увеличится до 40 000 человек.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге вот уже который день отмечает рост числа случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Если еще неделю назад в день фиксировалось по несколько десятков случаев, то сейчас их ежедневный счет пошел на сотни. Тем не менее эксперты уверены, что никаких причин для паники нет, и ситуация в городе развивается по относительно благополучному сценарию.

По словам академика, одна из причин роста заболеваемости - более активная работа по тестированию граждан. Фото: Олег ЗОЛОТО

По словам академика, одна из причин роста заболеваемости - более активная работа по тестированию граждан.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Сейчас у нас идет прирост - где-то на 13 % в день, - отмечает глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто. - Если раньше у нас удвоение происходило за семь дней - то есть, каждую неделю больных становилось в два раза больше, чем до этого - то с 12 апреля ситуация ухудшилась, и теперь это происходит за пять дней. Это не самый хороший сценарий. Если эта тенденция сохранится, то в самом худшем сценарии общее количество зараженных может составить около 40 000 человек. Однако при этом больше 30 000 больных будут "легкими", и только около 6 000 - тяжелыми.

Рост количества зараженных, продолжает Шляхто, связан в первую очередь с тем, что в Санкт-Петербурге в последние дни резко упал индекс самоизоляции.

Тем не менее самым действенным способом защититься от вируса является самоизоляция - а с ней у нас, как обычно, проблемы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Тем не менее самым действенным способом защититься от вируса является самоизоляция - а с ней у нас, как обычно, проблемы.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Я сегодня ехал по городу - так у нас пробки на дорогах! - возмутился специалист. - Люди ходят без масок, не соблюдают дистанцию. Так нельзя. Ничего хорошего из этого не выйдет.

Между тем, отметил Шляхто, в Санкт-Петербурге по-прежнему очень низкие показатели смертности. Кроме того, в последнее время уменьшилось число людей, умерших от внебольничных пневмоний. Да и самих пневмоний стало не так много - а это очень важно в контексте эпидемии.

- Тем не менее то, насколько успешно мы с этой ситуацией справимся, зависит от всех, от каждого жителя Санкт-Петербурга, - констатировал специалист. - Мы сейчас готовимся к любому развитию ситуации, открываем 4 000 дополнительных коек. Но положить весь город мы не сможем при всем желании. И никто не сможет. Поэтому - нужно объединять усилия. Да, это не чума, не холера, этот вирус не так долго живет, не сильно далеко летает. Но все-таки нам нужно изменить простые и понятные принципы, культуру взаимоотношений - и тогда все наладится.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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