2020-04-16T19:13:11+03:00
Коронавирус Covid-19

«Сдали соседи»: Безработная мать двоих детей рассказала, как ее оштрафовали на 7,5 тысяч рублей за поход в магазин

Семья должна была находиться на карантине дома из-за соседа, у которого заподозрили коронавирус, но когда кончились продукты, пришлось выйти на улицу
Роман ЛЯЛИН
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Женщину оштрафовали за поход в магазинЖенщину оштрафовали за поход в магазинФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В Кингисеппе выписали очередной штраф нарушителю карантина. На этот раз им оказалась безработная мать двоих детей Ирина С., которая вынуждена была пойти в магазин за продуктами, так как дома закончилась еда. О том, что выходить на улицу ей запрещено, она знала. Ведь всю их парадную в доме номер 10 по улице Жукова изолировали из-за подозрения на коронавирус у одного из жильцов.

- Мы подписывали бумагу с Роспотребнадзора, что не можем выходить из дома по 14 апреля, - поделилась с «КП-Петербург» Ирина. - А 8 апреля в вышла из дома в магазин - у меня двое детей, кормить их надо. Просить у кого-то помощи сходить в магазин я не стала. Волонтеры пусть пенсионеров обслуживают хотя бы. У нас соседка за 70 лет. Ей волонтеры сказали: «Идите сами в магазин». И она тоже пошла. А куда ей деваться?

Когда Ирина возвращалась домой, у парадной ее уже ждал полицейский.

- У нас есть добросовестные соседи, - вздыхает мать двоих детей. – Полицейский нам говорил: «Вы понимаете, что вас сдают? Звонят анонимы и называют квартиры». Мы не знаем, кто это. Но факт: я только вышла, а полицейский уже через 5 минут подъехал.

Как жить дальше Ирина пока слабо представляет. Сама она лишилась работы на рынке, когда их точку закрыли из-за коронавируса, а теперь еще и крупный штраф придется заплатить. Единственный кормилец в семье - муж, который работает монтером на железнодорожных путях. И, возможно, можно было бы перебиться какое-то время, если бы не ипотека.

- Штраф в 7,5 тысяч рублей по нам серьезно ударит, потому что у нас квартира в кредит, - вздыхает Ирина. – Его, наверное, можно опротестовать, но для этого нужен хороший адвокат, на которого у нас денег нет. Мы не сможем нанять юриста, это просто нереально.

Кстати, в Кингисеппе это уже четвертый штраф за выход из дома, посаженного на карантин. До Ирины также оштрафовали на 7,5 тысяч рублей за поход в магазин другую женщину. На эту же сумму попали и двое местных жителей - один за выгул собаки, второй – за поездку на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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