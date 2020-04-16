Сидим дома грязные: Петербуржцы просят расселить их коммуналки без ванной на 6-й Советской улице

Из-за коронавируса вся страна ушла на самоизоляцию. Тем, кто сидит дома, то и дело дают советы – как развлечь себя в четырех стенах. А вот жителям дома №7 по 6-й Советской улице в Петербурге совсем не до скуки. Пока кто-то занимается фитнесом и учит языки онлайн, они попросту не знают, как им помыться. В доме есть две коммуналки, где нет ни душа, ни ванной комнаты. Ни для кого не секрет, что во многих старых петербургских квартирах ванны стоят даже на кухне. А здесь нет и этого. На днях в окнах одной из таких коммуналок появился плакат с надписью: «Ванны нет. Мы пенсионеры. Сидим дома, как под домашним арестом. Сидим грязные».

– Обычно мы ходим в Мытнинские бани, здесь недалеко, – рассказала «КП-Петербург» жительница такой коммуналки Татьяна Федухина. – Но сейчас все закрыто.

Общественные бани – проза жизни для петербуржцев из таких квартир. Но сейчас все они закрыты из-за мер по борьбе с коронавирусом. Вместе с салонами красоты, ресторанами и музеями. Сама Татьяна живет в четырехкомнатной квартире, а «карантинные» будни там разделяют с ней еще восемь человек. Плакат с «криком души» повесили же ее соседи снизу.

Жители этой коммуналки надеются на расселение. Фото: Предоставлено "КП" / Татьяна Федухина

– Там пятикомнатная коммуналка. И у них также нет душа или ванны, – добавляет жительница 6-й Советской. – И почти все у нас здесь инвалиды или пенсионеры. Ну а как мы моемся сейчас? Тазики, баночки и прочее. Это трудно описать.

Впрочем, отсутствие ванны для жильцов этого дома – только малая из бед. Несколько лет назад протечка крыши в трехэтажном здании «дошла» до квартиры Татьяны на втором этаже.

– Дом у нас аварийный. При протечке пострадали стены. У нас и в туалете зияет дыра, так что он практически «совмещен» с кухней, – вздыхает Татьяна.

Осыпающаяся штукатурка, плесень и кривые полы, по которым страшно ходить, – реальность для жителей этой коммуналки. Потолок в кухне похож на труху, а «придерживают» его деревянные подпорки. Так что все жильцы давно уже надеются на расселение.

Отсутствие ванны в этой коммуналке - меньшее из зол. Фото: Предоставлено "КП" / Татьяна Федухина

– Ни ванны, ни душа у нас нет, потому что нам их просто нельзя поставить, делать этого не разрешают. Куда только мы ни обращались. А воз и ныне там, – говорит Татьяна. – В этом году обещали нам отремонтировать перекрытия. Но пока мы все еще ждем. Может, расселят нас?

Вопрос о том, планирует ли город проводить ремонтные работы в доме №7 на 6-й Советской улице, «Комсомолка» адресовала в администрацию Центрального района. А также спросила, знают ли чиновники о неудобствах жильцов во время самоизоляции и могут ли они как-то им помочь. Сейчас редакция ждет ответа на запрос.

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