Пропускной режим в Санкт-Петербурге в связи с коронавирусом: что планируют сделать и в какие сроки

Во многих городах России из-за ситуации с коронавирусом уже действует пропускной режим. В Санкт-Петербурге введена не полная самоизоляция, поэтому перемещение по улицам ограничены, но не запрещены. Но, судя по всему, в ближайшее время меры безопасности все-таки будут серьезно усилены. Пропускной режим в Санкт-Петербурге в связи с коронавирусом могут ввести уже 20-22 апреля 2020 года. Такая инициатива сейчас всерьез обсуждается в городской администрации. О том, что планируют сделать и насколько это реально, «Комсомолке» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

- Скорее всего, официально о введении пропускного режима в Санкт-Петербурге власти объявят на следующей неделе где-то ближе к среде, 22 апреля, - отметил источник. - В какие сроки система заработает, пока не известно, потому что объективно у нас ничего еще не готово.

По словам нашего собеседника, идея ввести пропускной режим в Санкт-Петербурге появилась не вчера: в последние несколько дней власти прорабатывали разные варианты того, как ее лучше организовать. Идей выдвигалось много: от обычных бумажных или пластиковых карточек с идентификаторами (по типу таких, которые сейчас используются в Италии) до персональных браслетов. Но пока реальнее всего, на взгляд источника, выглядят все же электронные пропуска и QR-коды как в Москве. На их введении сейчас настаивает комитет по информатизации и связи.

Ведение пропусков, констатируют эксперты, мера, увы, неизбежная - иначе мы можем скатиться в "итальянский сценарий".Фото: Олег ЗОЛОТО

- Проблема, повторюсь, в том, что у нас нет достаточной материально-технической базы, чтобы внедрить такую систему, - сообщили изданию. - Например, пока не ясно, как пропуска вообще будут выдавать. Предлагается отдать этот вопрос на усмотрение районных администраций, но как они будут справляться — тоже никто не может сказать.

Между тем, по мнению эксперта, от пропускного режима мы, скорее всего, никуда не денемся - «закручивать гайки» в сложившейся ситуации попросту необходимо.

- Это нужно для того, чтобы мы не свалились в так называемый «итальянский сценарий» распространения вируса, - констатирует источник. - С взрывным и неконтролируемым приростом числа инфицированных. Мы, строго говоря, одной ногой уже в нем - вчера было 154 заболевших, сегодня - уже 424. Так что если сейчас не ввести жесткий карантин — все может кончиться очень печально.