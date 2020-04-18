«Можно заниматься индивидуально»: Фитнес-клубы Санкт-Петербурга начали работать подпольно во время карантина

Из-за пандемии коронавирусной инфекции все тренажерные залы и другие спортклубы Санкт-Петербурга закрыли до мая. Но не все владельцы бизнеса отнеслись к этому распоряжению властей города ответственно. Так, на прошлой неделе Фрунзенский районный суд Петербурга приостановил на месяц работу фитнес-клуба «Сила» на Бухарестской, 118, который работал, несмотря на запрет. При этом генеральный директор «качалки» с обвинениями был категорически не согласен и утверждал, что никаких услуг не предоставлял. Но проверка Роспотребнадзора показала обратное.

Не исключено, что этот случай не единичный, и в Петербурге еще есть места, куда, несмотря на запрет, также пускают позаниматься. Корреспондент «КП» решила это проверить и обзвонила различные спортклубы, студии фитнеса, йоги, пилатеса под предлогом записаться на тренировку.

Потратить на это пришлось не один час. Где-то администраторы извинялись, что не работают, просили перезвонить после 30 апреля, ссылаясь на постановление губернатора Беглова. Другие предлагали онлайн-тренировки, уверяя, что они не менее эффективны и уж точно безопасны в сложившейся ситуации. Но нашлись и те, кто, видимо, всегда рад клиентам.

Например, в спортивном клубе «Praktik» на улице Лени Голикова в групповых тренировках нам отказали, напомнив, что сейчас карантин. А в персональных – нет!

- Можем с вами встретиться и все обсудить, когда вам удобно заниматься, - сказал по телефону мужчина.

- А тренировки будут проходить в зале? - поинтересовалась я.

- Да! – без каких-либо деталей пояснил он.

Позаниматься лично со мной согласились и в студии пилатеса «FWPilates Center».

- А откуда вы о нас узнали? – спросила у меня девушка по имени Татьяна.

- В интернете телефончик нашла! Позаниматься хочу, а все закрыто, - со всем драматизмом ответила собеседнице.

- Можно походить на персональные занятия по пилатесу на тренажерах. Мы находимся на Петроградке и на Литейном. Где бы вам было удобнее и в какое время?

- Лучше на Петроградке, после 7 вечера, - пояснила ей и попросила повторить адрес студии. На мой вопрос на том конце провода отреагировали весьма странно.

- Адрес вам две минуты назад называла…, - с иронией заверила петербурженка. - Просто сейчас такая ситуация, понимаете… на входящие звонки не могу свободно отвечать. Давайте, как все устаканится, созвонимся. Всего доброго!

Тренировки в спортзале лучше отложить, если не хотите нарваться на штраф.Фото: Олег ЗОЛОТО

В «Art Pilates» мной были больше заинтересованы и искренне хотели помочь.

- Сейчас мы не работаем, как и все. Но если у вас есть необходимость по здоровью позаниматься индивидуально с тренером, то можете оставить свои пожелания, и мы с вами свяжемся, - предложила мне хозяйка студии.

- А я на групповые к вам хотела…, - с сожалением ответила собеседнице.

- Сейчас однозначно нет. Не имеем права и возможности. Это небезопасно и рискуем получить штраф. А вот персонально, когда у людей серьезные проблемы, то мы идем навстречу, - пояснила она.

В Ленинградской области тоже нашлись подпольные клубы. В студии танцев «Воздух» во Всеволожске, хоть и предупредили о закрытии до 30 апреля, но альтернативу нашли быстро.

- Групповые не проводим. Можно заниматься индивидуально - на ваш страх и риск, - предупредила администратор.

ОФИЦИАЛЬНО

В случае нарушения штраф выпишут и владельцу, и посетителю Не стоит забывать, что ответственность за нарушение режима самоизоляции - в нашем случае - посещение фитнес-клуба, который должен быть закрыт - грозит не только организации, но и посетителю! Одно такое незаконное занятие может обойтись в кругленькую сумму – до 30 тысяч рублей. - Сумма будет зависеть от того, каким контрольно-надзорным органом будет составлен протокол и по какой статье, - уточнил пресс-секретарь комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга Кирилл Закревский.