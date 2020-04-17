2020-04-17T15:25:20+03:00
Коронавирус Covid-19

«Контакт с гражданскими»: В Минобороны РФ рассказали, как 31 курсант-нахимовец заразился коронавирусом

Сейчас все инфицированные помещены в санаторий на карантин
Роман ЛЯЛИН
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Курсанты не принимали участие в тренировкахКурсанты не принимали участие в тренировкахФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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У курсантов Нахимовского морского училища из Санкт-Петербурга выявили коронавирус. Проверку проходили 155 учащихся во время командировки в Москву. У 31 одного из них подтвердился Covid-19.

- Состояние всех инфицированных нормальное, - сообщили "КП-Петербург" в Минобороны РФ. - Симптомов заболевания органов дыхания нет. Температура тела в норме. Все они находятся под круглосуточным наблюдением военных медиков и получают необходимое лечение.

К участию в тренировках к Параду курсанты и преподаватели училища не привлекались. Все нахимовцы сейчас находятся в санатории Минобороны России на карантине.

- Контактировавшие с ними воспитанники и преподаватели училища сейчас на обсервации по месту размещения, - добавляют военные. - Причиной инфицирования мог стать контакт одного из преподавателей училища с гражданскими лицами в Москве. Эпидемиологическая обстановка в Нахимовском морском училище и его региональных филиалах стабильная и контролируемая.

В самом училище ежедневно проверяют всех курсантов и проводят полную дезинфекции всех помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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