«Контакт с гражданскими»: В Минобороны РФ рассказали, как 31 курсант-нахимовец заразился коронавирусом

У курсантов Нахимовского морского училища из Санкт-Петербурга выявили коронавирус. Проверку проходили 155 учащихся во время командировки в Москву. У 31 одного из них подтвердился Covid-19.

- Состояние всех инфицированных нормальное, - сообщили "КП-Петербург" в Минобороны РФ. - Симптомов заболевания органов дыхания нет. Температура тела в норме. Все они находятся под круглосуточным наблюдением военных медиков и получают необходимое лечение.

К участию в тренировках к Параду курсанты и преподаватели училища не привлекались. Все нахимовцы сейчас находятся в санатории Минобороны России на карантине.

- Контактировавшие с ними воспитанники и преподаватели училища сейчас на обсервации по месту размещения, - добавляют военные. - Причиной инфицирования мог стать контакт одного из преподавателей училища с гражданскими лицами в Москве. Эпидемиологическая обстановка в Нахимовском морском училище и его региональных филиалах стабильная и контролируемая.

В самом училище ежедневно проверяют всех курсантов и проводят полную дезинфекции всех помещений.