Кто такие волонтеры Победы и почему они хотят сказать ветеранам «спасибо» лично

Волонтер – это не только человек, который готов помогать от чистого сердца: это еще и часть большого регионального проекта «Социальная активность» – одного из семи, реализующих нацпроект «Образование» в Санкт-Петербурге. По замыслу, уже к 2024 году в волонтерскую и добровольческую деятельность должен включиться каждый пятый петербуржец.

Одно из самых популярных волонтерских движений в Петербурге – «Волонтеры Победы». Помощники, заботящиеся о ветеранах и памяти о войне, появились не так давно: движение выросло из Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы, созданного в 2015 году и объединившего 136 тысяч человек по всей стране.

В каждый День Победы более 50 тысяч волонтеров сопровождают мероприятия по всей РоссииФото: Артем КИЛЬКИН

– «Волонтеры Победы» – это не флаги и громкие лозунги, а личная история каждого, чья память о вкладе его родных и близких в дело Великой Победы больше, чем просто память, – говорят о себе волонтеры. – Мы проводим всероссийские и международные акции, заботимся о ветеранах, помогаем в благоустройстве памятных мест, восстанавливаем историю семьи и не даем миру забыть правдивую историю.

На сегодня «Волонтеры Победы» – это более 200 тысяч человек в 85 регионах России. В Петербурге защитников ветеранов и блюстителей исторической правды насчитывается около трех тысяч человек. Если в начале развития движения средний возраст волонтера составлял 21 год, то теперь к молодежи подключаются волонтеры «серебряного» возраста – пенсионеры и даже активные ветераны.

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

В Бессмертном полку

Главное направление работы «Волонтеров Победы» носит название «Великая Победа». В первую очередь, оно включает все, что связано с проведением 9 Мая. В каждый День Победы более 50 тысяч волонтеров сопровождают мероприятия по всей России, в том числе Парад Победы и Бессмертный полк.

Для Алексея Моисеева именно работа с многотысячным Бессмертным полком стала самым ярким моментом в волонтерской деятельности.

– Ветераны – это особые люди, к которым нужен особый подход: выслушать, подсказать, успокоить. А еще это очень умные интересные собеседники, – рассказывает Алексей. – Работа «Волонтеров Победы» помогает разрушить барьер в коммуникации между молодежью и пожилыми. Когда ветераны рассказывают, как воевали, как учились и работали, понимаешь, что ситуации бывают разные, но все можно преодолеть.

Активисты убирают мусор, обновляют старую краску, очищают от пыли и грязи памятники и плитыФото: Из личного архива героя публикации

В объединение Алексей пришел в 2018 году, а уже спустя год возглавил команду из 25 волонтеров. Сейчас молодой человек координирует работу петербургских «Волонтеров Победы» с вузами и средними специальными учебными заведениями города. 16 из 240 волонтерских центров на базе учебных заведений в России находятся на берегах Невы.

– Совместно с учебными заведениями создаем мероприятия на разные темы, в том числе на патриотическую, – добавляет Алексей. – Очень важно провести Год памяти и славы достойно и рассказать о нашем великом подвиге всем. Очень важно не забывать историю и ценить ветеранов, которые отстояли нашу Родину. Ведь благодаря им есть наша страна и мы с вами.

Внуки героев

Особняком в направлении «Великая Победа» стоит забота о мемориалах и воинских захоронениях.

– Активисты убирают мусор, обновляют старую краску, очищают от пыли и грязи памятники и плиты, стелы и мемориальные знаки, – поясняют в движении. – Особое место занимает помощь в уборке заброшенных могил ветеранов Великой Отечественной.

Еще одна составляющая направления – всероссийские акции и проекты: «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Внуки Победы».

«Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Внуки Победы» – во всем этом ребята с радостью участвуютФото: Из личного архива героя публикации

Так, международный проект «Внуки Победы» стартовал в 2018 году. Его идея заключается в том, что потомки участников Великой Отечественной приезжают туда, где воевали их предки, и участвуют организации торжественных мероприятий, как бы говоря спасибо и «своим» героям, и их однополчанам. В этом году – еще до того, как все планы нарушил коронавирус, – в Петербурге к 9 Мая планировали собраться полсотни «внуков Победы» – потомков защитников и жителей блокадного Ленинграда.

Еще одна необыкновенная акция – «Диктант Победы», крупнейший тест по истории Великой Отечественной войны. В прошлом году организовать его помогли 5500 волонтеров по всей стране.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Подружиться с ветераном

Но не 9 Мая единым: волонтеры стремятся к тому, чтобы ветераны чувствовали заботу о себе не только по праздникам, но и каждый день. Для этого в движении запустили направление работы «Связь поколений».

– Под ветеранами в «Связи поколений» мы подразумеваем и участников войны, и блокадников, и узников концлагерей – всех, кто застал это страшное время, защищая город и страну, обороняясь или выживая, – объясняет региональный координатор проекта «Связь поколений» Анна Деткова. – Помогаем по дому: можем помыть окна, сделать уборку, вытрясти ковры. Можем вместе прогуляться на свежем воздухе и пообщаться за чашкой чая. Сейчас, в период коронавирусной инфекции, активно общаемся с ветеранами по телефону, покупаем и приносим им продукты и лекарства (при этом, конечно, надеваем маски и перчатки).

Под ветеранами подразумевают и участников войны, и блокадников, и узников концлагерейФото: Из личного архива героя публикации

Самая востребованная помощь, о которой просят волонтеров сейчас, – сходить в магазин. А в довирусное время чаще всего ребят просили помыть окна, особенно по весне, протереть пыль на шкафах или обтереть люстры – словом, о том, что у молодого человека займет пару часов, а пожилого может довести до больницы.

Смысл «Связи поколений» в том, чтобы не просто помочь один раз, а делать это систематически. А потому многие волонтеры и ветераны, в конце концов, начинают общаться, словно внуки и деды.

– Помощь перерастает в дружбу, – улыбается Анна. – В адресной помощи с той или иной периодичностью участвует каждый из волонтеров Петербурга. Помогаем каждый день нескольким ветеранам, но в определенном районе. Число тех, кому помогаем, исчисляется сотнями, и их становится все больше: ветераны узнают о нас через Советы ветеранов, слышат по радио и телевизору, читают в газетах. Откликаемся на любые заявки с радостью, а затем стараемся поддерживать контакт.

Слово победителя

Периодически «Связь поколений» устраивает мероприятия. Какие-то – как курсы повышения квалификации – направлены на самих волонтеров: ребятам разъясняют, как лучше общаться с пожилыми, какая помощь приветствуется и какими рамками закона она ограничивается.

Другие же акции – например, «Красная гвоздика» и «Эстафета поколений» – упрочивают ту самую связь и даже помогают выручить средства на медицинскую помощь ветеранам.

Но, пожалуй, самый трогательный проект направления – «Слово победителя»: совместно с Центром патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» волонтеры формируют памятный видеоархив. Ветераны на камеру рассказывают о своих воспоминаниях и боевом пути, тяготах и жизни после войны. В результате получается мини-фильм от первого лица. Рожденный в Петербурге, проект уже вышел на международный уровень.

– Встречи и общение с ветеранами – это самые яркие и запоминающиеся моменты в моей работе, – признается тренер волонтерского корпуса Года памяти и славы Дмитрий Трушков. – Их истории всегда завораживают.

21 июня 1941-го Сергей Киселев отпраздновал день рождения, в ночь с 21 на 22 – выпускной вечер, а утром началась войнаФото: Из личного архива героя публикации

Один из самых захватывающих видеофильмов записали с Сергеем Александровичем Киселевым. 21 июня 1941-го он отпраздновал день рождения, в ночь с 21 на 22 – выпускной вечер, а утром началась война. Сергей Александрович прошел Сталинград, Саратов, Польшу, Варшаву, Минск, Ригу, сражался за Берлин.

– На Лужском рубеже Сергей Александрович заменил свою маму и копал окопы, а потом ушел в училище инструментальной разведки, – рассказывает Анна. – Служил в прожекторных войсках. Это был мой первый видеоархив, он рассказывал о Берлинской операции. Мало кому известно, но в ней участвовали прожектористы, большинство из которых были девушками. Сергей Александрович как раз командовал одним из таких взводов. Рассказывал, что однажды сам разминировал участок фронта без саперов и учил этому девушек, потому что саперов не было, приходилось действовать самим. Теперь каждый раз, когда мы с ним встречаемся, он рассказывает новую подробность своего удивительного боевого пути.

Для самой Анны, как и для других волонтеров Победы, помощь ветеранам – это возможность лично сказать спасибо тем, кто подарил нам мирное небо над головой, а вместе с ним – возможность жить в родной стране и говорить на родном языке.

– Понимаю, что с каждым днем ветеранов становится все меньше, – добавляет Анна. – А потому мне очень хочется, чтобы они, прожив такую насыщенную тяжелую жизнь, хотя бы в пожилом возрасте часто улыбались, получали хорошие эмоции и понимали, что следующие поколения о них не забудут.

МОЯ ИСТОРИЯ

Помнить, кто мы и откуда

В 2019 году «Волонтеры Победы» запустили совместно с Общественной палатой России и РГГУ проект «Моя история».

– Суть проекта заключается в том, что мы изучаем историю России через историю семьи, – поясняет региональный координатор проекта «Моя история» Светлана Фоменко. – Волонтеры помогают найти информацию о пропавших без вести в войну, помогают в составлении генеалогического древа. Чтобы мы не были Иванами, не помнящими родства. Или, как у Чингиза Айтманова, манкурами, которые убивают свою мать только потому, что ничего о себе не знают. Важно знать, кто мы и откуда.

Волонтеры, конечно, не разыскивают предков всех желающих, а только помогают им в деле составления генеалогического древа. Для этого даже в Интернете есть целый арсенал средств, просто не все о них знают. Он представлен как всероссийскими сайтами, так и петербургскими сервисами и сайтами других регионов, куда стекаются данные об эвакуированных, пропавших без вести, репрессированных, отправленных в концлагеря. Задача помощника рассказать, по какой ссылке кликнуть и в какой архив отправить запрос.

Волонтеры не разыскивают предков всех желающих, а только помогают им в деле составления генеалогического древаФото: Из личного архива героя публикации

Так как проект молодой, заявок у волонтеров не так-то много. Сейчас у Светланы в работе дюжина обращений, поступивших на сайт, и еще шесть, которые дошли до нее устно. Большинство запросов, особенно в Петербурге, связано именно с Великой Отечественной. Счет семей, которым волонтеры города на Неве уже помогли восстановить историю, идет на десятки.

– Интерес к своим корням заметно растет, причем интересуются молодые люди до 20 лет либо люди старше 60, – отмечает Светлана. – Очень много в городе увлекающихся людей, которые изучают не только историю своей семьи, но и историю своего дома, например, или города в целом.

По старой фотографии

А вот блокадник Олег Николаевич Иокша попросил помочь не с поиском родных, а с поиском тех, с кем его трехлетним эвакуировали из Ленинграда. Детский сад №18 Красногвардейского района покидал город 20 сентября 1942-го вместе с 85 воспитанниками. Эшелон дважды попал под обстрел, и Олег Николаевич, чудом спасшийся, хотел узнать, выжил ли кто-то, кроме него.

– В итоге мы выяснили, куда эвакуировали 27 из 85 человек, – рассказывает Светлана. – 18 оказались в Свердловской области, остальные – в Архангельской и Ярославской областях и на Алтае. А ведь он думал, что все погибли, и уже собирался нести список детей на Пискаревское, в Книгу памяти... Теперь мы, как только будет возможно, поможем организовать им дистанционное общение, а, может быть, даже встречу.

Самый трогательный проект направления – «Слово победителя»Фото: Из личного архива героя публикации

Волонтеры проводят уроки в школах и вебинары, на которых ветераны рассказывают о своих семейных древах, а специалисты-архивисты проливают свет на тонкости поиска данных о предках. Оказывается, найти родных можно даже по старой фотографии: на губернию укажет костюм, в который одет герой снимка.

К осени Светлана – педагог по профессии – планирует запустить интерактивные уроки, посвященные генеалогическому древу, чтобы в формате игры заинтересовать ребят семейной историей. «Моя история» сотрудничает с Российским движением школьников и собирается заключить договор о сотрудничестве со школой Русского генеалогического общества при РНБ, в которой станут обучать волонтеров.

Цифровое поколение

Еще одна сфера работы волонтеров проекта – оцифровка документов. Так, много ценных бумаг есть в архиве Красного Креста, который помогал и во время Великой Отечественной, и во время Первой мировой войны. Правда, большинство сведений хранится на бумаге. Помочь перенести все в цифру готовы волонтеры Победы. Почему это так важно?

– Если раньше люди переезжали со скарбом, то теперь мы арендуем машину, арендуем квартиру, а вся наша история хранится на телефоне. Телефон сломался – все, истории нет, – объясняет Светлана. – Мы «цифровики», мы храним в телефонах всю свою жизнь. А потому такую ценность обретают документы и фотоальбомы, доставшиеся от бабушек.

Именно работа с многотысячным Бессмертным полком становится для многих самым ярким моментом в волонтерской деятельностиФото: Артем КИЛЬКИН

Лучший способ сохранить семейную историю – разговаривать. На классных часах Светлана не раз обращалась к родителям в просьбой почаще общаться со своими детьми и рассказывать им о бабушках и дедушках, прабабках и прадедах. Даже хотя бы потому, что это действительно интересно.

– Однажды в школе мы составляли Книгу памяти, такую делают во многих. Но одна история запала мне в душу, – делится Светлана. – Мальчик из третьего класса не знал о своих предках и сомневался, что они вообще участвовали в боях за Ленинград, ведь он был родом из Узбекистана. Но, поговорив с родителями, а потом и с другими родственниками, он узнал, что его прадедушка воевал на Синявинских высотах. И для него, и для его семьи это стало очень важно. Из Узбекистана им прислали фотографию этого прадеда, и они встали с ним в Бессмертный полк. А всего-то и стоило просто поговорить.

А ЧТО ЕЩЕ?

«Наши победы»

Направление популяризирует изучения истории как таковой. Девиз проекта – «Изучать историю интересно!». Он был запущен в 2016 году и стал первым в своем роде в России, ведь любовь к истории участникам прививали через интеллектуальные игры и городские квесты.

– Сценарии и задания квестов основаны на достоверных исторических фактах и воспоминаниях ветеранов, – отмечают волонтеры. – В процессе создания сюжета игры принимают участие профессиональные историки.

В 2018 году в день 75-летия Победы в Сталинградской битве в Волгограде открыли первую историческую квест-комнату виртуальной реальности, созданную на основе архивных фото и кадрах кинохроники. В церемонии принимал участие Владимир Путин. Квест-комната позволяет, свободно перемещаясь по пространству, исследовать воссозданный мир и менять его собственными действиями. Хотя на глазах игрока VR-очки, он может брать в руки и использовать в виртуальной реальности реальные предметы. С 2019 года квест-комната начала путешествие по России.

«Медиапобеда»

Девиз направления «Не запостил – значит, не было!». Оно направлено на создание позитивного контента. Волонтеры пишут статьи и делают фотографии и видеоролики, ведут группы и аккаунты в социальных сетях. Цель всего этого одна: создать медиапоток, которые несет в себе «исторические, интересные и познавательные инфоповоды».

«Моя победа»

Это платформа для воспитания волонтеров, способных возглавить команду и реализовать крупный проект. Добровольцев учат основам управления коллективом, эффективному распределению ресурсов и умению достигать отличных результатов с наименьшими затратами.

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