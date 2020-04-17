2020-04-17T18:19:08+03:00
Общество

«Это были 10 дней ада»: Петербурженка рассказала, как болела коронавирусом

Врачи вытащили 60-летнюю Ирину Прокофьеву с того света
Алина ЧЕМЕРИС
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Сейчас Ирина Прокофьева в отдельной палате, ее жизни ничто не угрожаетСейчас Ирина Прокофьева в отдельной палате, ее жизни ничто не угрожаетФото: СОЦСЕТИ
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- Она постоянно плачет. От счастья! - с нескрываемой радостью говорит о своей маме петербурженка Мария Прокофьева. 60-летняя Ирина – одна из тех, кому удалось пойти на поправку после тяжелой борьбы с коронавирусом. Женщина десять дней пролежала в медикаментозном сне под аппаратом ИВЛ, и сейчас ее состояние значительно лучше.

ДУМАЛИ, ЧТО ОБОСТРЕНИЕ БРОНХИТА

Все началось в конце марта. Тогда женщина начала задыхаться, и не могла пройти и нескольких метров без передышки. У пенсионерки и до этого был хронический бронхит, поэтому все происходящее семья, да и сама Ирина, сначала приняли за очередное обострение, которое наступает каждую весну.

- Когда я увидела, что у мамы одышка, и она еле ходит, вызвала скорую, - вспоминает Мария. - Нас отвезли на флюорографию. Страшно стало, когда выбежала озадаченная медсестра и попросила срочно позвать врача. Нам сказали, что все очень плохо, и в тот же день маму отвезли во 2-ю Городскую больницу.

30 марта Ирину госпитализировали с пневмонией и в тот же день взяли анализ на коронавирус. На следующий день состояние Прокофьевой стало еще хуже, ее перевели в реанимацию, и вскоре подключили к аппарату ИВЛ.

- Мы все очень переживали, но в коронавирус не верили, - продолжает Мария. – Думали, что подхватить его мама нигде не могла: за границу она не ездила, ни с кем, кто там был, не контактировала. Но все же, это оказался он. Диагноз подтвердился.

Пойдя на поправку, Ирина сделала подарок на день рождения внучке Полине Фото: Из личного архива героя публикации

Пойдя на поправку, Ирина сделала подарок на день рождения внучке ПолинеФото: Из личного архива героя публикации

- Мы ездили к маме неделю каждый день, пока проход в больницу не закрыли совсем, - вспоминает Мария. – И мы стали звонить каждое утро в справочное. Все, что нам сообщали - это состояние и температуру. Какое-то время она прыгала: то 37,5 то 36,4 примерно. День так, день так. Больше не было никакой информации.Пока Ирина была в реанимации, врачи не скрывали от родственников правду. Говорили, что она может умереть в любой момент.

«ДЕСЯТЬ ДНЕЙ АДА»

13 апреля родным сообщили, что Ирина пошла на поправку: ее отключили от аппарата ИВЛ, а потом перевели в отдельную палату.

– Сейчас мама очень слаба – не может даже сесть, чтобы поесть. Просит привезти ей мелких денег, чтобы она могла хоть как-то благодарить медсестер, которые ей во всем помогают, - говорить Мария.

Говорить Ирина тоже пока не может. Только писать.

Когда Ирина написала в семейный чат "Всем привет", домочадцы прыгали от восторга Фото: СОЦСЕТИ

Когда Ирина написала в семейный чат "Всем привет", домочадцы прыгали от восторгаФото: СОЦСЕТИ

«Пока я лежала на ИВЛ, это были десять дней ада, - рассказывает Прокофьева. - Я была как под тяжелыми наркотиками, без связного сознания, в кошмарах и мучениях. Мне снилось, что я даже умерла. А потом меня разбудили и стали доставать трубки из трахеи. И какое же это было счастье – сделать свой первый вдох! Нетяжело дышать – это счастье.

По словам врачей, угрозы жизни Ирины уже нет, но об окончательной победе над коронавирусом можно будет говорить только когда пациентка получит два отрицательных теста. Первый из них взяли 17 апреля.

- По словам мамы, лица у врачей довольные. Очевидно, радуются, что удалось вытащить ее с того света, - заключает Мария.

ИСТОЧНИК KP.RU

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