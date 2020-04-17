Лето в изоляции: ученые рассчитали, когда наступит пик эпидемии коронавируса в Санкт-Петербурге

При нынешнем уровне самоизоляции и приросте числа зараженных пик эпидемии коронавируса в Санкт-Петербурге наступит лишь к середине июня. К таким выводам пришли специалисты Центра национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» СПбПУ, которые занимаются моделированием ситуации для руководства города.

Директор петербургского НИИ гриппа Дмитрий Лиознов: большая часть россиян переболеет коронавирусом 00:00 00:00

Для того, чтобы рассчитать прогноз на ближайшие месяцы, отмечают ученые, они использовали особую систему дифференциальных уравнений. Она появилась еще в 20-е годы прошлого века и с тех пор усиленно оттачивалась на разных эпидемиях и пандемиях: от оспы и холеры до Эболы и атипичной пневмонии.

- Наши расчеты показывают, что на пик эпидемии мы выйдем только летом — ориентировочно к середине июля, - констатирует руководитель Центра Алексей Боровков. - При этом количество зараженных, в зависимости от того, как жители города будут соблюдать карантин, прогнозируется от 40 000 до 120 000 человек. То есть, 40 000 в данном случае — это оптимистичный сценарий.

При таком уровне самоизоляции, как сейчас, 40 000 заболевших - это оптимистичный прогноз.Фото: Олег ЗОЛОТО

При этом, отмечает Боровков, около 70 % инфицированных, по текущему прогнозу, будут «легкими» и без труда перенесут болезнь в домашних условиях. Тяжелых же ожидается около 6-7 %. Но даже это — серьезный повод для беспокойства.

- Главная опасность — то, что количество зараженных превысит возможности нашей системы здравоохранения, - объясняет эксперт. - Это уже происходит — правда, пока не в Санкт-Петербурге, а в Москве. Сегодня, например, стало известно, что там переполнена детская городская больница имени Филатова: на 1 300 койках лежат 1 500 человек.

Количество зараженных в Северной столице, продолжает Боровков, в ближайшее время будет только расти: ориентировочно к 11 мая их ожидается больше 10 000.

- Не стоит забывать и о том, что у многих болезнь протекает в скрытой форме, - отмечает ученый. - По мировым данным, один такой носитель в день может заразить от трех до пяти человек. Судите сами, как в таком случае будет развиваться ситуация.

Напомним, 17 апреля 2020 года Санкт-Петербург поставил рекорд по приросту количество зараженных - за сутки коронавируса выявили у 424 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/773818" frameborder="0"></iframe> Путин:«Пик эпидемии коронавируса в стране еще не пройден».

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