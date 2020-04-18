Пасхальная служба в Санкт-Петербурге 19 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция из Казанского собора

В воскресенье, 19 апреля 2020 года, верующие отмечают большой православный праздник - Пасху. Но в этот раз ночные службы в храмах Санкт-Петербурга пройдут без прихожан. Из-за ситуации с распространением коронавируса, власти города приняли решение закрыть церкви. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий попросил всех отнестись к этому с пониманием.

- Данная мера в высшей степени вынужденная, и никто бы на нее не пошел, будь хоть небольшая возможность поступить иначе. Господь, видимо, нас испытывает. Кому дорог храм, должны понести скорбь и хранить терпение, чтобы, когда все закончится, с большим усердием посещать богослужения и больше ценить возможность свободно молиться в доме Божием, - обратился к прихожанам митрополит Варсонофий.

Обычно на Пасхальную службу в Казанском соборе собираются сотни верующих.Фото: Артем КИЛЬКИН

Посмотреть пасхальную службу в Санкт-Петербурге 19 апреля 2020 можно в прямом эфире. Например, богослужение в режиме онлайн проходит в Казанском соборе, трансляция из Казанского собора начнется 18 апреля в 23.45.

- Конечно, просмотр богослужений на мониторе не заменит личного участия, но поможет в домашней молитве не забыть о храме как месте особого присутствия благодати Божией, - добавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

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А как в области?

Пасхальные службы в храмах Ленинградской области можно будет посетить всем верующим - они пройдут на открытом воздухе. Также на открытом воздухе священнослужители освятят пасхальные куличи, яйца и иную праздничную снедь.