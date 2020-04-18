«Бьет по почкам, кишечнику и сердцу»: вирусолог, вернувшийся из Италии, раскрыл новые факты о коронавирусе

Несмотря на то, что с начала эпидемии прошло уже несколько месяцев, новый коронавирус SARS-CoV-2 до сих пор преподносит ученым сюрпризы. «Комсомолка» поговорила с заместителем директора по инновационной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, официальным экспертом ВОЗ Александром Семеновым. Ученый своими глазами видел, что натворил вирус в Италии – совсем недавно он вернулся из Ломбардии, где консультировал российских военных, оказывающих местным жителям помощь в борьбе с эпидемией. «Комсомолке» вирусолог рассказал, как должны вести себя петербуржцы, чтобы не повторить печальный европейский опыт.

ИТАЛЬЯНСКИЙ СЦЕНАРИЙ

- Александр Владимирович, что вы увидели в Италии? Какая там сейчас обстановка?

- В Италии люди — и в первую очередь врачи — вынуждены героически ликвидировать то, чего не должно было случиться. Если бы власти вовремя ввели карантинные меры, заставили население вести себя правильно, то заражение не достигло бы таких масштабов. А сейчас доктора работают на износ. И ситуация постоянно ставит их перед выборов, которого не пожелал бы для себя ни один нормальный человек: кого подключить к аппарату ИВЛ, а кем «пожертвовать». Дело в том, что аппаратов всегда дефицит. К тому же у них очень высокая оборачиваемость — обычно ими пользуются по несколько пациентов в день. Пациент с новым коронавирусом занимает аппарат на недели. Можете себе сами представить, насколько это тяжелый выбор, и чем люди за него расплачиваются. Это то, чего мы ни в коем случае не должны допустить у нас.

По словам Александра Семенова, главная ошибка Италии - в том, что власти вовремя не ввели жесткие карантинные меры.Фото: Олег ЗОЛОТО

Тем не менее сейчас ситуация в Италии постепенно налаживается. Уровень заболеваемости падает, и власти уже планируют постепенно отменять ограничительные меры для людей. Даже называется примерный срок — 4 мая, уже совсем скоро.

- Так все же насколько опасен вирус? Недавно появилась информация о том, что он может поражать не только легкие, но еще и мозг...

- ...а также еще как минимум печень, почки и желудочно-кишечный тракт. Все дело в том, что «входными воротами» этого вируса в клетку служит определенный рецептор. И этот рецептор встречается в клетках не только легких, но и других органов. Нечто подобное мы наблюдали 17 лет назад, когда шла эпидемия ближайшего родственника SARS-CoV-2 - SARS-CoV-1, вируса атипичной пневмонии. Он, помимо тяжелых пневмоний вызывал еще и поражения желудочно-кишечного тракта. Нынешний вирус по сравнению с предшественником просто оказался менее «разборчивым» в связях - он способен находить путь и к другим органам и комфортно в них жить. К примеру, в Китае от 14 до 30 процентов зараженных имели сопутствующие повреждения почек — вплоть до крайне тяжелых. Примерно такая же картина сейчас наблюдается в США — у половины пациентов в моче находят белок или кровь. А по последним данным — весомых научных подтверждений они пока не получили, но тем не менее — новый вирус может влиять и на сердце, вызывать серьезные нарушения сердечного ритма.

Несмотря на то, что эпидемия коронавируса длится уже несколько месяцев, он все равно преподносит врачам и ученым сюрпризы.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Есть ли у болезни какие-то еще симптомы, которые человек сам может у себя распознать? Помимо кашля и температуры?

- Во-первых, более надежный признак, который наблюдался у 60-70 % зараженных — частичная или полная потеря обоняния. Дело в том, что SARS-CoV-2 способен напрямую взаимодействовать с нервной тканью — и в том числе с дыхательными нервами. Причем этот признак может предшествовать возникновению кашля и температуры на несколько дней. Также симптомом может быть расстройство кишечника. Если нет других причин — то есть, человек не отравился, у него нет язвы, гастрита и так далее — стоит задуматься о том, что это какой-то вирус, может быть и SARS-CoV-2.

- Те, кто уже переболел, опасны для окружающих?

- По нынешним данным, приблизительно треть пациентов после того, как у них исчезают все симптомы, продолжает в течение какого-то времени выделять вирус, например, с фекалиями. В основном это определяется тяжестью инфекции — чем тяжелее человек болел, тем дольше он будет выделять коронавирус после выздоровления. С другой стороны - описаны случаи, когда пациенты - например, дети - переболевшие легко, продолжали выделять вирус в течение четырех недель. Это единичные случаи, но они были. То есть, в теории да, человек, который благополучно выздоровел и выписался из больницы, может заражать окружающих — сходил, извините, в туалет, недостаточно тщательно вымыл руки, что-то потрогал в квартире, потом это потрогал кто-то из его родственников, потер глаза и заразился. Поэтому переболевшим лучше какое-то время соблюдать меры безопасности — тщательнее мыть руки и поверхности, которых он касается. Совсем впадать в панику и принудительно изолировать выздоровевших в отдельной комнате не нужно.

В Санкт-Петербурге уровень заболеваемости в последнее время рос. Тяжелых больных в городе отправляют в больницу имени Боткина.Фото: Артем КИЛЬКИН

ВСЕ МОЖЕТ РАСТЯНУТЬСЯ НА ГОД

- Уже известно, что у значительной части людей болезнь может протекать вообще без симптомов. Можно ли примерно сказать, сколько таких «скрытых» зараженных сейчас ходит по улицам?

- Сложный вопрос. Точного количества мы не узнаем, пока не проверим какую-то часть населения России на антитела к новому коронавирусу. Но то, что их не меньше, чем людей, которые выдали клиническую картину, и у которых был диагностирован новый коронавирус — это уже однозначно (на 17 апреля инфицированными по стране оказались 32 008 человек, в Санкт-Петербурге количество заражений составило 1 507 — прим.ред.).

- Человек, который переболел коронавирусом, может заразиться им снова?

- Скорее всего – нет, но в этом вопросе пока еще очень много неясного. С одной стороны — у переболевших формируются антитела, а потому их кровь может помогать людям с тяжелыми формами заболевания. С другой — в разных странах все-таки регистрировались случаи повторного заражения. Хотя мы не исключаем, что это могут быть ошибочные данные: например, человек поступил в больницу с пневмонией, ее списали на коронавирус, вылечили, а потом он уже не самом деле заразился коронавирусом. Одним словом, нужны дополнительные исследования.

- С чем связан рост заболеваемости? В Петербурге за один день был — скачок почти на 300 человек.

- С тем, что мы, на самом деле, очень медленно, нерешительно и, чего уж греха таить, поздновато начали вводить жесткие карантинные меры. Самоизоляция, ограничение социальных контактов, штрафы — все это следовало делать еще в середине марта, когда пошли первые случаи. Людям кажется, что с ними слишком жестоко обходятся. Нужно еще жестче — особенно учитывая ту картину, которую мы наблюдаем в некоторых городах. И в Петербурге в том числе.

По словам специалиста, Петербург при нынешнем уровне самоизоляции еще может скатиться в "итальянский сценарий".Фото: Артем КИЛЬКИН

- Сейчас средний уровень самоизоляции в Петербурге по данным «Яндекса» - 2,7 из 5. Сколько у нас при таком раскладе продлится эпидемия? И какой она будет носить характер?

- С таким индексом — и полгода и год. Легко. Мы будем растягивать и растягивать кривую заболеваемости, пока окончательно не свалимся в «итальянский сценарий» - то есть, пока у нас не начнется то же самое, что было и что сейчас продолжается в Италии. По моим расчетам, если у нас средний индекс вырастет хотя бы до 4,5, дела пойдут на поправку уже через три недели. А при нынешних условиях — судите сами.

ВОПРОС – РЕБРОМ

Спасет ли нас вакцина?

- Вакцину стоит ждать не раньше 2021 года. Сначала ее, конечно, выдадут тем людям, которые находятся в группах риска. То есть, медработникам, пожилым и тем, у кого есть какие-то тяжелые хронические заболевания. Позже, возможно, начнут вакцинировать всех. Но в любом случае это будет не быстрый процесс — учитывая производственные мощности, на то, чтобы вакцинировать все население страны, уйдет несколько лет. Однако, и с появлением вакцины не совсем ясно, что будет дальше с этим вирусом. Тот же SARS-CoV-1, атипичная пневмония, возник и исчез. Уже 17 лет человечество с ним не сталкивалось. Новый вирус, скорее всего, не станет совсем «ручным» и не страшным. Поэтому вакцина против него будет актуальной и востребованной.