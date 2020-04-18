2020-04-18T22:26:35+03:00
Общество

Умер зараженный коронавирусом отец чемпиона «Формулы-3»

О смерти Михаила Шварцмана рассказал итальянский картингист, двукратный чемпион мира Лоренцо Трависанутто [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Отец петербургского чемпиона "Формула-3" умер, у него был подтвержден коронавирусОтец петербургского чемпиона "Формула-3" умер, у него был подтвержден коронавирусФото: СОЦСЕТИ
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Михаил Шварцман, отец петербургского чемпиона «Формулы-3» 20 летнего Роберта Шварцмана и совладелец сетей цветочных магазинов «Цветоптторг», умер. Об этом 18 апреля 2020 года в своем Instagram сообщил итальянский картингист, двукратный чемпион мира Лоренцо Трависанутто.

— Прими мои глубочайшие соболезнования, мой друг… Я могу только представить, как много твой отец значил для тебя. Мы были как семья. Я с тобой, Роберт. Прощай, Михаил, — обратился Трависанутто к юному гонщику.

О трагедии сообщил Лоренцо Трависанутто / Фото: Instagram Лоренцо Трависанутто

О трагедии сообщил Лоренцо Трависанутто / Фото: Instagram Лоренцо Трависанутто

Накануне сам петербургский чемпион рассказал в соцсети о том, что у его отца подтвердился диагноз коронавируса.

- Люди, я вас очень прошу — не выходите из дома, мойте руки и держите дистанцию друг от друга! Этот вирус не шутка! До того, как мой Папа заразился, я тоже не особо серьезно воспринимал этот вирус, но после того, что случилось, я уже две недели не могу нормально жить. Вы не только рискуете своим здоровьем, но и здоровьем своих близких и окружающих людей, одумайтесь пожалуйста! — написал Роберт.

Однако после он удалил этот пост. Возможно, после того, как узнал, что отец умер.

На данный момент официально не подтверждено, умер Михаил от коронавируса или по другой причине. Точно станет известно после проверки комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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