2020-04-19T00:19:29+03:00
Общество

Сотни верующих, несмотря на запрет, пришли на пасхальные службы в храмы в Санкт-Петербурге

Православных, которые нарушили режим самоизоляции, из церквей никто не выгонял [фото, видео]
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
На пасхальные службы в Санкт-Петербурге верующих не выгоняли из церкви.На пасхальные службы в Санкт-Петербурге верующих не выгоняли из церкви.Фото: Алена ЧИЧИГИНА
Изменить размер текста:

Православные 19 апреля 2020 года отмечают Пасху. Но в этом году из-за сложившейся ситуации с распространением коронавируса встречать Христово Воскресение верующие должны дома, так как храмы для прихожан закрыты с 14 апреля. Накануне большого праздника к прихожанам обратился и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

- Данная мера в высшей степени вынужденная, и никто бы на нее не пошел, будь хоть небольшая возможность поступить иначе. Господь, видимо, нас испытывает. Кому дорог храм, должны понести скорбь и хранить терпение, чтобы, когда все закончится, с большим усердием посещать богослужения и больше ценить возможность свободно молиться в доме Божием.

Но в Санкт-Петербурге, несмотря на запрет посещать пасхальные службы, в церкви все равно пришли сотни верующих. Многие даже без средств индивидуальной защиты. Журналисты «Комсомолки» побывали в нескольких храмах города и увидели такую картину. Во-первых, около всех больших церквей с вечера 18 апреля дежурит полиция, но никого не останавливает и не штрафует.

Прихожане стоят службу, прикладываются к иконам. Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Прихожане стоят службу, прикладываются к иконам.Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Во-вторых, прихожан, которые уже оказались внутри церквей на службе, никто не прогоняет на улицу. В Спасо-Парголовской сейчас порядка 100 человек, многие из них ждут причастия, которое здесь будет в три часа ночи.

Работают и церковные лавки. Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Работают и церковные лавки.Фото: Алена ЧИЧИГИНА

В Князь-Владимирском соборе на пасхальную службу пришло еще больше людей. Верующие покупают свечки в церковной лавке, в том числе для того, чтобы позже «освятить квартиру от коронавируса».

Перед крестным ходом в Спасо-Парголовской церкви. Фото: Лилия КОЗЛОВА

Перед крестным ходом в Спасо-Парголовской церкви.Фото: Лилия КОЗЛОВА

А вот в храме Покрова Пресвятой Богородицы около метро Политехническая ни души. Ворота закрыты на замок.

Для тех, кто хочет присоединиться к пасхальной службе, может присоединиться к прямой трансляции из Казанского кафедрального собора на сайте kp.ru.

Несмотря на запрет посещать храмы, сотни петербуржцев пришли на пасхальные службы.Алена ЧИЧИГИНА, Лилия КОЗЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Режим самоизоляции в Санкт-Петербурге и Ленобласти 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Бьет по почкам, кишечнику и сердцу»: вирусолог, вернувшийся из Италии, раскрыл новые факты о коронавирусе
Замдиректора НИИ Пастера Александр Семенов рассказал, как распознать инфекцию до температуры и кашля, опасны ли те, кто ей уже переболел, и почему эпидемия в Санкт-Петербурге может растянуться на год
Реаниматолог из Покровской больницы на собственных легких показал, как выглядит заражение коронавирусом
Днем ранее мужчина записал эмоциональное обращение к руководству учреждения, где рассказал, что ему пришлось реанимировать зараженного пациента практически без защиты [фото, видео]
Новости 24
Вячеслав Макаров поздравил петербуржцев с Пасхой
Пасхальные службы 2020 года начались в Санкт-Петербурге
Пасхальные службы в Ленинградской области пройдут под открытым небом
Беглов поздравил с Пасхой православных жителей Санкт-Петербурга
Пропавшего без вести мужчину нашли в канаве в Волхове
Детеныша тюленя, бьющегося в судорогах, спасли у Финского залива
Ленинградская область заняла первое место по производству яиц в России
Таксиста поймали с килограммом наркотиков на «Скандинавии»
КАД встал в рекордно длинную пробку в Санкт-Петербурге в субботу
Пьяный водитель устроил ДТП в Красном Селе и уехал на троллейбусе
Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 18 апреля 2020 года: Люди гуляют, несмотря на плохую погоду
Труп новорожденной девочки нашли в Колпино
Погода на Пасху в Санкт-Петербурге 19 апреля 2020 года: Мокрый снег и до плюс 7 градусов
Почти 9 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Ежик вышел к людям на бульваре Новаторов в Санкт-Петербурге
Число зараженных коронавирусом в Ленинградской области 18 апреля 2020 года выросло на 34 человека
Пьяный гонщик на «Хендай» снес ограду набережной Мойки, скрываясь от полиции
Еще одну смерть от коронавируса подтвердили в Санкт-Петербурге
Петербурженка обвинила своего отчима в изнасиловании в новогоднюю ночь
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге 18 апреля 2020: Еще 21 человек выписались из больницы
Главным акушером Санкт-Петербурга стал Виталий Беженарь
Мужчину избили и выкинули из окна своего дома под Санкт-Петербургом
«Карантинные» патрули в Мурино ограничились устными замечаниями для посетителей детских площадок
Следователи возбудили уголовное дело после проверки завода по переработке мусора в Янино
В МЧС рассказали о жестких последствиях возможного введения режима ЧС в Петербурге
В Комздраве ответили на претензии об отсутствии защитных костюмов в Покровской больнице
Дорожники привели в порядок асфальт у Спаса на Крови
Шестерых новорожденных тюленят спасли в Кургальском заказнике
Ученые поставили точку в происхождении мифов о вампирах