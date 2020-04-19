Сотни верующих, несмотря на запрет, пришли на пасхальные службы в храмы в Санкт-Петербурге

Православные 19 апреля 2020 года отмечают Пасху. Но в этом году из-за сложившейся ситуации с распространением коронавируса встречать Христово Воскресение верующие должны дома, так как храмы для прихожан закрыты с 14 апреля. Накануне большого праздника к прихожанам обратился и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

- Данная мера в высшей степени вынужденная, и никто бы на нее не пошел, будь хоть небольшая возможность поступить иначе. Господь, видимо, нас испытывает. Кому дорог храм, должны понести скорбь и хранить терпение, чтобы, когда все закончится, с большим усердием посещать богослужения и больше ценить возможность свободно молиться в доме Божием.

Но в Санкт-Петербурге, несмотря на запрет посещать пасхальные службы, в церкви все равно пришли сотни верующих. Многие даже без средств индивидуальной защиты. Журналисты «Комсомолки» побывали в нескольких храмах города и увидели такую картину. Во-первых, около всех больших церквей с вечера 18 апреля дежурит полиция, но никого не останавливает и не штрафует.

Прихожане стоят службу, прикладываются к иконам.Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Во-вторых, прихожан, которые уже оказались внутри церквей на службе, никто не прогоняет на улицу. В Спасо-Парголовской сейчас порядка 100 человек, многие из них ждут причастия, которое здесь будет в три часа ночи.

Работают и церковные лавки.Фото: Алена ЧИЧИГИНА

В Князь-Владимирском соборе на пасхальную службу пришло еще больше людей. Верующие покупают свечки в церковной лавке, в том числе для того, чтобы позже «освятить квартиру от коронавируса».

Перед крестным ходом в Спасо-Парголовской церкви.Фото: Лилия КОЗЛОВА

А вот в храме Покрова Пресвятой Богородицы около метро Политехническая ни души. Ворота закрыты на замок.

Для тех, кто хочет присоединиться к пасхальной службе, может присоединиться к прямой трансляции из Казанского кафедрального собора на сайте kp.ru.