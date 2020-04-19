«Это же святой праздник!»: в пасхальную ночь в «закрытые» храмы Петербурга пришли сотни верующих

Несмотря на то, что в преддверии Пасхи митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий объявил о том, что церковные службы должны пройти без прихожан, некоторые храмы все же ослушались своего Владыку. В этом убедились журналисты «Комсомолки», которые этой ночью отправились на разведку.

Масок и перчаток практически ни на ком из прихожан не былоФото: Алена ЧИЧИГИНА

«Ну что вирус?»

Наименее благообразно повел себя Князе-Владимирский собор у метро "Спортивная". Храм был открыт, а прихожане с крепкой верой в сердце, что никакой вирус их не возьмет, стягивались на службу.

В результате около полуночи здесь собрались порядка 200 человек, значительная часть из которых пожилые. Многие приходили семьями, прихватив с собой корзинки с куличами. И если маски на лицах можно было увидеть хотя бы изредка, то перчатки ненужным атрибутом сочли все.

Люди покупали свечи, чтобы очистить жилище от коронавирусаФото: Алена ЧИЧИГИНА

- Это же святой праздник! Как мы не придем? – недоумевают прихожане.

- А как же коронавирус?

- Ну что вирус? Ну вирус… – замялись они.

Однако некоторые все же сочли нужным бороться с «вредоносным поветрием», но, правда, потом – дома. Они скупали свечи в церковной лавке, чтобы очистить жилище от проклятой заразы.

Кульминацией происходящего стал крестный ход, хоть и в «демо-версии»: служители церкви провели его сами, без прихожан. Люди в это время находились в храме.

«Верующие отсюда не уходят»

«Полный комплект» пасхальных церемоний состоялся и в Спасо-Парголовской церкви, что на Шуваловском кладбище. У входа на погост стояли машины полиции, но верующих, которые тянулись в храм, они не останавливали.

Не исключили из пасхальной программы и крестный ходФото: Лилия КОЗЛОВА

Двери церкви изначально были закрыты, внутри шла служба, но прихожан на нее не пустили. Однако, люди стояли на улице в полной уверенности, что все же смогут попасть внутрь. По подсчетам журналиста "КП", здесь собрались около ста человек.

- Люди верующие отсюда не уходят. В три часа ночи причащаться будем, - слышатся разговоры в толпе.

- Сейчас устроим крестный ход. Нужно с ним до конца дойти. Кто не дойдёт, тот не силён духом, - прозвучал чей-то напористый голос.

В Спасо-Парголовской церкви служба началась на улице, но потом плавно "перетекла" внутрьФото: Лилия КОЗЛОВА

Вскоре из закрытых дверей храма все же вышли священники для крестного хода. Люди отправились за ними. Конечно, о соблюдении дистанции в такой ситуации речи не шло. Когда крестный ход завершился, часть верующих смогли попасть в церковь и продолжить службу.

«В магазин же ходим»

Более чинно повел себя храм Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова в Кудрово. Здесь на помощь верующим пришли современные технологии: богослужение состоялось на свежем воздухе, за забором, но чтобы всем было слышно молитвы, на улице установили колонки. Звук доносился даже до близлежащих дворов.

У храма в Кудрово дежурили дружинникиФото: Алина ЧЕМЕРИС

Около входа в храм дежурили дружинники.

- Внутрь нельзя, запретили пускать. Крестного хода не будет. Да и служба сама сокращенная. В 2.30 примерно все закончится. – рассказали они.

У храма Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова верующие стояли за заборомФото: Алина ЧЕМЕРИС

В общей сложности к стенам храма пришли человек 50. Некоторые через забор передавали куличи для освящения.

- Тут в прошлом году стройка была, мы тоже на улице стояли. А в этом году даже теплее, - делится одна из прихожанок. – Тем более, мы ничего не нарушаем. В магазин же ходим. Маска есть, вот она. Не о чем беспокоиться.

Приход храма Сергия Радонежского в Приморском районе бал практически пустымФото: Петр КИБЕР

А что еще?

Работал и приход храма Сергия Радонежского в Приморском районе. Но здесь было негусто: на службу собрались всего порядка 10 человек. Вокруг церкви людей не было.

Из всех храмов, что мы проверили, закрыт был только А Храм Покрова Пресвятой БогородицыФото: Олег ЗОЛОТО

А Храм Покрова Пресвятой Богородицы у метро Политехническая оказался самым дисциплинированным – прихожан здесь не наблюдалось, а ворота были закрыты на замок.