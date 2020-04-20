Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 20 апреля 2020 года: Число заболевших снизилось до 86

Стали известны новые данные о коронавирусной инфекции в России. Так, за сутки по стране выявлено еще 4268 зараженных, 44 человека умерло и еще 155 выздоровели. Из низ число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 20 апреля - 86 человек.

- Еще 89 человек заболели коронавирусом в Санкт-Петербурге. С начала пандемии начитывается уже 1846 случаев заболевания, - сообщили в министерстве здравоохранения.

Также увеличилось и количество заболевших в Ленинградской области. 20 апреля было зарегистрировано еще 37 случаев заражения. Всего с начала пандемии в области уже 454 заболевших.

Напомним, что масштабная стройка развернулась в седьмом павильоне «Ленэкспо». Здесь возводят резервный госпиталь на 544 койки, который должен быть готов принять пациентов с коронавирусом, если больницы Петербурга перестанут справляться с наплывом заболевших.

Также в Лениградской области на карантин закрылся на карантин нелегальный хостел в Новосергиевке, где коронавирус подтвердился у 123 человек. Администрация Всеволожского района обязала всех, проживающих в общежитии, соблюдать режим строгой самоизоляции и не выходить за территорию гостиницы.