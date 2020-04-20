«Из-за невыносимого труда гибли дети»: СКР начал проверку массовых убийств славян в концлагере Карелии

Следственный комитет России начал проверку геноцида славян в концлагерях Карелии во времена Великой Отечественной войны. Это стало возможным после того, как сотрудники республиканского управления ФСБ рассекретили материалы, к которым ранее у силовиков не было доступа.

- Проверка проводится по факту геноцида мирного населения Карело-Финской ССР по расовому признаку, - поясняют в СКР. - В материалах ФСБ говорится об уничтожении военнопленных и представителей мирного населения СССР славянской национальности в концентрационных лагерях, созданных на территории современной Республики Карелия, финской оккупационной администрацией в годы Великой Отечественной войны.

В материалах есть рассказы узников лагерей о том, что условия проживания, питание и трудовая повинность приводили к смерти. За период оккупации в концлагерях Карелии погибли тысячи человек, среди них были и маленькие дети. После проверки следователи решат вопрос о возбуждении уголовного дела.

- Каждое деяние, основанное на преступных идеях расового превосходства и человеконенавистничества, даже по прошествии десятков лет не должно оставаться безнаказанным, - объясняют следователи. - Такие преступления не имеют срока давности.