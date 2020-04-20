Штраф салонам красоты и фитнес-клубам за работу во время карантина в Санкт-Петербурге: кому и сколько придется заплатить за нарушение

Правительство Санкт-Петербурга с 28 марта по 30 апреля 2020 года (возможно, срок продлят, - примеч.Ред.) запретило работать кафе и ресторанам, музеям, а также салонам красоты и фитнес-клубам города. Исключения сделали лишь для продовольственных магазинов, точек с товарами первой необходимости и аптек. С начала введения в Санкт-Петербурге режима самоизоляции в связи с коронавирусом, проверено практически 30 тысяч торговых точек, 555 из которых нарушили запрет на работу в карантин. Согласно постановлению правительства города, юридическим лицам за это грозит штраф до 300 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям – до 50 тысяч рублей. При повторном правонарушении размер штрафа будет уже в разы больше - до 1 миллиона рублей.

Однако ответственность за нарушение грозит не только организациями, но и посетителям. В частности, клиентам салонов красоты или фитнес-клубов, которые работают во время карантина подпольно. Один такой поход может обойтись в 30 тысяч рублей.

- Сумма будет зависеть от того, каким контрольно-надзорным органом будет составлен протокол и по какой статье, - пояснил пресс-секретарь комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Кирилл Закревский.

Так, по статье 8.6.1 закона Санкт-Петербурга могут выписать протоколы любому гражданину, нарушившему требования нормативно-правовых актов правительства Петербурга, которые направлены на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города. Штраф для физических лиц – 4 тысячи рублей. За повторное нарушение – 5 тысяч рублей.

От 1 до 30 тысяч рублей «светит» по статье 20.6.1. КоАП РФ. Также могут выписать любому, кто нарушит распоряжение губернатора о введении режима повышенной готовности. При повторном правонарушении, а также причинении вреда здоровью человека – от 15 тысяч до 50 тысяч рублей.

Напомним, что губернатор Александр Беглов рекомендовал петербуржцам соблюдать режим самоизоляции. И покидать свою квартиру только по необходимости: для поездки на работу, в больницу, продуктовый магазин или для выгула собаки в пределах 100 метров от дома.