Чай с вкусняшками и детские рисунки: Петербружцы собирают добрую «Посылку доктору»

Сейчас, когда главными действующими лицами во всем происходящем стали врачи, петербуржцы буквально выстраиваются в очередь, чтобы их поддержать. Помочь стремятся не только чем-то необходимым, но и простым человеческим вниманием. Именно поэтому предприниматели города на Неве и запустили акцию «Посылка доктору».

- Они ничего не просят, это наша инициатива. Мы с коллегами сели и подумали: как мы можем выразить заботу о врачах, порадовать, - рассказывает «Комсомолке» представитель компании-организатора акции Анастасия Тусеева. – Может, подарить им чай с вкусняшками? Приятно же. В этом ключе и озадачили наших партнеров.

К доброму проекту присоединились не только петербургские бизнесмены, которые щедро поделились своей продукцией, но и детские организации. Малыши нарисовали медикам рисунки и написали письма. Частичку тепла подарили и простые жители.

- У нас есть девушка, которая своими руками лепит конфетки. Для нас она сделала несколько коробочек, и мы тоже включили их в посылку, - улыбается Анастасия.

Первая доставка состоялась 10 апреля. Все дары организаторы собрали в одну 30-килограммовую посылку, погрузили в «Автобус добра» и повезли в Боткинскую больницу. Волонтеры порадовали медиков бананами, мандаринами, манго и конфетами. Привезли также питьевую воду и антисептики.

Питьевая вода, антисептики, пасхальные куличи, и еще много-много всего. Такая посылка в прошлую пятницу уехала в больницу Святого ГеоргияФото: Предоставлено "Комсомолке"

- Наша задача охватить как можно больше больниц. Начать решили с тех, которые первыми приняли удар, - поясняет Анастасия. – В прошлую пятницу был наш второй выезд. Посылку собрали в два раза больше. В ней были в том числе пасхальные куличи и рисунки детей артистов Мариинского театра. Этот подарок направился в больницу Святого Георгия. Врачи были в восторге! Особенно от детского творчества. Очень эмоционально на это реагируют.

Следующая «Посылка доктору» отправится в путь 24 апреля. Делать подарки по пятницам теперь традиция, шутит Анастасия. Стать участниками пожелали уже пять организаций. Куда именно на этот раз поедет «Автобус добра», пока решается.

Всех, кто хочет помочь, организаторы просят обращаться по адресу pr@is-rent.ru или по телефону +7 921 981 10 80.