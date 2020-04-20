Официально: О введении пропускного режима в Санкт-Петербурге на время карантина горожан предупредят заранее

В ближайшие дни в Санкт-Петербурге не будут вводить пропускной режим. Но если правительство в дальнейшем всё же решится на такую меру, горожан предупредят заранее. Об этом рассказал «Комсомолке» депутат Законодательного собрания Денис Четырбок. Парламентарий отметил, что этот вопрос сегодня активно обсуждался на заседании.

- Мы получили ответ от представителя губернатора, что решение по поводу введения пропускного режима пока не принято, - подчеркнул Четырбок. – Однако уже прорабатываются все возможные варианты на случай ситуации повышенной готовности и режима ЧС.

Как отмечает депутат, если петербуржцев для передвижения по городу обяжут иметь с собой пропуск, об этом жителей предупредят заранее. Ведь необходимо разработать не только сам документ, но и регламент его получения.

- Я слышал информацию о том, что пропускной режим в Санкт-Петербурге должны ввести уже с 22 апреля 2020 года, - говорит депутат. – Но чтобы вся эта система в среду заработала, объявить о своем решении нужно было как минимум в субботу. Пока никакой подобной информации не поступало. Вопрос прорабатывается.

Денис Четырбок также отметил, что все решения будут приниматься с учетом эпидемиологической обстановки в городе.