2020-04-20T18:17:34+03:00
Общество

Официально: О введении пропускного режима в Санкт-Петербурге на время карантина горожан предупредят заранее

Сейчас этот вопрос тщательно прорабатывается в правительстве и, по словам депутата Законодательного собрания Дениса Четырбока, введение пропускного режима в Санкт-Петербурге на время карантина пока не принято
Алина ЧЕМЕРИС
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Пока режим пропусков в Петербурге не введенПока режим пропусков в Петербурге не введенФото: Олег ЗОЛОТО
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В ближайшие дни в Санкт-Петербурге не будут вводить пропускной режим. Но если правительство в дальнейшем всё же решится на такую меру, горожан предупредят заранее. Об этом рассказал «Комсомолке» депутат Законодательного собрания Денис Четырбок. Парламентарий отметил, что этот вопрос сегодня активно обсуждался на заседании.

- Мы получили ответ от представителя губернатора, что решение по поводу введения пропускного режима пока не принято, - подчеркнул Четырбок. – Однако уже прорабатываются все возможные варианты на случай ситуации повышенной готовности и режима ЧС.

Как отмечает депутат, если петербуржцев для передвижения по городу обяжут иметь с собой пропуск, об этом жителей предупредят заранее. Ведь необходимо разработать не только сам документ, но и регламент его получения.

- Я слышал информацию о том, что пропускной режим в Санкт-Петербурге должны ввести уже с 22 апреля 2020 года, - говорит депутат. – Но чтобы вся эта система в среду заработала, объявить о своем решении нужно было как минимум в субботу. Пока никакой подобной информации не поступало. Вопрос прорабатывается.

Денис Четырбок также отметил, что все решения будут приниматься с учетом эпидемиологической обстановки в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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