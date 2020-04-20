2020-04-20T19:44:04+03:00
Общество

Тысяча коек и отдельные боксы: как выглядит «полевой» госпиталь в «Ленэкспо» для зараженных коронавирусом

«Комсомолка» выяснила, как он будет работать и кого в новое учреждение планируют отправлять [фото, видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
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Строительство ведется под контролем МЧС и Роспотребнадзора.Строительство ведется под контролем МЧС и Роспотребнадзора.Фото: Олег ЗОЛОТО
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На днях стало известно, что один из павильонов конгрессно-выставочного комплекса «Ленэскпо» в Санкт-Петербурге переоборудуют в госпиталь для зараженных новой коронавирусной инфекцией. «Комсомолка» выяснила детали проекта.

Госпиталь строится как резервный - на случай, если в городе вдруг случится наплыв больных. Фото: Олег ЗОЛОТО

Госпиталь строится как резервный - на случай, если в городе вдруг случится наплыв больных.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Это запланированное резервирование медицинских мощностей, - уточнили в пресс-службе. - Традиционная пандемическая практика.По данным пресс-службы компании «Экспофорум-Интернешнл» (оператор комплексов «Экспофорум» и «Ленэкспо» под размещение больных отвели седьмой павильон. Сейчас там полным ходом идут строительные работы. Когда они завершатся, на площади в 11 000 квадратных метров разместятся, в зависимости от ситуации и потребностей города, до 1 000 коек.

Когда работы завершатся, госпиталь сможет принять до 1 000 пациентов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Когда работы завершатся, госпиталь сможет принять до 1 000 пациентов.Фото: Олег ЗОЛОТО

Другими словами, госпиталь оборудуют «на всякий случай» - вдруг пригодится. И уж тем более не идет речи о том, чтобы отправлять в бывший выставочный павильон тех пациентов, у которых болезнь протекает в тяжелой или даже средней форме. Новая площадка предназначена исключительно для «легких» «ковидных». А конкретнее — у тех, кто по каким-то причинам не может лечиться дома. В пресс-службе Смольного «Комсомолке» объяснили, что такой вариант размещения может пригодиться, например, тем, у кого есть пожилые родственники или дети, или тем, кто живет в коммунальных квартирах, где в принципе невозможно по-человечески изолироваться.

Под строительство отведен седьмой павильон комплекса. Его площадь - 11 000 квадратных метров. Фото: Олег ЗОЛОТО

Под строительство отведен седьмой павильон комплекса. Его площадь - 11 000 квадратных метров.Фото: Олег ЗОЛОТО

- В павильоне на площади в 280 квадратных метров оборудуют специальный санпропускник, при помощи которого можно будет разделять потоки на «чистые» и «грязные», - уточнили в ведомстве. - Внутри самого госпиталя будут размещаться модульные перегородки, при помощи которых для пациентов можно будет сделать обособленные боксы на одного-двух человек. Кроме того, госпиталь будет оборудован всеми необходимыми медицинскими аппаратами — компьютерными томографами и кислородными концентраторами.

При помощи модульных перегородок можно организовывать отдельные &quot;палаты&quot; на 1-2 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

При помощи модульных перегородок можно организовывать отдельные "палаты" на 1-2 человек.Фото: Олег ЗОЛОТО

Строительство госпиталя должно завершиться в ближайшее время.

В «Ленэкспо» строят госпиталь для зараженных новым коронавирусом.Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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