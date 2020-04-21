«Без меня мои бабки и дедки умрут»: 80-летняя блокадница развозит еду инвалидам и сиротам во время карантина

Эпидемия и карантин — не повод прекращать делать добрые дела. Именно такого мнения придерживается 80-летняя Галина Яковлева. В 2008 году бабушка-блокадница основала свой собственный благотворительный фонд, и с тех пор лично каждый день развозит на микроавтобусе продукты и вещи первой необходимости тем, кто нуждается в помощи. Помешать ей выполнять свою миссию не способны ни возраст, ни усталость, ни коронавирус.

- Да вы что, вы что! Какой там отдыхать! - смеется в ответ на наш вопрос о «карантинных каникулах» Галина Ивановна. - У меня сейчас в общей сложности 500 человек «подопечных». 150 детей и 350 взрослых. Все инвалиды, сироты. Самой старенькой скоро будет 102 года! Так что нет, мне уходить на карантин никак нельзя. Без меня мои бабки и дедки умрут.

Микроавтобус с надписью "Доброта" уже успел примелькаться горожанам.Фото: Олег ЗОЛОТО

О том, что по миру гуляет какая-то новая зараза, вспоминает наша героиня, она, как и большинство других, узнала из новостей. Но о том, чтобы бросить — пусть даже и на время — свою работу в фонде, не задумалась ни на мгновение.

- Боязно бывает, конечно, - признается Галина Ивановна. - Ну, а куда деваться? Надеюсь на свой иммунитет. Я до 2008 года была человеком очень болезненным — постоянно простужалась, кашляла. А потом, когда занялась развозом продуктов, эта болезненность куда-то подевалась. Вот уже почти за 12 лет я ни одной таблетки не выпила!

Впрочем, иммунитет, конечно, иммунитетом, но и о мерах предосторожности героическая бабушка не забывает. Благо, дома у нее со времен работы в одной медицинской компании остался солидный запас масок и марли.

Иммунитет-иммунитетом, а о средствах защиты забывать не стоит.Фото: Олег ЗОЛОТО

- К тому же я теперь стараюсь поменьше контактировать с людьми, - отмечает пенсионерка. - Коробки с продуктами, например, просто оставляю у дверей. А еще мне вот недавно на одном предприятии, куда я заезжала за вещами для своих «подопечных», мерили температуру. Оказалось даже ниже нормы - 36,1!

Работы, по словам Яковлевой, у нее и не убавилось и не прибавилось - все так же в день порой случае объехать до 20 адресов, все так же доставка может растянуться до половины второго ночи. И если бы не опустевшие из-за домашнего карантина дороги, она бы даже и не заподозрила, что в городе что-то не так.

- Сейчас я, бывает, еду и чувствую, словно в СССР вернулась! - смеется наша героиня. - Так мало стало машин. Хотя порой по-прежнему случается и в пробках постоять.

Проблем с карантинными патрулями, по словам пенсионерки, у нее пока не возникало. Во-первых, она все-таки не гуляет без дела, а работает, а во-вторых, груженый микроавтобус, по ее наблюдениям, полицейские не тормозят - а вот легковушки проверяют только так.

В день порой получается объехать до 20 адресов.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Словом, у меня каждый день расписан, - признается наша героиня. - С утра продукты получить, потом развезти по адресам. Тяжеловато, конечно, ну да я уже больше полувека за рулем — на комбайне работала, на тракторе, на «Скорой помощи». Даже троллейбус водила. Так что и тут справимся!

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