«Нам говорили, что он мертв»: Петербуржец помог бездомному найти семью, которую он не видел 16 лет

- Выключите свет, я сплю! – 9 апреля 31-летний плотник из Петербурга Владимир Лавров спустился в подвал своего дома и на подстилках увидел мужчину. Пригляделся и быстро узнал дядю Витю – нищего, который несколько лет назад помогал ему вынести ненужные вещи из квартиры. Бездомного хорошо знали и другие местные, только никто из них раньше не спрашивал, как он оказался на улице, и где его родня. А Владимир решил не проходить мимо. Тогда он даже не предполагал, что спустя 16 лет поможет мужчине вновь обрести семью и дом.

«ДРУГ ЗАБРАЛ ДЕНЬГИ С ПАСПОРТОМ И ИСЧЕЗ»

- У нас дом такой красивый на Кировской площади, но никто им не занимается, - рассказал «КП» Владимир. – Я решил создать чат соседей, чтобы мы решения принимали вместе. Потом стал фотографировать парадные, полез в подвалы и там встретил дядю Витю.

55-летний мужчина рассказал, что его фамилия – Новиков. Когда-то он служил в Афганистане, был ранен. После армии жил в Краматорске, работал трактористом. А в 2004 году развелся с женой и вместе со знакомым решил переехать в Петербург. Устроился на завод «Красный треугольник», а когда завод закрыли – засобирался обратно на родину.

Бездомный скитался по улицам Петербурга без документов и денег Фото: предоставлено Владимиром Лавровым

- Знакомый сильно его подставил, - рассказывает Владимир. – Взял деньги и паспорт, сказал, что поехал за билетами – и исчез. Позже родным пришла на него похоронка…А дядя Витя без документов не смог вернуться домой. Сначала перебивался подработками, потом стал бомжевать. Сейчас вот сдает металлические банки и на это покупает себе еду.

Новиков рассказал, что в Краматорске у него осталась дочка и сестра, и он ничего о них не знает уже шестнадцать лет.

Владимир решил помочь бездомному найти родню. Даже писал в программу «Жди меня», но ответа так и не получил. Поэтому записал с дядей Витей ролик и выложил его в группы Краматорска в социальных сетях.

2ebobo Владимир помог бездомному отыскать родственников

- Уже в первые сутки мне начали поступать ответы! – делится плотник. - Первой откликнулась жена племянника Виталия: «Да это ведь наш родственник! Слава богу, что он нашелся! Как с вами связаться?».

«ДУМАЛА - СТАВИТЬ СВЕЧКУ ЗА ЗДРАВИЕ И ЗА УПОКОЙ?»

Вслед за невесткой, на связь с Владимиром вышли и другие родственники Виталия. Рассказывали, как долгие годы искали пропавшего мужчину, но все усилия были тщетны.

- Вы не представляете нашу радость, - рассказывает сестра Новикова Лидия. – Последний раз я видела брата в 2004 году, осенью, когда он уезжал в Петербург. После этого он звонил два раза. Первый раз сказал, что все нормально. А другой раз, что все плохо, просил приехать. Дал контактный телефон. Но сколько мы не звонили на этот номер, никто не отвечал. Так он и пропал на долгие 16 лет.

Виталия пытались искать по объявлениям в газете Фото: предоставлено Владимиром Лавровым

Родственники писали заявление о пропаже в милицию, давали объявления в газеты и обращались на программу «Жди меня». Пять лет назад родные окончательно отчаялись и пошли к экстрасенсу.

- Оля, дочка Виталия, показывала экстрасенсу фотографии отца, - вздыхает Лидия. – А он сказал ей: «Не вижу его среди живых. Поставьте ему свечку!». Племянница приехала расстроенная. Говорит: «Папа наш не живой!». Но я не верила, просто не могло такого быть! Как оказалось, я была права.

Когда Виталий пропал – девушке был 21 год. Она совсем недавно закончила ремонт в новой квартире и родила сына. Ждала отца на новоселье и знакомство с внуком. Новиков обещал, что вернется из Петербурга и сразу придет в гости.

- Я постоянно думала, что могло произойти? Вдруг его убили? Все ходила в церковь и думала, куда ему свечку поставить: за здравие или за упокой. И так никуда и не ставила, - вспоминает Ольга. – Теперь каждый день представляю нашу встречу и постоянно плачу от радости.

Таким Виталия помнит его семья Фото: предоставлено Владимиром Лавровым

Сейчас родственники уже пообщались по видеосвязи и ждут, когда же закончится карантин, чтобы забрать Виталия из Петербурга домой.

- Я, конечно, очень хотел увидеть родных и вернуться домой, - поделился с «КП» Виталий. – Но я не знал, как это сделать. Потерял документы, работу и как-то все так закрутилось… Я уже даже не надеялся, что у меня получится это сделать. Я очень счастлив. Когда разговаривал с родными по телефону, они мне говорили: «Только не плачь». Но я не сдержал слез! Я очень рад, что их увидел и что скоро вернусь домой. У меня там квартира, семья и они меня ждут. Дочку сразу узнал по голосу, сестру тоже. И они меня признали. Это удивительно!

Виталия теперь ждут дома Фото: предоставлено Владимиром Лавровым

КСТАТИ

Владимир решил записать ролик с Виталием не просто так. О силе социальных сетей он знает не понаслышке. Раньше мужчина был блогером – путешествовал с собакой, снимал фото и видео, и выкладывал их в интернет. Один из его роликов, где собака падает в воду, а хозяин кричит: «Это фиаско, братан», даже стал вирусным.