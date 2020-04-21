Ученый-вирусолог объяснил, защищает ли от коронавируса «врожденный иммунитет»

Множество петербуржцев во время эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 уповает на «сильный иммунитет». К кому ни подойди — к мамочкам на детской площадке, к гулякам на Невском проспекте или к рыбакам на Октябрьской набережной — обязательно услышишь эту фразу. Но есть ли в действительности смысл надеяться на врожденные «защитные механизмы»?

ПРИНЦИП ЛОМА И ТОПОРА

По словам заместителя директора по инновационной работе петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, официального эксперта ВОЗ Александра Семенова, пока сказать точно, может ли у человека формироваться иммунитет против нового вируса, нельзя.

- Этот вопрос еще слабо изучен, - констатирует эксперт. - Чтобы понять, могут ли уже переболевшие заражаться снова, нужны более масштабные и детальные исследования. Только после этого мы сможем выяснить, как много людей уже имеют антитела и, соответственно, дать какую-то более четкую картину.

Надеяться на крепкий иммунитет не стоит - вы все равно не сможете самостоятельно определить, действительно он у вас крепкий или нет.Фото: Артем КИЛЬКИН

Зато точно известно другое: даже «железный» иммунитет против гриппа и ОРВИ (то самое «Я ни разу в жизни не простужался!», которое часто можно услышать от тех, кто вопреки режиму самоизоляции гуляет по городу) совершенно бесполезен против SARS-CoV-2.

- У того же гриппа и нашего нового коронавируса общее, по сути, только одно — путь передачи, - констатирует Семенов. - Для наглядности — это как лом и топор. И то и то инструменты, и вы явно не почувствуете разницу, если что-то из этого прилетит вам в голову. Но суть-то вовсе не одна и та же.

УДАРИМ ПО ВИРУСУ РУССКОЙ БАНЕЙ

Другое дело, что существуют другие, куда более изученные и куда дольше знакомые человечеству коронавирусы - «родственники» SARS-CoV-2. Но «родство», по словам эксперта, тоже, увы, не означает «идентичность». И утверждать, может ли иммунитет против той же атипичной пневмонии успешно противостоять новому вирусу или нет, ученые пока не берутся — слишком мало данных.

Ну и третий аспект — врожденный иммунитет, который записывается у нас в генах и передается из поколения в поколение.

Для того, чтобы выяснить, сильный у человека врожденный иммунитет или слабый, необходимы серьезные лабораторные исследования.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Он играет очень большую роль в том, как человек, инфицированный коронавирусом, будет болеть — тяжело или легко, с какими последствиями, - констатирует Семенов. - Поэтому одни болеют совсем без симптомов или с какими-то незначительными симптомами, а другие умирают — избыточный «иммунный ответ» вызывает воспалительные процессы, которые часто оказываются фатальными.

Впрочем, есть и плохая новость: вопреки расхожему мнению, самостоятельно понять, какой именно у вас иммунитет — сильный или слабый — попросту невозможно. Проводить аналогии с другими болезнями, как мы уже выяснили, бессмысленно, а других надежных способов не существует.

- Для этого необходимы серьезные иммунно-генетические исследования, - отмечает вирусолог. - С другой стороны — врожденный иммунитет можно и нужно развивать и укреплять. Здесь я не скажу ничего нового: отлично подойдут закаливание, посещение бани и просто здоровый образ жизни в целом.

Между тем город наращивает мощности - госпиталь на 1 000 коек прямо сейчас строят в Ленэкспо.Фото: Олег ЗОЛОТО

МНЕНИЕ

Почему люди, зараженные коронавирусом, болеют бессимптомно?

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциями Владислав Жемчугов:

- Во-первых, это может быть связано все с тем же иммунитетом — чем он сильнее, тем меньше проявляются симптомы болезни. Во-вторых, нельзя забывать и о том, что у вируса есть своя «стратегия» - он должен размножаться. Поэтому вирусу нет никакого смысла убивать человека — носитель ему необходим живым.