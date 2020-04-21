2020-04-21T20:16:30+03:00
Общество

Умер заслуженный деятель науки России, историк-арабист Олег Большаков

Ученый скончался на 91-м году жизни после тяжелой непродолжительной болезни
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Умер выдающийся историк-арабист Олег Большаков. Фото: YouTube-канал "Минбар TV"Умер выдающийся историк-арабист Олег Большаков. Фото: YouTube-канал "Минбар TV"
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20 апреля умер заслуженный деятель науки России, доктор исторических наук и известный арабист Олег Большаков. Об утрате сообщили в Институте восточных рукописей РАН в Петербурге. По словам коллег ученого, он скончался после тяжелой непродолжительной болезни. Олег Большаков ушел из жизни на 91-м году жизни и успел запомниться как крупнейший отечественный исследователь истории арабских стран в Средних веках.

- Российское востоковедение и арабистика понесли большую утрату. Мы разделяем боль утраты с родными и близкими Олега Георгиевича, а также коллективом Института восточных рукописей Российской академии наук, где трудился О.Г. Большаков. Его фундаментальные научные труды знакомили наших соотечественников с многообразным и сложным узором исламской цивилизации, сближали народы и государства, - сообщил председатель Совета муфтиев России.

В 50-х годах Олег Георгиевич закончил аспирантуру и уже работал в отделе Советского Востока в Эрмитаже и в секторе археологии Средней Азии и Кавказа Ленинградского отделения Института археологии АН СССР. Он постоянно принимал участия в археологических экспедициях. А с 1966 года ученый нашел себя как историк-арабист, специализирующийся, в первую очередь, на изучении социально-экономических процессов и феномена города на Востоке.

После защиты докторской диссертации он побывал депутатом Дзержинского райсовета, а затем углубился в написание своих главных научных трудов – четырехтомника «История Халифата» и «Краткого каталога арабских рукописей».

- Он подготовил целую плеяду учеников, историков и источниковедов, в том числе из стран дальнего и ближнего зарубежья (Болгарии, Сирии, Кыргызстана). К сожалению, в последние годы жизни Олег Георгиевич оказался оторван от любимой научной работы тяжким недугом – практически полной слепотой, - вспоминают бывшие коллеги ученого из ИВР РАН в Петербурге.

«Комсомолка» присоединяется к соболезнованиям и выражает самые искренние соболезнования близким, родственникам и коллегам Олега Большакова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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