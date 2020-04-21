«Моего коня зовут Ленфильм»: Игорь Скляр рассказал о любимом скакуне

Актер Игорь Скляр проводит карантин в собственном доме под Павловском, где он вместе с женой и сыном живет уже много лет. Сегодня народный артист вышел на связь со студией программы «Просто поговорим...» с Андреем Константиновым.

В беседе выяснилось, что актер проходил срочную службу в кавалерии под Нижним Новгородом. В шесть утра призывники бежали не на зарядку, а на конюшни. Нужно было почистить, накормить и напоить лошадей. Учились всему быстро и жестко. Через-два три месяца все без исключения умели сидеть в седле. Скляр вспоминает это время, как одно из самых счастливых. Приобретенные армейские навыки ему пригодились в профессии. Например, в картине «Батальоны просят огня» видно, какой он первоклассный наездник. Кроме этого, любовь к лошадям сохранилась у него на всю жизнь.

- У меня две собаки дома. А конь мой живет на конюшне - семь минут на машине. Хорошая конюшня и конь хороший. Девять лет ему. Рыжий красавец. Его тренирует молодая девушка. По документам его зовут Ленфильм. Такое имя родилось случайно. У каждой породы свои особенности. У тракенов имя должно начинаться с первой буквы мамы, а где-то в середине должна быть буква папина. У него мама была Линда, а отца звали Фактор. Что на ЛФ первое приходит в голову? Правильно лифчик, Люцифер, Лафает и т.д. Давайте, назовем Ленфильм, - предложил я. И хозяйка той фермы, где он родился, так обрадовалась. Она каскадершей работала на Ленфильме. Так и записали. А по жизни он Леша или Леха. Вот он сегодня прыгает, у него конкурный день. Я тоже должен был присутствовать на тренировке, но не смог, - рассказал артист.

По его словам, без лошадей никак нельзя. С возрастом, все сложнее воспринимаешь людей. А двух собак и коня вполне достаточно, чтобы пообщаться и все правильно понять. Потому, что они выражают любовь, когда им нравится и никогда не врут.

Скляр также признался, что у него есть фатальная цифра. 18 числа в разное время умерли его родители, он попал в жуткую аварию на московской трассе, чуть было не стал жертвой авиакатастрофы, у него случился инфаркт. Теперь артист старается в этот день любого месяца не выходить из дома.