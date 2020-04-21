«Утопили телефоны и молились»: Полицейские три недели искали семью с двумя детьми, ушедшую в глубокую самоизоляцию

В Карелии семья с двумя детьми заставила сильно поволноваться следователей и полицейских. В конце марта исчезли сразу четыре человека: 54-летний Иван Антонов (имена изменены, – прим.Ред.), его жена Арина и двое детей 15 лет и 4 года. И неизвестно, как бы закончилась эта история, если бы старшего из мальчиков не хватился родной отец Николай. До 25 марта мужчина каждый день созванивался с Максимом, но неожиданно подросток перестал брать трубки. Николай, почуяв неладное, тут же обратился в полицию.

Силовики выехали по адресу, но дверь им никто не открыл. Началась спецоперация. Стражи порядка поставили весь Петрозаводск на уши, чтобы отыскать Антоновых. В течение нескольких дней они опрашивали родственников и знакомых семьи, но никаких зацепок не было. Тогда к поискам решено было подключить следователей.

Прошли три недели, но те будто сквозь землю провалились. Отключенные телефоны, никаких трат с банковской карточки. Полицейские впервые за долгие годы зашли в тупик, и в итоге решили ломать дверь в квартиру Антоновых. Какого же было их удивление, когда там они обнаружили всех четверых пропавших! Оказалось, что все это время Антоновы спокойно сидели в доме, уйдя в глубокую самоизоляцию.

- Следователи СК и сотрудники полиции провели осмотр квартиры, дети и их родители найдены, - выдали сухо следователи, явно раздраженные поведением семьи. - Взрослые и дети находились дома в режиме самоизоляции и ни с кем не общались, в том числе по телефонам и социальным сетям, двери никому не открывали.

Эта история вызвала в Интернете бурное обсуждение, и многие даже успели восхититься дисциплинированности супругов и детей. Но, как выяснила «КП», не все так просто.

- Моя бывшая жена и ее новый мужчина - безработные, - рассказал «КП» Николай, который сразу после случившегося забрал к себе своего сына. - Познакомились они через какой-то религиозный сайт. Семья, судя по всему, одурманена сектой. Иначе как объяснить их заявления о том, что скоро всем наступит капут и так далее?! Они, например, утопили свои телефоны и наглухо закрыли шторы. Все это время свет и телевизор не включали. Сидели, читали религиозные книги и молились. Когда пожарные ходили под окнами, они себя не проявили. Точно также они сидели и молились, когда у них дверь ломали.

О том, как проходили три недели полной изоляции в квартире, 14-летний Максим рассказал отцу в красках.

- Говорит, что это был «ад», - вздыхает Николай. – Он не знал, сколько времени, какой день недели и число. Только понимал и очень ждал, что я его спасу. Ели они рис и гречку - вытащил я его оттуда жутко худым. Данная семья, насколько мне известно, снова сидит в полной самоизоляции. 4-летний мальчик с ним. Почему опека ими еще не заинтересовалась, я не знаю.