От эмиграции до Октябрьской революции: 200 дней из жизни Ильича

Сталин взял в руки опасную бритву и шагнул к Ленину.

- Может, не надо? - забеспокоился Владимир Ильич.

- Надо, - твердо сказал Коба, - надо!

И приставил бритву к горлу вождя…

Историческая реальность по истечении века может выглядеть почти как анекдот. Мы забываем, что вожди и герои, гении и злодеи такие же люди, как и все.

150 лет назад, 22 апреля 1870 года, родился Владимир Ильич Ульянов. Ленин - под этим именем его знает весь мир. Он всю свою жизнь посвятил созданию государства нового типа. Его многократно бросали в тюрьму, отправляли в ссылку, почти десять лет он провел в эмиграции. Но, пожалуй, решающими в его судьбе стали двести дней между апрелем и ноябрем 1917 года - от эмиграции до Октябрьской революции. Корреспондент «КП» полистал газеты и выяснил, что писала пресса в те дни.

ПОЛУЧИТСЯ ЛИ ПОЙМАТЬ ИЗВОЗЧИКА?

Ленин вернулся в Россию 3 (16) апреля. Поезд прибыл в 23.10, и Владимир Ильич волновался, удастся ли в столь поздний час поймать извозчика.

В отчете большевистской «Правды» за 5 апреля 1917 года говорится: «Вся площадь и улицы, прилегающие к вокзалу, были заполнены людьми… Тут были десятки тысяч народу».

Памятник «Ленин и броневик» на площади у Финляндского вокзала посвящен возвращению Ильча из ссылки в Финляндии и его выступлению с броневика перед собравшимися на вокзале рабочими, матросами и солдатами. Фото: Замир Усманов/Интерпресс

На площади Ленин залез на броневик и обратился к рабочим, солдатам и матросам. В своих воспоминаниях Н. К. Крупская написала: «Тот, кто не пережил революцию, не представляет ее величественной торжественной красоты».

7 (20) апреля в «Правде» появились знаменитые «Апрельские тезисы». Ленин обнародовал программу действий партии: конец войне, никакой поддержки Временному правительству, перейти от революции буржуазной к революции социалистической.

В Петрограде вождь развил бурную деятельность. Он написал десятки статей, ежедневно участвовал в митингах, собраниях. Основными местами его пребывания стали редакция газеты «Правда» (ныне Музей печати, набережная реки Мойки, 32) и бывший особняк балерины Кшесинской, занятый большевиками под свой штаб (Музей политической истории России, улица Куйбышева, 2-4). Жил Ленин на квартире у мужа старшей сестры, Анны Ильиничны, Марка Тимофеевича Елизарова (Мемориальный музей-квартира Елизаровых, улица Ленина, 52, квартира 24).

Особняк Кшесинской.Фото: Анатолий АГРАФЕНИН

Безудержная энергия Ленина, безусловно, приводила в ярость Временное правительство. Большевики набирали вес: согласно рейтингам газет в феврале 1917 года их партия по популярности была на седьмом месте. Теперь они стали одними из первых. Ширились забастовки и манифестации. Провозглашенные Февральской революцией свободы уже мешали власти. В либеральной печати все чаще звучала мысль: России нужна была твердая рука. Военный и морской министр Керенский 7 (20) июля провозгласил себя председателем Временного правительства и ввел в Петроград войска. «Диктатура для спасения России» - под таким заголовком вышла, например, «Петроградская газета»: «Временное правительство принципиально решило объявить себя правительством спасения революции».

А Ленин в тот момент отдыхал за городом на даче Бонч-Бруевича. Он немедленно вернулся в столицу, но было уже поздно:правительственные войска взяли под контроль весь Петроград. Солдаты разгромили редакцию «Правды», к особняку Кшесинской подкатили пушки. К счастью, большевики к тому времени покинули свой штаб. Петроградские газеты начали развивать новую тему: «Ленин - глава шпионов».

ДЕЛО НЕМЕЦКОГО ШПИОНА

Из эмиграции Ленин возвращался через воюющую с Россией Германию. И это решил использовать Керенский. Власти возбудили дело о предательстве большевиков. Газеты разместили официальное извещение: «Прокурор судебной палаты Н. С. Каринский вынес решение о привлечении Ленина, Зиновьева, Коллонтай, Рошаля и Ко за государственную измену».

Ленину было предложено явиться в суд, чтобы дать разъяснения по его переезду через Германию. Вождь хотел принять участие в процессе, но соратники его отговорили.

В квартире Елизарова прошли обыски. «Петроградская газета» привела рассказ одного из соседей: «Ленин и его жена производили впечатление отнюдь не пролетариев, а весьма зажиточных. Ленин почти всегда возвращался домой на автомобиле, иногда в сопровождении телохранителей - солдат-кронштадтцев с винтовками. По манере держаться и говорить с людьми он был похож на буржуя-капиталиста».

Дом Елизарова.Фото: Анатолий АГРАФЕНИН

«БУРЖУЙ» ПЕРЕВОПЛОТИЛСЯ В РАБОТЯГУ

У Елизаровых ничего не нашли. Власти решили, что Ленин сбежал за границу. Газеты печатали всякие домыслы: то Ленина видели в Кронштадте, то в Стокгольме… А Владимира Ильича приютил Сталин (Музей-квартира Аллилуевых, 10-я Советская улица, 17, квартира 20).

Сталин жил у рабочего Сергея Яковлевича Аллилуева, дочь которого Надежда без памяти влюбилась в грузина-революционера. Ее трагическую историю знают все. Но тогда, в 1917-м, их роман только начинался…

Здесь Владимира Ильича приютил Сталин (Музей-квартира Аллилуевых).Фото: Анатолий АГРАФЕНИН

Район был бедный, достаточно криминальный. Парадный вход закрыли от бродяг и налетчиков, жильцы в подъезд входили через двор и черный ход. Для конспиративной квартиры то, что нужно!

Дом Аллилуевых.Фото: Анатолий АГРАФЕНИН

Впрочем, пристанище было временным. Ленина решили вывести из города. Чтобы вождя никто не узнал, Сталин сбрил его знаменитые бородку и усы, а Аллилуев одолжил свои кепку и старое пальто. «Буржуй-капиталист» перевоплотился в работягу. В сопровождении Сталина и Аллилуева пешком - почти 10 км! - Ленин отправился на один из пригородных вокзалов.

ПОСТЕЛЬ НА СЕНЕ

Ленина поселили у рабочего-большевика сестрорецкого оружейного завода Николая Александровича Емельянова (музей «Сарай», поселок Разлив, улица Емельянова, 3). Дом Емельянова в это время ремонтировался. Семья, а у Емельяновых было семеро детей, жила в сарае, приспособленном под летнее жилье. Ленина разместили на сеновале. Затем на лодке перевезли за озеро Сестрорецкий Разлив и поселили на лугах в шалаше (музей «Шалаш», станция Тарховка). Место глухое, дачники сюда не заглядывали. На лугах селились косари, заготавливавшие сено для скотины сестрорецких рабочих. Ленин прожил в шалаше с середины июля до августа. Писал статьи и воззвания на пеньке, который в шутку называл «зеленым кабинетом».

Сегодня здесь Музей «Шалаш», станция Тарховка.Фото: Анатолий АГРАФЕНИН

Но не вечно же жить под открытым небом! На сестрорецком заводе работало много выходцев из приграничных районов соседней Финляндии: русских мужиков забрали на Первую мировую, а финны от службы в русской армии были освобождены. Чтобы рабочие могли беспрепятственно пересекать границу, им выписывали специальные пропуска. Емельянов достал бланки. Ленина немного загримировали и сфотографировали прямо у шалаша. В парике, бритый и в кепке вождь стал рабочим К. П. Ивановым.

В парике, бритый и в кепке вождь стал рабочим К.П. Ивановым. Фото: Пересъемка Аграфенина А.

ЧЕЛОВЕК «С ФЛЮСОМ»

Начало осени Ленин провел в Хельсинки и Выборге (Выборг, Дом-музей Ленина, Рубежная улица, 15). В начале октября он нелегально вернулся в Петроград и поселился на квартире М. В. Фофановой (Сердобольская улица, 1, когда-то здесь также был музей, а теперь - монумент и памятная доска).

Выборгская сторона, рабочая окраина… Без электричества, водопровода, четвертый этаж доходного дома. Об этом убежище знали только Крупская, Рахья и сестра Ленина Мария Ульянова.

В Петрограде газеты уже вовсю трубили: «большевики не сегодня-завтра возьмут власть». К 24 октября (6 ноября) к восстанию все было готово. Но проблема заключалась в том, что некоторые лидеров партии были против вооруженного выступления. Лев Каменев даже публично изложил свою позицию в газете М. Горького «Новая жизнь».

Ленин решил лично возглавить восстание. Вместе со своим связным Эйно Рахья он отправился в Смольный - новый штаб большевиков. Покидая квартиру, Ленин оставил одну из своих знаменитых записок: «Ушел туда, куда Вы не хотели, чтобы я уходил. До свидания. Ильич».

Для конспирации Ленину перевязали щеку платком. По дороге их дважды останавливали юнкера. Но смешной человечек «с флюсом» не вызвал подозрения.

Сотрудники государственного историко-мемориального музея «Смольный» (Смольный проезд, 1Б) рассказывают, что Владимира Ильича не хотели пускать в Смольный. Патрульные строго спросили: «А у вас, товарищ, пропуск есть?»

Через несколько часов неузнанный никем Ленин возглавил самое большое государство в мире.