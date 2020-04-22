«Мальчика уносило в открытое море»: В Карелии с дрейфующей льдины спасли 10-летнего ребенка

10-летний Антон из карельского города Кемь 21 апреля играл с друзьями на берегу одноименной реки. Школьник вышел на непрочный весенний покров, как вдруг огромная льдина откололась и понесла его по течению. К счастью, это заметили прохожие, которые тут же вызвали спасателей.

- Нам позвонили и сказали, что по реке Кемь на льдине плывет мальчик, и течением его уносит прямо в Белое море, - рассказали в республиканском комитете обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. – Усугубляло ситуацию то, что вода в реке еще по-зимнему холодная.

Ребенок жив и здоров Фото: vk.com/goskomitet_rk

Через десять минут на месте уже был начальник поисково-спасательной службы Сергей Хуске. На надувной лодке он пустился вслед за школьником.

– Мальчик стоял на льдине как оцепенелый. Он не шевелился, не кричал и не плакал. Видимо, был сильно напуган, - рассказал «КП» Хуске. – Если бы мы вовремя не подоспели, его бы унесло в открытое море.

Сергей Хуске себя героем не считает Фото: Сергей Хуске

На берегу мальчика уже ждали врачи скорой помощи. Оказалось, что во время своего опасного приключения Антон отделался испугом. Школьник даже не намочил одежду – так что его жизни ничего не угрожает.

Сергей Хуске героем себя не считает – говорит, что выполнял свою обычную работу. Но вот его начальство уже решило, что за быструю реакцию сотрудник достоин награды. А вот родителям мальчика теперь придется объяснять, как и почему ребенок оказался без присмотра, да еще и гулял по берегу во время режима самоизоляции. Службы уже начали проводить проверку.

- Все могло закончиться печально, если бы не оперативная работа сотрудников служб и скорость их реакции, - поясняют спасатели Карелии. - Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Но по факту нахождения возле реки во время режима самоизоляции будет проведена проверка.