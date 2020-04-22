«Сможем лечить одновременно коронавирус, чуму и холеру»: как будет работать новый медцентр минобороны в Пушкине

6 000 квадратных метров, 60 коек, оснащение по последнему слову медицинской техники — таковы мощности нового многофункционального центра, который прямо сейчас ударными темпами строится в городе Пушкин, на базе 442-го военного госпиталя. По словам самих военных, центр после завершения всех работ сможет буквально за сутки перестраиваться под любые нужды — хоть под терапию, хоть под хирургию. Но открывать его планируют как инфекционный — таковы требования времени.

На стройплощадке круглосуточно трудится 650 человек.Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще буквально три недели назад во внутреннем дворе 442-го окружного военного госпиталя в Пушкине не было ничего кроме строительной техники, нескольких бригад рабочих и фундамента. Сегодня же, 22 апреля, на его месте красуется практически полностью готовое двухэтажное здание в форме буквы «П». Предельно сжатые сроки — всего два месяца на все про все — потребовали максимального напряжения сил и включения всех резервов: на площадке в две продленные смены, и днем и ночью, трудится 650 человек. Но и результат оказался достойным: строительство идет с опережением графика: уже 15 мая новый медцентр сможет принять первых пациентов.

Здание двухэтажное, но при необходимости его можно будет достроить до пяти этажей.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Центр рассчитан на 60 коек, - рассказал «КП-Санкт-Петербург» начальник госпиталя подполковник Аким Мурсалов. - На первом этаже будут располагаться диагностическое и приемное отделения. На втором этаже планируется разместить отделение реанимации и интенсивной терапии с изолированными одноместными инфекционными боксами. Каждый бокс будет оснащен аппаратом искусственной вентиляции легких и системой видеонаблюдения за пациентами. Кроме того, и на первом и на втором этажах оборудуют отдельные палаты для пациентов, которые при необходимости тоже можно будет в короткие сроки трансформировать в палаты интенсивной терапии.

Внутри госпиталь будет разделен на две зоны - для врачей и для пациентов.Фото: Артем КИЛЬКИН

Одна из главных особенностей нового медцентра, по словам Мурсалова — сложная система вентиляции и организации внутреннего пространства.

- Благодаря вентиляции в разных палатах можно будет содержать больных с разными инфекциями — условно говоря, одновременно лечить людей с чумой, холером и нашим новым «ковидом», - констатировал подполковник. - Система устроена так, что воздушные потоки не будут смешиваться, и перекрестного заражения не произойдет.

С внутренним пространством тоже все четко продумано: в медцентре предусмотрено разделение на две изолированные друг от друга зоны - «чистую» и «грязную». Передвигаться по нему пациенты и медперсонал будут независимо друг от друга — а значит, риск, что «завозной» инфекцией заразится кто-то из врачей, минимален.

КПП и другие помещения самого госпиталя регулярно обрабатываются дезинфицирующими растворами.Фото: Артем КИЛЬКИН

- На данный момент у нас выполнено уже около 60 % работ, - отметил Мурсалов. - Уже начались поставки необходимого оборудования — УЗИ-аппаратов, рентгеновских аппаратов и так далее. Вся техника «экспертного» класса, представляет собой самые новые и передовые образцы.

После завершения строительства начнется подготовка персонала. Штат — около 100 человек — уже набран, в него вошли специалисты самого 442-го госпиталя. В первых числах мая им предстоит прослушать теоретический курс и освоить новую технику.

Небольшое желток здание справа - новый пункт дезинфекции автомобилей.Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам начальника госпиталя, медцентр рассчитан не только на военных, но и на «гражданских» пациентов. Как именно его планируется встроить в городскую систему здравоохранения, если до 15 мая заболеваемость новым коронавирусом не пойдет на спад, пока не известно. Однако, отметил наш собеседник, в новом комплексе смогут лечить больных с любой формой заболевания - от легких до крайне тяжелых.

Отметим, что в настоящее время аналогичные комплексы строятся по всей России. Недавно первый из них заработал в Нижегородской области.