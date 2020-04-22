2020-04-22T18:40:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Российские ученые определили четыре самых частых симптома заражения коронавирусом

Типичную клиническую картину составили петербургские специалисты из рабочей группы при городской «антивирусной» комиссии
Сергей ВОЛЧКОВ
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Над составлением сборника трудились 15 экспертных комиссий.Над составлением сборника трудились 15 экспертных комиссий.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Отличить легкую форму заражения коронавирусом от средней и тяжелой можно всего по четырем ключевым симптомам. К таким выводам пришла медицинская рабочая группа при петербургской межведомственной комиссии по противодействию COVID-19. Собранные специалистами данные вошли в сборник методических указаний для врачей и младшего персонала, который работает с «ковидными» больными.

Брошюра, написанная по итогам долгих и кропотливых исследований, насчитывает больше 150 страниц. В основном они содержат, конечно, узкие, сугубо медицинские сведения. Но и обычный читатель может почерпнуть из нее немало полезного.

По словам экспертов, первые симптомы коронавируса чаще всего проявляются на 5-7 день после заражения. Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам экспертов, первые симптомы коронавируса чаще всего проявляются на 5-7 день после заражения.Фото: Артем КИЛЬКИН

Так, например, специалисты выяснили, как проявляет себя вирус во время инкубационного периода — он длится от двух до 14 суток, но чаще всего занимает пять или семь. На стадии развития болезни у человека, по данным исследований, чаще всего могут появляться:

- Кашель — сухой или с небольшим количеством мокроты (80 % случаев);

- Повышение температуры тела (90 % случаев);

- Одышка (55 % случаев);

- Повышенная утомляемость (44 % случаев);

Кроме того, порой к ним присоединяются ощущение «заложенности» в грудной клетке, головные боли, диарея, тошнота и рвота. В некоторых особо тяжелых случаях у зараженного человека разиваются спутанность сознания и кровохарканье.

Кроме того, исследования позволили установить, как клинически отличаются друг от друга разные формы течения болезни. Так, легкая форма коронавируса дает о себе знать четырьмя главными признаками: кашлем, слабостью, болью и горле и повышенной температурой тела, которая, однако, не поднимается выше 38,5 градусов.

При среднетяжелой форме температура становится выше, к ней присоединяются одышка при физических нагрузках, учащенное дыхание (более 22 вдохов и выдохов в минуту) и лихорадка, снижается концентрация кислорода в крови, и развивается пневмония.

Основные симптомы легкой формы течения болезни - температура, кашель и слабость. Фото: Олег ЗОЛОТО

Основные симптомы легкой формы течения болезни - температура, кашель и слабость.Фото: Олег ЗОЛОТО

Наконец, в тяжелом состоянии у человека наблюдается снижение сознания, ажитация (сильные безотчетные тревога и страх с дрожанием рук, потливостью и «лихорадочным» сердцебиением), дыхание учащается до 30 и более вдохов и выдохов в минуту, а пневмония начинает стремительно прогрессировать — каждые 24-48 часов очаги поражения в легких увеличиваются на 50 %. Описано в брошюре и «крайне тяжелое течение» - с дыхательной недостаточностью и септическим шоком.

- Данные указания предназначены прежде всего для врачей и медицинского персонала, работающих с пациентами, у которых коронавирус либо выявлен, либо находится под вопросом, - уточнили в пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова, директор которого — Евгений Шляхто — возглавляет рабочую группу по противодействию новой инфекции. - Их разрабатывали 15 экспертных комиссий, по несколько специалистов в каждой. Сейчас текст сборника проходит финальную редактуру, вносятся последние правки. После этого он будет опубликован.

Появится ли брошюра в свободном доступе, в пресс-службе уточнить затруднились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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