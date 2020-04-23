Семьи погибших в теракте над Синаем обратились в ООН

Родственники жертв теракта на борту рейса 9268 «Шарм-эль-Шейх – Петербург», в котором 31 октября 2015 года погибли все 224 человека, направили обращение в ООН. 21 апреля письмо от имени 111 родных свыше 70 погибших отправила в штаб-квартиру Международной организации гражданской авиации (ИКАО, ICAO) американская юридическая фирма Girardi Keese.

Международная организация гражданской авиации – это учреждение ООН, созданное в 1944 году на основании положений Чикагской конвенции. На сегодня членами организации являются 193 страны – почти все государства планеты. Обращение, посвященное Синайской трагедии, адресовано генеральному секретарю ИКАО Фанг Лю.

Авторы письма напомнили, что еще до теракта – коим катастрофу признали и эксперты, работавшие на месте, и Россия, и президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси в своем публичном выступлении, и даже «организаторы» крушения, Синайское подразделение террористической группировки «Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ)» (запрещенная в России организация. – Прим. ред.) – «Египет был прекрасно осведомлен о том, что система безопасности в аэропортах страны не соответствует международным нормам и требованиям ИКАО по безопасности».

– Так, на конференции Африканской комиссии гражданской авиации в 2013 году представители Египта официально приняли на себя обязательства по «своевременному устранению имеющихся недостатков в части авиационной безопасности», – говорится в обращении. – Но всего за несколько месяцев до теракта, в январе 2015 года, семь высокопоставленных чиновников Египта были приглашены на региональную комиссию ИКАО по вопросам аудита авиационной безопасности и необходимости применения непрерывного наблюдения в Каире.

Сам тот факт, что Египет все еще не выпустил официальное заключение о причинах крушения лайнера на его территории, уже нарушает правила расследования авиакатастроф, установленные ИКАО: на расследование дается максимум три года, а прошло уже больше четырех.

– Власти Египта так и не приняли не себя ответственность за преступную халатность, не выплатили никакой компенсации ни пострадавшим компаниями, ни семьям погибших, и даже не принесли публичных официальных извинений, – продолжают авторы письма. – Несмотря на это, Египет регулярно публично анонсирует «скорое возвращение российских туристов» и «готовность системы авиационной безопасности», что, однако, до сих пор официально не подтверждено ни одной российской инспекцией.

Каирские суды продолжают отказывать семьям погибших в справедливости и компенсациях. Ответчики же, среди которых есть и власти Египта, «ведут себя крайне неэтично и неуважительно к горю и отчаянию» истцов, не признавая даже сам факт нахождения на борту их родственников.

По всем этим причинам семьи погибших над Синаем просят приостановить членство Египта в ИКАО до признания им катастрофы терактом и выплаты справедливых компенсаций. Более того, семьи предлагают рекомендовать всем странам-членам ИКАО приостановить над Египтом полеты гражданских судов. Просят авторы письма и помочь привлечь внимание к «небрежному отношению Египта к вопросам авиационной безопасности» и Росавиации и России в целом.

ДОСЛОВНО:

Давид КУХАЛАШВИЛИ, Михаил ЗАГАЙНОВ, юристы, представляющие в Египте интересы семей погибших:

– Мы будем использовать все существующие правовые механизмы, чтобы привлечь Египет к ответственности. Надеемся, руководство ИКАО удовлетворит наше обращение. А это в итоге окажет воздействие на руководство Египта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

МИД «продолжает добиваться», чтобы Египет признал авиакатастрофу над Синаем терактом

Спустя неделю после того, как группа из полусотни родственников жертв теракта на борту самолета «Шарм-эль-Шейх – Петербург» 31 октября 2015-го отправила открытое письмо Владимиру Путину, пришел ответ. Его на имя одного из авторов послания – Олега Винника, потерявшего в авиакатастрофе над Египтом супругу и двух детей, – направило Министерство иностранных дел России (подробности)