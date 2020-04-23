«Мы не знаем, кто из нас заражен»: почти 800 человек оказались заперты на карантине в институте травматологии имени Вредена

Петербургский институт травмотолгии и ортопедии имени Вердена в Петербурге вот уже две недели не принимает новых пациентов. В начале апреля здесь произошла вспышка коронавируса, и с 9 числа больницу закрыли на карантин. Около 600 пациентов и 200 медиков оказались в полной изоляции. Легко она дается не всем.

- Я лежу здесь с 27 февраля, - рассказала «КП» пациентка Оксана Максимова. - Сначала почти месяц пришлось ждать операции - не было донорской крови нужной группы, по словам врачей, из-за коронавируса перестали сдавать. Потом все-таки все получилось, но буквально за несколько дней до моей выписки клиника закрылась на карантин.Многие уже на нервах. В нашем отделении периодически случаются истерики. Позавчера пациентам начали раздавать успокоительное.

Больницу закрыли на карантин 9 апреля. Хотели открыть 23, но не сложилось.Фото: СОЦСЕТИ

На исходе второй недели карантина в институте закончилась питьевая вода и туалетная бумага – спасаются пациенты передачками от родственников. Благо, с лекарствами перебоев нет - еще в самом начале периода изоляции администрация больницы составила списки необходимых людям препаратов.

Волнуют многих и вопросы безопасности.

- Никаких условно «чистых» и «грязных» зон у нас нет, - рассказывают другие пациенты. - Все больные находятся вместе, мы не знаем, у кого результаты анализов на коронавирус положительные, а у кого отрицательные. В общий коридор рекомендовано не выходить, но это невозможно, там и перевязочная и туалет. Анализы продолжают брать, раз в два-три дня. Обещают на днях выписать всех, у кого два отрицательных теста.

При этом, отмечают наши собеседники, они не имеют никаких претензий к самим врачам и вовсе не настроены поднимать бунт. Единственное, что нужно людям - точно знать, когда их отпустят домой.

Кормят врачей и пациентов обычной больничной едой. Не ресторанные изыски, конечно, но жить можно. Фото: предоставлено героями публикации.

«СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ НЕ СРАБОТАЛИ»

Вместе с пациентами на карантине остаются и медики. У них — те же самые проблемы.

- Все наши сотрудники на данный момент болеют, - рассказал заведующий отделением патологии позвоночника и костной онкологии Дмитрий Пташников. - У меня самого диагностирован коронавирус. К счастью, обошлось без пневмонии, я просто несколько дней протемпературил. Никакие средства защиты не сработали, так как мы закрыты в одном помещении с больными. Внутренних шлюзов нам не организовать, так что мы все варимся в собственном соку.

Врачи вспоминают, что на подготовку к карантину в начале апреля им дали половину суток. Конечно, многого за это время не сделать. Но медики не отчаиваются: стараются подбадривать и себя, и пациентов.

Врачи считают дни до окончания карантина.Фото: СОЦСЕТИ

- Мы не жалуемся, - говорит хирург Герман Медведев. - Спальные места у нас есть — ординаторские, сестринские, просто кабинеты. Кормят нас три раза в день — теми же блюдами, которые подают пациентам. К тому же родственникам и друзьям разрешают передавать нам посылки — их упаковывают, пишут номер отделения, и отдают охране. Недавно вот ребятам на одном из соседних отделений передали несколько настольных игр, чтобы было веселее коротать вечера.

«ТОЧНЫХ СРОКОВ НЕТ НИ У КОГО»

Между тем изоляция все длится, и в ближайшее время, скорее всего, не закончится. По словам заместителя директора института Владимира Вальского, это связано с тем, что карантинный срок в 14 дней отсчитывается от последнего отрицательного анализа, поступившего в учреждение.

- Понятно, что 23 числа никто карантин не снял бы, - заявил Вальский в телефонном разговоре с родственницей одной из пациенток (запись разговора есть в распоряжении редакции). - Действительно, изначально срок, назначенный Роспотребнадзором, был именно такой. И если бы у нас за это время не было новых заражений и положительных анализов, его бы удалось соблюсти. Однако этого, к сожалению, не случилось. Да, на это никто не рассчитывал. Но никто не рассчитывал и на то, что «ковид» весь земной шарик повернет с южного полюса на северный.

В больнице заперто почти 600 пациентов. Многие из них недавно перенесли операции разной степени сложности. Фото: предоставлено героями публикации.

Побеседовать с журналистом «КП-Санкт-Петербург» и предоставить актуализированную информацию Вальский отказался — пожелал здоровья, объяснил, что «институт работает» и повесил трубку. Между тем по информации других специалистов, вопрос с карантином должен решиться в ближайшее время.

- Буквально на сегодня-завтра запланировано селекторное совещание Роспотребнадзора с нашим руководством, - отмечает Герман Медведев. - Тогда и будет ясно, сколько еще все это продлится. Пока лишь могу сказать, что вся паническая информация о том, что институт закрыли до 13 или и вовсе до 30 мая, не соответствует действительности. Сейчас точных сроков нет ни у кого.

Чтобы окончательно разобраться в ситуации, мы направили в министерство здравоохранения официальный запрос. На момент верстки номера ответ на него в редакцию не поступил.