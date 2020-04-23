2020-04-23T22:32:01+03:00
Общество

Сидите дома: В Санкт-Петербурге отменят ночное метро и ночные автобусы

Проект постановления об отмене поздних рейсов уже опубликован на сайте правительства Санкт- Петербурга
Александра СУРИС
Поделиться:
Во время карантина пассажиропоток в метрополитене Санкт-Петербурга резко снизился.Во время карантина пассажиропоток в метрополитене Санкт-Петербурга резко снизился.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Поезда-челнока, который в сезон разведенных мостов курсирует между "Адмиралтейской" и "Спортивной" в Санкт-Петербурге, в 2020 году не будет. Это следует из проекта распоряжения комитета по транспорту, опубликованного на сайте Смольного.

Напомним, ночное метро впервые запустили в 2013-м. С 30 апреля по 15 ноября по выходным и праздничным дням с часу до трех часов ночи с одного берега Невы на другой можно было попасть с помощью подземки.

Но пандемия вносит свои коррективы. Пассажиропоток в метрополитене резко снизился. Ради экономии, чтобы не возить воздух, станции стали закрывать в десять часов вечера. Какие уж тут пока что ночные поезда. Вот и появилось распоряжение о "признании утратившим силу" соответствующего пункта о работе челнока.

Одновременно с этим собираются отменить движение ночных автобусов в этот же период. Речь идет о маршрутах №№ 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, которые курсировали с полуночи до шести часов утра, дублируя линии петербургского метрополитена. Пункт распоряжения, касающийся их работы, также утратит свою силу, когда поправки будут приняты.

Ранее Смольный уже отменил ночные автобусы и метро на Пасху, а также в ночь с 1 на 2, и с 9 на 10 мая. Работа транспорта в Ночь Музеев (которую уже отменили в привычном офлайн-формате), а также на День Города и Алые паруса в проекте поправок не прописана, а значит пока что осталась без изменений.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

ТЕМЫ ДНЯ в Петербурге. Число заболевших растет, индекс самоизоляции падает. А в НИИ Вредена действительно нет разделения на зоны для COVID-положительных и COVID-отрицательных пациентов

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мы не знаем, кто из нас заражен»: почти 800 человек оказались заперты на карантине в институте травматологии имени Вредена
Врачи и пациенты даже примерно не представляют, когда им разрешат вернуться домой - 14 дней с момента первого заражения уже истекли, а новых инфицированных продолжают находить [фото, видео]
«Отключили свет за неуплату, едят с помойки, плачут от одиночества»: волонтеры рассказали, как в карантин выживают старики
Корреспондент «КП» поработала волонтером, развозящим продукты пенсионерам на самоизоляции. И увидела - к некоторым «нуждающимся» волонтер приезжает одновременно с … курьером из «Макдональдса»
Новости 24
Еще 5,5 тысяч коек для лечения коронавируса развернут в Петербурге
День начала работы Дороги жизни внесли в перечень праздников Петербурга
Александр Беглов о коронавирусе в Санкт-Петербурге: «Обстановка ухудшается. Оставайтесь дома!»
Еще один роддом Петербурга закрыли на карантин по коронавирусу
Петербургской скорой помощи передали два новых автомобиля
Появились подробности трех новых смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге
Петербуржцам, застрявшим в Финляндии, разрешат вернуться домой
Злостный нарушитель на «Ладе» снес маму с тремя маленькими детьми в Ленобласти
Стал известен результат теста на коронавирус у госпитализированного главы комздрава Петербурга
Митрополит Варсонофий попросил у властей Петербурга об отсрочке коммунальных платежей для храмов
100 врачей из Госпиталя для ветеранов войн будут лечить тысячу больных коронавирусом в «Ленэкспо»