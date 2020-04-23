Сидите дома: В Санкт-Петербурге отменят ночное метро и ночные автобусы

Поезда-челнока, который в сезон разведенных мостов курсирует между "Адмиралтейской" и "Спортивной" в Санкт-Петербурге, в 2020 году не будет. Это следует из проекта распоряжения комитета по транспорту, опубликованного на сайте Смольного.

Напомним, ночное метро впервые запустили в 2013-м. С 30 апреля по 15 ноября по выходным и праздничным дням с часу до трех часов ночи с одного берега Невы на другой можно было попасть с помощью подземки.

Но пандемия вносит свои коррективы. Пассажиропоток в метрополитене резко снизился. Ради экономии, чтобы не возить воздух, станции стали закрывать в десять часов вечера. Какие уж тут пока что ночные поезда. Вот и появилось распоряжение о "признании утратившим силу" соответствующего пункта о работе челнока.

Одновременно с этим собираются отменить движение ночных автобусов в этот же период. Речь идет о маршрутах №№ 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, которые курсировали с полуночи до шести часов утра, дублируя линии петербургского метрополитена. Пункт распоряжения, касающийся их работы, также утратит свою силу, когда поправки будут приняты.

Ранее Смольный уже отменил ночные автобусы и метро на Пасху, а также в ночь с 1 на 2, и с 9 на 10 мая. Работа транспорта в Ночь Музеев (которую уже отменили в привычном офлайн-формате), а также на День Города и Алые паруса в проекте поправок не прописана, а значит пока что осталась без изменений.

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