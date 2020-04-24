Покупка квартиры онлайн: как это работает

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Дистанционные сделки по покупке жилья уже давно не редкость на рынке недвижимости, просто в нынешних условиях такой способ приобретения квартиры становится все более актуальным, и внимание участников рынка приковано именно к нему.

- Тренд на максимальный переход в онлайн-режим существовал и до ситуации с коронавирусом, - подтверждает директор по маркетингу Группы RBI (входят компании RBI и «Северный город») Михаил Гущин. - И сейчас мы видим, что компании, наиболее развитые в технологическом плане, оказываются в более выигрышном положении. Но одновременно это хороший толчок для цифровизации отрасли и оптимизации бизнес-процессов.

Действительно, новые времена требуют новых решений: необходимость глобального цифрового перестроения всех сфер жизни стала как никогда очевидной.

- Вопрос цифровизации отрасли сейчас выходит на новый уровень. Это уже не просто фишка или конкурентное преимущество. Последние события с эпидемией коронавируса и карантинными мерами показали, что IT-разработки могут напрямую влиять на устойчивость бизнеса. Те, кто не вкладывался в цифровые сервисы ранее, сейчас спешно настраивают удаленную работу как сотрудников, так и отдела продаж. Мы же продолжаем работать в привычном сотрудникам и клиентам онлайн-формате, а для новых покупателей делаем дополнительный бонус в размере ста тысяч рублей, - добавляет генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС» Анжелика Альшаева.

ВАЖНЫЕ УСЛОВИЯ

Раньше онлайн-сервисы дистанционной продажи квартир были востребованы в основном у региональных клиентов. Сейчас ими все чаще интересуются петербургские покупатели. Но, чтобы сделка прошла гладко, нужно учитывать несколько важных моментов.

- Кроме застройщиков, к запуску полноценных онлайн-магазинов квартир прежде всего должны быть готовы и электронные сервисы для регистрации договоров долевого участия, оформления и выдачи ипотеки, получения нотариально заверенных документов. Для полноценной качественной услуги необходимы и другие сопутствующие опции: сервисы виртуального выбора квартир, отделки в них и тому подобные, - перечисляет генеральный директор компании «Ленстройтрест» Валерия Малышева.

Но самое главное условие, считает эксперт, - это готовность потребителя к такому формату. Квартира была и остается для большинства людей очень важной и едва ли не единственной столь крупной покупкой.

- Сегодня клиенты в большинстве своем еще «не распробовали вкус» онлайн-приобретения жилья, - добавляет Валерия Малышева. - Традиционные сделки по-прежнему для них более предпочтительны. Но тренд дистанционных покупок, безусловно, растет и после завершения карантина никуда не уйдет.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Рано или поздно эпидемиологическая ситуация стабилизируется, рынок недвижимости тоже. Вернутся ли после этого сделки в свой прежний формат, когда покупатели на большинстве этапов присутствуют лично?

- Переход в онлайн - это естественная эволюция продаж. Клиенты все чаще предпочитают взаимодействовать через Интернет, чтобы получить консультацию, ознакомиться с характеристиками квартиры, сравнить варианты, - считает директор по продажам «Главстрой Санкт-Петербург» Юлия Ружицкая. - Эпидемиологическая ситуация и режим самоизоляции стали дополнительными факторами, повлиявшими на активное развитие дистанционных продаж. Сегодня онлайн-сделка с электронной подписью является основным способом приобретения квартиры.

Однако и в дальнейшем этот удобный и безопасный вариант, который позволяет сэкономить время, будет получать все большее распространение.

При этом многим покупателям важно самим осмотреть район и уже построенные очереди жилого комплекса, вживую ознакомиться с инфраструктурой и даже пообщаться с местными жителями.

Поэтому полностью перейти на покупку недвижимости онлайн готовы пока не все клиенты. Особенно если жилье приобретается для себя.

- В итоге дистанционное оформление сделки станет общепринятым стандартом для всех девелоперов, а вот просмотры уже готовых объектов, скорее всего, вернутся в прежний офлайн-режим, - резюмирует Михаил Гущин.

КОНКРЕТНО

Реальные возможности

Сегодня практически у всех крупных застройщиков Петербурга запущены дистанционные продажи жилья.

Юлия РУЖИЦКАЯ:

- Сделки с электронной регистрацией у нас заключались и ранее. В основном с иногородними покупателями. Сейчас это основной способ оперативной покупки квартиры, поскольку МФЦ пока не принимают документы. Регистрация договора с электронной подписью в Росреестре может занять чуть больше недели, что быстрее, чем вариант с личным подписанием договора, и в этом дополнительное преимущество для покупателя. Электронную подпись выпускаем либо мы, либо банк, если сделка с ипотекой. Офис застройщика и МФЦ клиенту посещать не нужно, при этом расходы на электронную регистрацию сделки мы берем на себя. Кроме того, за дистанционное оформление мы предлагаем скидку до пятидесяти тысяч рублей, поэтому электронная регистрация сделки для наших клиентов - это не только удобно, надежно и быстро, но и выгодно.

Михаил ГУЩИН:

С 30 марта мы провели уже более 150 удаленных сделок. Клиентам не нужно ехать в офис, менеджеры проводят онлайн-консультации по видеосвязи через приложение Zoom, где демонстрируют необходимые материалы в цифровом виде: буклеты, 3D-планы, виды готовых объектов. Этого вполне достаточно, чтобы принять решение о покупке. Просмотры готовых объектов тоже перешли в режим удаленки: мы проводим индивидуальный онлайн-тур для клиента по той самой квартире, которую он хотел бы приобрести.

Оформление всех документов тоже происходит дистанционно, включая заявку на ипотеку. Для подписания сделки нужна электронная цифровая подпись, выпуск которой мы также берем на себя. Личное присутствие клиента нужно только для подтверждения тождественности документов у нотариуса. И даже в этом случае прием проходит индивидуально, по записи. Кроме того, на квартиру, забронированную онлайн, мы предоставляем скидку в размере ста тысяч рублей.

Анжелика АЛЬШЕВА:

В компании КВС более половины покупателей в марте воспользовалось опцией онлайн-покупки квартиры. Мы запустили ее год назад, и на тот момент это был первый подобный сервис в Петербурге. Для удаленного оформления сделки от покупателя необходим только компьютер или смартфон с доступом в Интернет. Выбор квартиры, одобрение ипотеки, если это необходимо, проходит дистанционно. ДДУ подписывается электронной подписью и после проходит электронную регистрацию в Росреестре. Если клиенту нужна бумажная версия ДДУ, курьер доставит ее с соблюдением всех мер безопасности. Оплата квартиры производится только после регистрации договора в Росреестре. Сейчас работаем над расширением функционала онлайн-магазина, подключаем больше банков и разнообразных программ покупки. Сегодня доступна покупка по базовым ипотечным программам Сбербанка и ВТБ, по семейной ипотеке и в рассрочку. 100-процентная оплата также доступна покупателям. В перспективе мы хотим интегрировать военную ипотеку, сделки с субсидиями и расширить перечень банков-партнеров до семи крупнейших в стране.

Валерия МАЛЫШЕВА:

- Дистанционный формат давно практикуется в работе с региональными покупателями, а теперь этот алгоритм взаимодействия стал активно использоваться клиентами из Петербурга и Ленобласти. Договор долевого участия оформляется онлайн, заверяется цифровой подписью и затем проходит электронную регистрацию в Росреестре. Для удаленных сделок доступно несколько форм оплаты: ипотека от Сбербанка, 100-процентная оплата или программы рассрочек от застройщика. В апреле мы запустили специальную программу длительной рассрочки, на 8 лет, под минимальный процент - 0,95 процента с равномерными платежами каждый месяц. Этот вариант подойдет клиентам, которые очень хотят приобрести новую квартиру, но по ряду опасений финансового характера откладывают важную покупку. При онлайн-сделке мы гарантируем клиенту скидку в размере тридцати тысяч рублей.

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