2020-04-24T11:32:33+03:00
Общество

Wink покажет эксклюзивный онлайн-концерт группы «Алиса»

Музыканты сыграют свой новый альбом «Посолонь»
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Wink покажет эксклюзивный онлайн-концерт группы «Алиса». Фото предоставлено Ростелеком.Wink покажет эксклюзивный онлайн-концерт группы «Алиса». Фото предоставлено Ростелеком.
Изменить размер текста:

Легендарная группа «Алиса» и ее лидер Константин Кинчев в ближайшую пятницу, 24 апреля, сыграют в Санкт-Петербурге живой концерт, прямой эфир которого будет доступен только в цифровом видеосервисе Wink.

Это будет живой полноценный концерт с профессиональными звуком, светом и видеосопровождением. Музыканты сыграют свой новый альбом «Посолонь», представленный осенью 2019 года.

В феврале 2020 года «Посолонь» стала победителем в номинации альбом года национальной музыкальной премии «Чартова дюжина», которую проводит «Наше радио». «Алиса» получила премию в этой номинации впервые за всю свою историю.

В прямом эфире Константин Кинчев и участники группы ответят на вопросы, которые зрители могут задать в официальном аккаунте «Ростелекома» в Instagram в комментариях к анонсу концерта «Алисы».

Концерт «Алисы» будет доступен бесплатно всем абонентам сервиса Wink, а новым подписчикам — даже без регистрации. Включайте телеканал «Всё ТВ» 24 апреля в 20:00 часов (время московское).

По промокоду «ПОСОЛОНЬ» новые пользователи могут получить бесплатную подписку на два месяца на тарифный план «Трансформер» и смотреть много разных телеканалов, кино и сериалов, а также лучших концертов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Современный подход: как в Москве сортируют отходы
Эпидемия короновируса сильно изменила нашу жизнь. Мы не ездим на работу, не ходим в закрытые развлекательные центры, музеи, на выставки и спортивные арены, но мы по-прежнему продолжаем выбрасывать накопившийся бытовой мусор
Более пяти тысяч человек прислали заявки на участие в Открытом Всероссийском онлайн-фестивале «Спасибо за Победу!»
В преддверии приближающегося 75-летия победы в Великой Отечественной телеканал «ПОБЕДА», запустил творческий онлайн-конкурс, который объединяет тысячи людей из разных стран мира
«Отключили свет за неуплату, едят с помойки, плачут от одиночества»: волонтеры рассказали, как в карантин выживают старики
Корреспондент «КП» поработала волонтером, развозящим продукты пенсионерам на самоизоляции. И увидела - к некоторым «нуждающимся» волонтер приезжает одновременно с … курьером из «Макдональдса»
Новости 24
В Петербург прилетела тысяча племенных утят
На Дворцовом мосту провели весеннюю генеральную уборку
Полиции разрешили штрафовать петербуржцев за нарушение карантина
Из-за коронавируса Петербург беднеет быстрее других регионов России
Экстремистов, изрисовавших свастиками Санкт-Петербург и Ленинградскую область, задержала полиция
В реку Новую опять сбросили едкие стоки
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 24 апреля 2020 года составило 43 человека
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 24 апреля 2020 года достигло 20 человек
Продление режима самоизоляции в Карелии: Ограничения вводятся до 30 апреля 2020 года
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 24 апреля 2020 года: заболели еще 39 человек
Весенняя миграция лосей началась в Ленинградской области
Медведь и лосиха с лосенком попали в фотоловушку в Ленобласти
Стало известно, куда летели вертолеты, которые заметили в небе над Санкт-Петербургом