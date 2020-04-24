«Достоевский заходит в подъезд»: Вячеслав Бутусов снял клип о Санкт-Петербурге после апокалипсиса

Новый клип известного музыканта Вячеслава Бутусова – анимационный. Более того, ролик на песню «Идиот» создан в жанре антиутопии. Главный действующий персонаж – знаменитый русский писатель Федор Достоевский. По сюжету он убегает от преследователей, которые охраняют своеобразный «порядок» в Петербурге, пережившем апокалипсис. На мгновение зрителя увидят и других русских классиков – Пушкина и Чехова.

В кадре то и дело мелькают разрушенные Крейсер Аврора, Исаакиевский собор и улочки Северной столицы. Не обошлось и без «зомби» в метро. Клип был опубликован на Youtube во вторник и уже собрал более 25 тысяч просмотров.

Ролик на песню «Идиот» создан в жанре антиутопии.Фото: кадр из фильма

- Зима. Санкт-Петербург после апокалипсиса. Мир будущего печален и безрадостен. Но надежда, конечно же, есть! – пишет автор песни под видеороликом.

Поклонники Вячеслава Бутусова необычное творение оценили и поделились свои мнением в комментариях. Некоторые даже назвали клип фильмом.

- Спасибо всем, кто работал над клипом! Фильм получился просто отличный! - пишет один из пользователей.

Бутусов снял клип на песню «Идиот», написанную вместе с группой «Орден Славы».Фото: кадр из фильма

- Понравилось, не на каждый день... Но подумать есть над чем. Хорошо смотрится и прекрасно слушается. ЛАЙК, - подхватывает другой.

- Спасибо, Вячеслав. Больше сказать нечего, да и не надо, - лаконично заметил третий.