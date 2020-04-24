2020-04-24T19:45:20+03:00
Общество

ВОЗ включила три петербургские вакцины от коронавируса в список самых перспективных

Препараты создаются НИИ вакцин и сывороток и компанией BIOCAD
Сергей ВОЛЧКОВ
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Разработка вакцины от коронавируса идет полным ходом.Разработка вакцины от коронавируса идет полным ходом.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В мире полным ходом идет создание вакцины от нового коронавируса, запершего по домам сотни миллионов человек. В России работа, судя по всему, уже недалека от завершения: как сообщает министерство здравоохранения, уже к осени могут начаться испытания нового препарата на добровольцах.

Как удалось выяснить корреспондентам «КП-Санкт-Петербург», одной из наиболее перспективных — причем в мировом масштабе — является разработка НИИ вакцин и сывороток в Красном селе. Вакцина создается на основе рекомбинантного — или, иными словами, искусственного модицифрованного - белка и наночастиц. В НИИ уже прошел первый этап испытаний на животных. Вакцина показала хорошие результаты: выяснилось, что она действительно способна формировать у организма специфический иммунный ответ на разрушительное действие нового коронавируса.

По прогнозам специалистов, вакцина будет готова уже к 2021-му году. Фото: Олег ЗОЛОТО

По прогнозам специалистов, вакцина будет готова уже к 2021-му году.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Выбранная нами платформа — рекомбинантные белки — уже проверена временем, она уже успешно внедрялась в практику мирового здравоохранения, - отмечают в институте. - Это существенно повышает вероятность успеха разработки эффективного и безопасного препарата против SARS-CoV-2. Кроме того, ее будет производить в промышленных масштабах для массовой иммунизации населения.

Как скоро петербургскую вакцину начнут тестировать на добровольцах, пока не известно. Однако, судя по всему, этот день недалек: как стало известно сегодня, 24 апреля, Всемирная организация здравоохранения включила ее в список наиболее перспективных. Вместе с вакциной от НИИ вакцин и сывороток в этот список вошли две разработки петербургской компании BIOCAD.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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