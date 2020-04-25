2020-04-25T02:31:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Умер первый врач с подтвержденным коронавирусом в Санкт-Петербурге

Реаниматолог Сергей Белошицкий заразился опасной инфекцией при исполнении врачебного долга
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Первый врач с коронавирусом умер в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/elizspbПервый врач с коронавирусом умер в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/elizspb
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Первый врач, у которого диагностировали коронавирус, скончался в Санкт-Петербурге. Горькую новость сообщили в официальном сообществе Елизаветинской больницы во «Вконтакте». Именно этому медучреждению отдал больше 20 лет анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий. К сожалению, врач скончался 24 апреля в больнице имени Боткина.

- Он находился на искусственной вентиляции легких, а впоследствии и на ЭКМО (аппарат с системой искусственного кровообращения для насыщения крови кислородом – Прим. ред.) несколько последних дней своей жизни. У Сергея Леонидовича – подтверждкнный тест на COVID-19. Он сам лечил пациентов от этой же коварной болезни, но заразился ею при исполнении врачебного долга, - пишут коллеги покойного реаниматолога.

Медики, которые знали Сергея лично, отмечают, что он был хорошим, добрым, отзывчивым человеком, а главное – прекрасным врачом-реаниматологом с большим стажем. Коллеги благодарят медиков из Боткинской больницы , которые до сегодняшнего дня боролся за жизнь своего соратника.

Сергей Белошицкий умер на 51-м году жизни. «Комсомолка» выражает искренние соболезнования родственникам, друзьям и коллегам врача-героя.

По Сергею Белошицкому скорбят все коллеги. Фото: vk.com/elizspb

По Сергею Белошицкому скорбят все коллеги. Фото: vk.com/elizspb

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ИСТОЧНИК KP.RU

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