«Я 10 лет изменял жене. О моей внебрачной дочке знали все»: Исповедь Ивана Краско о молодой супруге, сексе и погибшем сыне

«ПЬЕМ ТУТ С МИШЕЙ БОЯРСКИМ И ЧИТАЕМ СТИХИ»

- Денег нет просто ужас. Я просто, как бомж. «Доширак» и «Роллтон», между прочим, неплохая еда! – жаловался по телефону журналисту «КП» 89-летний актер Иван Краско.

Народный артист России вот уже месяц изолируется на своей даче в поселке Керро Ленобласти. Из-за пандемии коронавируса доходы Ивана Ивановича сильно упали. Да и хорошей еды в ближайшем от деревенского домика магазине не купишь. После этого разговора журналисты «КП-Петербург» и решили – пора спасать Ивана Ивановича!

- Если вы уж хотите приехать, привезите мне ребрышек, - инструктирует нас по дороге Иван Иванович. – Копченых! Остальное на свое усмотрение.

Журналисты "КП" привезли Ивану Краско "гуманитарную помощь"Фото: Артем КИЛЬКИН

Иван Иванович живет в 50 километрах от Петербурга в садоводстве «Культура». Когда-то при Анатолии Собчаке артистам раздавали здесь дачи. Деятели театра тянули бумажки с номерами участков и получали землю. Так Краско стал соседом Михаила Боярского и Нины Ургант.

- Вы чего, вы так тут всех жителей перепугаете, - смеется Иван Краско, увидев нас в медицинских масках и перчатках. Сам артист вышел на улицу в тонком пиджачке и шляпе. – Вы всех взбудоражили своей статьей, что я ем лапшу. Все каналы звонят, спрашивают, как у меня дела. А я тут дрова колю. Разминка у меня. Вот этот большой полешек для бани. Этот поменьше - для дома!

Иван Иванович очень обрадовался свежему номеру "Комсомолки"Фото: Артем КИЛЬКИН

У Ивана Ивановича небольшой участок. На нем два туалета, беседка для шашлыков, сарай и уютный домик, в котором, кстати, есть все необходимое не только на время самоизоляции, но и для постоянного проживания. Дача Михаила Боярского стоит прямо за забором. Дом соседа побольше.

- Миша вон там за забором, - тычет топором артист в сторону соседнего дома. - Сейчас мы очень добросовестно исполняем изоляцию. А когда нет эпидемий, сидим в моей беседке. Недавно вот с ним разговаривали. Он мне говорит: «А я тут признался, Ванька, в интервью. Что на даче только с тобой и можно рюмашку выпить. Больше делать нечего». И еще знаете, я вот когда так дрова колю, он меня дятлом в шутку называет. Мишка с юмором мужик!

Иван Краско на секунду засмотрелся на наши маски, грустно вздохнул и продолжил рубить с новой силой.

Об Иване Ивановиче на даче заботиться его друг-писательФото: Артем КИЛЬКИН

- Шашлыки жарим тут часто с Мишей, - снова грустно смотрит в сторону изолированного дома соседа. – Тут еще балетмейстер Кирилл Лоскари раньше жил. Мы втроем открывали и закрывали сезон. И артист Серега Лосев приходил. Хорошие были времена. Вот тут как-то с Мишкой одни были. Мы изрядно выпили. И он мне признается: «Ваня, я так люблю Омара Хайяма!». И книгу мне дает. Я ему начинаю читать, но ковыряюсь. Выпили ведь. Он хохочет: «Нет, такого Хайяма я не люблю!».

Артист на даче сам рубит дрова. А Михаил Боярский, слыша это, говорит, что его сосед - "дятел"Фото: Артем КИЛЬКИН

«АНДРЕЙ УРГАНТ НАЗЫВАЕТ МЕНЯ ОТЦОМ»

Мы тоже вызвались рубить дрова. Иван Краско неохотно передает топор. Но наше полешко разлетается не с первого раза. Артист улыбается: «Пальцы только себе не отруби. Пойдем лучше, я тебе весь участок покажу», и забирает топор.

- Вот видите дорожку? Здесь Михаил Боярский бегал часами с коляской, когда у него внук родился. Довольный такой. Еще с ним была история. Ко мне приехала народная артистка Нина Русланова. Сидим мы у костры, и Миша Боярский подходит. Сидел-сидел с нами, а потом побежал на участок к Нине Ургант. Она на соседней линии. Кричит ей: «Нина Николаевна, к нам приехала народная артистка, представляете!». Она так на него посмотрела и говорит: «Миша, иди в жопу, я сама народная артистка!». Смеялись мы.

Журналисты "КП" накололи дров Ивану ИвановичуФото: Артем КИЛЬКИН

- С Ниной Ургант до сих пор общаетесь?

- Нины уже два года здесь не бывает. Ей сделали другую дачу. Но она и туда уже не выезжает. А вообще я ее зову: «Девочка моя». А Андрюша Ургант меня папой называет, Ванька Ургант – дедушкой. Он так и говорит: «О, дедушка, привет!». А я ему: «Здорово, внучек». Андрюха Ургант закадычный друг моего сына был. Поэтому так и начал называть меня. Было дело, Лева Милиндер услышал, как Андрей Ургант меня папой называет. Стал смеяться: «И ты это при живом отце?». А Андрюша ему: «Да мы с Андрюхой Краско - его сыновья. Папа, не обижайся!».

- А Иван Ургант, какой был в детстве?

- Ванька однажды прибежал ко мне и кричит: «Дядя Ваня, научи рубанком пользоваться!». Я ему дал рубанок. А он: «пык-пык», силенок нет толком, не получается. Я ему говорю: «Чуть-чуть бочком возьми». И он пошел строгать. С рубанком вообще отдельная история. Ванька Ургант потом приезжал сюда всем коллективом «Прожекторперисхилтон» и при всех сказал: «Дядя Ваня, а я рубанок утащил и до сих пор его храню». Я ему ответил: «Получается, я научил тебя снимать стружку не только с Цекало». Смеялись…

Иван Краско признается, что его доходы сильно упалиФото: Артем КИЛЬКИН

«СЫН САМ ПОДГОТОВИЛ УХОД ИЗ ЖИЗНИ»

Тут из дома выходит писатель Владимир Расулов. Он приехал к Краско на дачу из Сибири на время самоизоляции. Друзья вместе записывают видео-книгу. Расулов пишет, а Краско ее зачитывает.

- Ваня, надень хотя бы тулуп! – ворчит писатель.

- Да, пойдем лучше в дом, - отмахивается Краско.

Иван Иванович садится за стол. Мы в трех метрах от него, чтобы не нарушать правила изоляции. Над головой у Краско портрет его сына Андрея. В черной рамке.

Иван Краско признается, что завязал с женщинамиФото: Артем КИЛЬКИН

- Вспоминаете? – киваем на портрет.

- Каждый день, - вздыхает артист. - Да я и не забываю! По-разному. Он такой в чем-то гениальный, в чем-то не очень. Мог и обмануть отца, лишь бы выпить. Он ведь потом под самый конец только признал, что алкоголик. Но было уже поздно. Умер и мне говорили: «Подай в суд на докторов Одессы. Не приехали вовремя, не оказали помощь». Подождите, так он сам подготовил свой уход из жизни! У него и астма была, и этот груз - свою бочку он принял на грудь давно. Подорвал свое здоровье, зачем винить других людей? Я ответил вашим коллегам с каналов: «Ребята, опять вы ищите сенсацию и скандал? Да пошли вы в жопу».

- У вас тут еще недавно какой-то внебрачный сын объявился…

- Это было одно из шоу. Они придумали это, нашли мне его. Якобы актриса из «Ленфильма» со мной была. Она согласилась на этот подлог. А я помню все свои любовные похождения! Я сразу посмотрел и говорю: «Отзыва нет у меня в сердце. Не в моей натуре отказываться от того, что называют грешками молодости». Да и что мне в этом возрасте уже? Андрюшкиной мамы давно нет в живых. Я и сказал: «Доказывайте, мне самому интересно. А вдруг? Знаете, бывает под этим делом (ударяет себе по шее). Все хохочут. Я шоу делал. И оказалось, нет, конечно, не мой сын.

Иван Краско вспоминает своего умершего сына каждый деньФото: Артем КИЛЬКИН

- Там ведь тест ДНК был…

- Подмену сделали. 99,9 процентов родства, это между мной и сыном Ванькой. Но я их раскусил. Актриса эта сказала, чтобы была со мной, когда фильм снимали «Правда лейтенанта Климова». Я ее начал спрашивать: «Кто там снимался?». На этом я ее подловил. И говорю: «Ни черта ты не знаешь, милая». Она была вынуждена признаться. Не знаю сколько, ей заплатили. Тысяч 100 могли.

- То есть все для шоу?

- Многое делается для шоу. Вот однокурсница моей бывшей жены Наташи Шевель рассказывала на шоу, что Наташа была шаловливой девицей. Такого на самом деле не было. Передачи по сценарию пишутся.

Иван Краско со своим соседом Михаилом Боярским часто жарит шашлыкиФото: Артем КИЛЬКИН

«ШЕВЕЛЬ И ВЯЛЬ ОБНИМАЛИСЬ И СМЕЯЛИСЬ»

- А брак с Шевель был для шоу?

- Нет. У нее страшное детство было, ее мать, пьянчуга, оставила в роддоме. Так для шоу журналисты выволокли эту полуживую женщину из Севастополя. Привезли ее сюда, приодели. И сняли, как она в храме просит прощения на коленях у доченьки своей. Ну, этого театра я уже не перенес. И вышел из кадра. А вот однокурсника Наташи сделали ее любовником. Но не было у нее дружка никакого. Все - шоу.

- А Наталья Вяль и Наташа Шевель ругались тоже для шоу?

- Конечно! Заставляли их набрасываться друг на друга. А после этого обнимались и смеялись. Наташка Шевель же актриса. Говорила: «Нам же есть надо». Вот подыгрывала этой истории, что у нее есть приятель. С посылом: «Да он старик». Мне режиссер Витя Мерещко потом говорил после этих шоу: «Ваня, на какой хер ты во все это полез? Ты же потеряешь как артист». Я ему отвечал: «Может и наоборот. В принципе мне утаивать нечего. Бояться нечего. Моя профессия и так принародная». Я один раз сказал: «Вы знаете, я себя чувствую Марлоном Брандо. Он тоже спал со всеми актрисами Голливуда».

Иван Иванович вспоминает, как раньше они собирались с Ниной УргантФото: Артем КИЛЬКИН

- А почему вы с Шевель разошлись?

- Она испугалась ребенка иметь. А я хотел. У меня еще был запасец. Мы с ней дружим, общаемся, я ей помогал до последнего времени. У нас доверительные отношения. У нее пока нет новой любви.

«НЕТ БОЛЬШЕ ПОТРЕБНОСТИ В СЕКСЕ»

- А сейчас какие у вас планы на женщин?

- Мне уже поздно про это думать. Это зависит не от желания, а от природы. Она говорит: «Остановись, угомонись, тебе это уже неинтересно». Некоторые делают это самоцелью. А я когда думаю о своем сексуальном развитии, с удивлением могу подтвердить, что многое было бессознательно, но я этим делом управлял. Для человека это вещь природная и необходимая. Сексуальная линия поддерживает и жизненный тонус, и творческую струю. У меня отношение к женщине идеальное, наивное. Я считаю их центром мироздания. Это называется любовь. И у человека влюбленного есть неосознанное стремление идеализировать объект своего влечение. Первые впечатление о женщинах: «Они самые ценные». А потом проверяются, как Чехов говорил. В результате окажется обыкновенный крокодил.

Иван Краско: У меня небольшая банька. А вот у Миши Боярского - целая саунаФото: Артем КИЛЬКИН

- То есть, планов на детей больше у вас нет?

- Мы же с тобой говорили, у меня все закончилось. В сентябре 90 лет. Это уже никакой Чарли Чаплин не выдержит. Потребности нет. В сексе есть начало и конец. Визуальный интерес раньше был, пока хорошо видел. Часто оглядывался на ножки и на фигурку. А теперь у меня со зрением беда. Прожектора 60 лет в них светят, отслоение сетчатки.

- Вернетесь к Наталье Вяль?

- Наташка Вяль взбрыкнула и нашла себе мужчину. Они там в молодости то ли дружили, то ли знакомы были. И она вдруг решила выйти за него замуж. Поэтому я жил один. Но они уже разбежались. Бужу жить с ней в городе после изоляции. Она художник и уверена, что на своем месте. Я тоже буду работать в театре и ребят доводить до самостоятельного плавания.

Маски журналистов смущают артистаФото: Артем КИЛЬКИН

«Я НЕ ЧУВСТВОВАЛ ГРЕХА, КОГДА ИЗМЕНЯЛ ЖЕНЕ»

- Сейчас все интересуются иммунитетом. Вы знаете, как его поддерживать?

- Секс способствует иммунитету. Мне как-то сказал актер Паша Луспекаев: «Ванюшка, я заметил, ты по этой части разборчивый, деликатный». И я осознаю, что это правда. А он мне: «Иван, не сдерживай себя, ты актера в себе погубишь». И, ты знаешь, честно говоря, после этого я впервые изменил маме Андрюши. Потому что влюбился всерьез. 10 лет это продолжалось. Я начал врать жене Кире Васильевне: «Вот мост был разведен, а я оказался на том берегу. Поэтому задержался». Бывает стыдно, конечно. Но, с другой стороны, я не чувствовал греха или подлости. Мы с женой тогда уже 20 лет прожили. Наверное, привычка уже появляется какая-то. Обязательство исполнение супружеского долга. А тут увлечение. Галя работала в театре гримером, и мы сблизились.

В этой беседке Иван Краско часто сидит с Михаилом БоярскимФото: Артем КИЛЬКИН

- Сколько это продолжалось?

- Лет 10 лет мы с Галкой были вместе. В театре все знали, что у нас дочка родилась. Но ни один человек не стукнул Кире Васильевне. Это о многом говорит, все видели, что это не просто так, не ради забавы. Галя, между прочим, у Кончаловского работала и у Тодоровского в Москве. А сейчас она в Америке вместе с нашей дочкой.

- Это единственная измена была?

- Такого плана да. Ну, на съемках «Императора тайги» подружка московская у меня была. Девчонка из группы. Там тоже актеры это знали. И одна актриса, которая мою маманю играла, сказала: «Я впервые в нашем мире вижу такую красивую и гармоничную пару. Ваня, я не могу осудить. Ты так красиво ухаживал».

Иван Краско на даче с сыновьямиФото: Артем КИЛЬКИН

- Ваша жена как отнеслась ко всему этому?

- Кира Васильевна все понимала. Она, между прочим, когда здесь на даче как раз была, как-то вдруг спросила: «Вань, а почему ты не ушел?». И тогда я сказал: «Да знаешь, пожалуй, ты все равно в результате лучше всех». Она уткнулась так мне в плечо, и я понял, что она мне все простила…

Тут Иван Краско на секунду задумался. Повернулся к нашему фотографу и спросил у него, кивая на журналиста: «Вот я ему уже всю душу излил, чего он от меня еще хочет, я не пойму?! И вообще, где мои ребрышки? Я есть сегодня буду?».

Друзья Ивана Ивановича будут с ним на даче до конца самоизоляцииФото: Артем КИЛЬКИН

Мы поняли, что пора прощаться. Иван Иванович позвал своих сыновей и пошел распаковывать пакеты с провизией от «Комсомолки». А нам, на прощание, пожелал не болеть коронавирусом.